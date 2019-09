Загрузка... «Предатели должны быть наказаны»: строгое предупреждение Владимира Путина россиянам, которые бегут на Запад The Washington Post, США 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Дружинин



Газета публикует целую антологию всякого рода убийств или покушений, совершенных против граждан, предавших Россию, и приписываемых на Западе спецслужбам РФ. Вспоминаются истории Скрипаля, Березовского, Литвиненко. Но стоит напомнить: ни по одному из этих дел участие российского государства в покушении доказано не было. Не было ни одного процесса — только статьи и заявления политиков.



Летом этого года Владимиру Путину задали вопрос об отравлении бывшего российского двойного агента и его дочери в Великобритании. Президент России снова отверг информацию о причастности его правительства к этому покушению, однако не стал скрывать, что он думает о предателях.



Предательство — это не только «самое большое преступление, которое может быть на Земле», но и «самое мерзкое преступление, которое можно себе представить». Об этом Путин сказал в интервью изданию Financial Times. В ходе своего интервью Путин, который в советские времена служил в КГБ, дважды повторил репортерам, что «предатели должны быть наказаны». Летом этого года Владимиру Путину задали вопрос об отравлении бывшего российского двойного агента и его дочери в Великобритании. Президент России снова отверг информацию о причастности его правительства к этому покушению, однако не стал скрывать, что он думает о предателях.Предательство — это не только «самое большое преступление, которое может быть на Земле», но и «самое мерзкое преступление, которое можно себе представить». Об этом Путин сказал в интервью изданию Financial Times. В ходе своего интервью Путин, который в советские времена служил в КГБ, дважды повторил репортерам, что «предатели должны быть наказаны».



Хотя этого осведомителя вывезли из России в 2017 году, и сейчас он живет в США, его безопасность нельзя гарантировать. Во вторник, 10 сентября, спустя день после того, как американские СМИ подтвердили новости о существовании этого источника, российская пресса обнародовала имя этого бывшего российского чиновника, который в настоящий момент живет в округе Колумбия.



Джозеф Аугустин (Joseph Augustyn), бывший руководитель центра по переселению перебежчиков, сообщил, что американское правительство полностью осознает масштабы опасности и, вполне возможно, охраняет этого человека в режиме 24/7. «Путин очень мстительный. Путин будет преследовать этих людей», — сказал Аугустин.



Нескольких врагов Кремля, которые бежали за границу, ждала печальная участь. В марте 2018 года Сергей Скрипаль, упомянутый выше двойной агент, был найден лежащим без сознания на парковой скамейке в английском городе Солсбери вместе со своей дочерью Юлией.



В России Скрипаль, которому на момент отравления было 66 лет, отсидел срок в тюрьме за разглашение имен агентов российской разведки, работавших под прикрытием в Европе. С 2010 года Скрипаль жил в Великобритании, куда он приехал после обмена шпионами.



Позже британской полиции удалось выяснить, что Скрипаля отравили веществом нервно-паралитического действия под названием «Новичок», созданным еще в советские времена. Хотя Скрипаль и его дочь выжили, позже в результате случайного контакта с этим веществом (тюбик с отравой был найден двумя нищими через три с половиной месяца после отъезда двух обвиненных «российских агентов» в Москву, причем найден в другом английском городе, удаленном от Солсбери — прим. ред.) скончалась британка Дон Стержесс (Dawn Sturgess).



Вскоре британские власти выяснили, что за покушением на Скрипаля стояли двое россиян. После покушения Великобритания и ее союзники выслали десятки российских дипломатов.



Не все подобные покушения оказываются неудачными. В 2006 году Александр Литвиненко, бывший офицер КГБ, который в какой-то момент стал решительным критиком Путина, скончался спустя три недели после того, как выпил чай с подмешанным в него радиоактивным веществом. Спустя 10 лет расследование британских властей показало, что, «возможно», именно Путин отдал приказ убить Литвиненко. Кремль, который отрицал свою причастность к тому убийству, отказался выдать двоих россиян, которых британские власти обвинили в покушении на Литвиненко.



Что касается множества других подобных происшествий, причастность России к ним так и не была подтверждена официально, что придало этим смертям ауру загадочности. Вспомните российского миллиардера, которого нашли повесившимся в ванной его дома в Великобритании; бывшего бизнесмена из Москвы, разоблачившего множество секретов, который внезапно умер от сердечного приступа в 2012 году; чеченца, которого застрелили в Берлине в августе этого года.



Вполне возможно, это только верхушка айсберга. Несколько подозрительных случаев произошли в США и даже в районе Вашингтона. В 2015 году один бывший помощник Путина, который когда-то помог запустить англоязычный телеканал Кремля Russia Today, — Михаил Лесин — был найден мертвым в отеле Dupont Circle.



Хотя официальной причиной смерти Лесина был назван несчастный случай — он скончался от «тупых травм головы», ставших следствием нескольких дней «чрезмерного» употребления алкоголя, — тогда высказывались самые разные догадки и гипотезы.



Колдер Уолтон (Calder Walton), историк из Гарвардского университета, специализирующийся на вопросах шпионажа, отметил, что, по всей видимости, для России действительно существовала некая «красная линия» в отношении убийств на американской земле. Однако, добавил он, Путин, который, как многие полагают, лично отдал приказ о вмешательстве в американские выборы, мог принять решение переступить эту линию.



Исторически, хотя считается, что лишь немногие советские перебежчики поплатились жизнью за свое предательство, такие гипотезы были всегда. Когда в 1941 году Вальтера Кривицкого, офицера советской разведки, который обнародовал планы о подписании пакта с нацистской Германией, нашли мертвым с простреленной головой, многие заговорили об убийстве.



«Было ли это самоубийство? Или же его „самоубили"?» — спрашивает Уолтон.



Отказываясь признавать какую-либо связь с убийствами даже в тех случаях, когда есть масса улик, указывающих на это, Путин делает так, что все подозрительные смерти российских перебежчиков начинают казаться актами мести.



Российский президент всегда откровенно говорит о том, что он думает о предателях. Выступая на международном энергетическом форуме в октябре, Путин заявил, что, хотя у России не было причин нападать на Скрипаля, поскольку тот уже отсидел в тюрьме, самого Путина совершенно не интересует благополучие бывшего двойного агента.



«Он просто шпион, предатель родины, — сказал Путин. — Представьте себе, что вы гражданин своей собственной страны, и вдруг появляется человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок».



Автор: Адам Тейлор (Adam Taylor) для The Washington Post, США, перевод Такое отношение к россиянам, которые сотрудничают с иностранными разведывательными службами, является одной из причин того, почему американские чиновники держат в тайне имя осведомителя ЦРУ, который много лет передавал этому агентству важную информацию о Путине и Кремле.Хотя этого осведомителя вывезли из России в 2017 году, и сейчас он живет в США, его безопасность нельзя гарантировать. Во вторник, 10 сентября, спустя день после того, как американские СМИ подтвердили новости о существовании этого источника, российская пресса обнародовала имя этого бывшего российского чиновника, который в настоящий момент живет в округе Колумбия.Джозеф Аугустин (Joseph Augustyn), бывший руководитель центра по переселению перебежчиков, сообщил, что американское правительство полностью осознает масштабы опасности и, вполне возможно, охраняет этого человека в режиме 24/7. «Путин очень мстительный. Путин будет преследовать этих людей», — сказал Аугустин.Нескольких врагов Кремля, которые бежали за границу, ждала печальная участь. В марте 2018 года Сергей Скрипаль, упомянутый выше двойной агент, был найден лежащим без сознания на парковой скамейке в английском городе Солсбери вместе со своей дочерью Юлией.В России Скрипаль, которому на момент отравления было 66 лет, отсидел срок в тюрьме за разглашение имен агентов российской разведки, работавших под прикрытием в Европе. С 2010 года Скрипаль жил в Великобритании, куда он приехал после обмена шпионами.Позже британской полиции удалось выяснить, что Скрипаля отравили веществом нервно-паралитического действия под названием «Новичок», созданным еще в советские времена. Хотя Скрипаль и его дочь выжили, позже в результате случайного контакта с этим веществом (тюбик с отравой был найден двумя нищими через три с половиной месяца после отъезда двух обвиненных «российских агентов» в Москву, причем найден в другом английском городе, удаленном от Солсбери — прим. ред.) скончалась британка Дон Стержесс (Dawn Sturgess).Вскоре британские власти выяснили, что за покушением на Скрипаля стояли двое россиян. После покушения Великобритания и ее союзники выслали десятки российских дипломатов.Не все подобные покушения оказываются неудачными. В 2006 году Александр Литвиненко, бывший офицер КГБ, который в какой-то момент стал решительным критиком Путина, скончался спустя три недели после того, как выпил чай с подмешанным в него радиоактивным веществом. Спустя 10 лет расследование британских властей показало, что, «возможно», именно Путин отдал приказ убить Литвиненко. Кремль, который отрицал свою причастность к тому убийству, отказался выдать двоих россиян, которых британские власти обвинили в покушении на Литвиненко.Что касается множества других подобных происшествий, причастность России к ним так и не была подтверждена официально, что придало этим смертям ауру загадочности. Вспомните российского миллиардера, которого нашли повесившимся в ванной его дома в Великобритании; бывшего бизнесмена из Москвы, разоблачившего множество секретов, который внезапно умер от сердечного приступа в 2012 году; чеченца, которого застрелили в Берлине в августе этого года.Вполне возможно, это только верхушка айсберга. Несколько подозрительных случаев произошли в США и даже в районе Вашингтона. В 2015 году один бывший помощник Путина, который когда-то помог запустить англоязычный телеканал Кремля Russia Today, — Михаил Лесин — был найден мертвым в отеле Dupont Circle.Хотя официальной причиной смерти Лесина был назван несчастный случай — он скончался от «тупых травм головы», ставших следствием нескольких дней «чрезмерного» употребления алкоголя, — тогда высказывались самые разные догадки и гипотезы.Колдер Уолтон (Calder Walton), историк из Гарвардского университета, специализирующийся на вопросах шпионажа, отметил, что, по всей видимости, для России действительно существовала некая «красная линия» в отношении убийств на американской земле. Однако, добавил он, Путин, который, как многие полагают, лично отдал приказ о вмешательстве в американские выборы, мог принять решение переступить эту линию.Исторически, хотя считается, что лишь немногие советские перебежчики поплатились жизнью за свое предательство, такие гипотезы были всегда. Когда в 1941 году Вальтера Кривицкого, офицера советской разведки, который обнародовал планы о подписании пакта с нацистской Германией, нашли мертвым с простреленной головой, многие заговорили об убийстве.«Было ли это самоубийство? Или же его „самоубили"?» — спрашивает Уолтон.Отказываясь признавать какую-либо связь с убийствами даже в тех случаях, когда есть масса улик, указывающих на это, Путин делает так, что все подозрительные смерти российских перебежчиков начинают казаться актами мести.Российский президент всегда откровенно говорит о том, что он думает о предателях. Выступая на международном энергетическом форуме в октябре, Путин заявил, что, хотя у России не было причин нападать на Скрипаля, поскольку тот уже отсидел в тюрьме, самого Путина совершенно не интересует благополучие бывшего двойного агента.«Он просто шпион, предатель родины, — сказал Путин. — Представьте себе, что вы гражданин своей собственной страны, и вдруг появляется человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок».Автор: Адам Тейлор (Adam Taylor) для The Washington Post, США, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: Путин, интервью, предатели География: Россия — статья прочитана 104 раза Комментарии