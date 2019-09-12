Назван следующий шаг Зеленского для нормализации отношений с Россией 🔊 Воспроизвести



«Следующий шаг, скорее всего, должен касаться разведения сил и прекращения огня в Донбассе», – сказал газете



«Если в Киеве действительно приостановили расторжение договоров с Россией, то это можно расценивать как движение в сторону нормализации отношений», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.



Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в МИД России сообщила, что Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который шел при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко. Так, напомним, Договор 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать с начала апреля. В процессе расторжения и заморозки находились и документы об участии Украины в проектах по линии СНГ. После Майдана 2014 года и воссоединения Крыма с Россией Украина устранилась от работы в формате Содружества, приостановила свое председательство в СНГ, однако формально из этого объединения не выходила. «Следующий шаг, скорее всего, должен касаться разведения сил и прекращения огня в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал то, что Киев заморозил расторжение двусторонних соглашений с Москвой.«Если в Киеве действительно приостановили расторжение договоров с Россией, то это можно расценивать как движение в сторону нормализации отношений», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в МИД России сообщила, что Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который шел при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко. Так, напомним, Договор 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать с начала апреля. В процессе расторжения и заморозки находились и документы об участии Украины в проектах по линии СНГ. После Майдана 2014 года и воссоединения Крыма с Россией Украина устранилась от работы в формате Содружества, приостановила свое председательство в СНГ, однако формально из этого объединения не выходила. Если Киев действительно остановил расторжение договоренностей с Россией, то это уже второй за последнее время позитивный сигнал – после состоявшегося в субботу взаимного возвращения граждан Украины и России в формате «35 на 35». Президент Украины Владимир Зеленский, напомним, заявил, что были выполнены все его договоренности с президентом России Владимиром Путиным, и объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан.



По логике, следующий шаг должен касаться мирных инициатив по Донбассу – прекращения огня и разведения противостоящих сил от линии соприкосновения, полагает Погребинский. «Но вот вчера были переговоры контактной группы в Минске, которые прошли безрезультатно. Нужно ждать следующей среды, когда новые назначили. Пока обстрелы продолжаются», – добавил политолог.



«Сейчас также очень актуален вопрос с газом. Вроде в ближайшие дни должна быть встреча на уровне Россия – Европа – Украина. Киев заинтересован договориться о прямых поставках. Тогда это снимет остроту и опасность остаться зимой с дефицитом газа», – сказал Погребинский.



По его мнению, в администрации Зеленского появился адекватный взгляд на отношения с Россией. Однако Киев может надеяться на смягчение «формулы Штайнмайера».



«Нельзя быть уверенным на сто процентов, но мне кажется, существует какая-то программа у самого Зеленского и его близкого круга», – полагает Погребинский. Программа может заключаться в том, что нужно продвигаться по пути, который позволит провести встречу в нормандском формате.



«Зеленский очень хочет посидеть за одним столом с Путиным и Эммануэлем Макроном.



Позиция Путина известна: если не будет продвижения по тем моментам, которые обговаривались в 2016 году – не поеду», – отметил Погребинский.



«Зеленский может думать, что если они встретятся в нормандском формате и там Париж и Берлин вновь поддержат «формулу Штайнмайера», то он далее сможет ссылаться на то, что на нее вынуждает пойти Европа и другого выхода нет. Сегодня он побаивается идти по этому пути. Сейчас об этой формуле напоминает Москва, а Европа не особо ее упоминает. Может, он надеется, что они поговорят и отойдут от этой формулы, потому что она была согласована только устно. Могут ожидать поддержку Парижа и Берлина, чтобы пойти по менее острому пути», – заключил Погребинский.



Напомним, «формула Штайнмайера» (предложенная в 2018 году тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером) описывает порядок выполнения одного из самых важных и одного из самых болезненных для Киева пунктов договора об урегулировании. Ему необходимо принять поправку в конституцию Украины, по которой органы власти Донбасса будут наделены автономией. Временный статус – со дня проведения там выборов в органы власти, постоянный – с момента оглашения результатов выборов по линии ОБСЕ.



Автор: Дарья Рыночнова



vz.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Путин, Переговоры, донбасс, Зеленский География: Украина — статья прочитана 138 раз Комментарии