В Клайпеду придет новое судно-газовоз Stena Clear Sky 🔊 Воспроизвести



На Терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде на следующей неделе придет судно-газовоз Stena Clear Sky, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.



"Оно доставит груз СПГ около 140 тыс. кубометров", – прокомментировала BNS в среду менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте.



В соответствии с графиком движения газовозов, судно должно прийти 16-17 сентября. Заказчик груза не указан.



Обычно крупные грузы СПГ доставляют в Клайпеду суда Arctic Princess, Arctic Voyager.



Компания Klaipedos nafta в среду сообщила, что в сентябре в общей сложности планируется принять 6 газовозов – 3 малых груза и 3 крупных.



ТСПГ пользуются компании Ignitis, Achema, Imlitex, а в конце сентября в Клайпеду поступит первый груз Eesti Energia. На Терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде на следующей неделе придет судно-газовоз Stena Clear Sky, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta."Оно доставит груз СПГ около 140 тыс. кубометров", – прокомментировала BNS в среду менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте.В соответствии с графиком движения газовозов, судно должно прийти 16-17 сентября. Заказчик груза не указан.Обычно крупные грузы СПГ доставляют в Клайпеду суда Arctic Princess, Arctic Voyager.Компания Klaipedos nafta в среду сообщила, что в сентябре в общей сложности планируется принять 6 газовозов – 3 малых груза и 3 крупных.ТСПГ пользуются компании Ignitis, Achema, Imlitex, а в конце сентября в Клайпеду поступит первый груз Eesti Energia. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии