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В Клайпеду придет новое судно-газовоз Stena Clear Sky



На Терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде на следующей неделе придет судно-газовоз Stena Clear Sky, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.

"Оно доставит груз СПГ около 140 тыс. кубометров", – прокомментировала BNS в среду менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте.

В соответствии с графиком движения газовозов, судно должно прийти 16-17 сентября. Заказчик груза не указан.

Обычно крупные грузы СПГ доставляют в Клайпеду суда Arctic Princess, Arctic Voyager.

Компания Klaipedos nafta в среду сообщила, что в сентябре в общей сложности планируется принять 6 газовозов – 3 малых груза и 3 крупных.

ТСПГ пользуются компании Ignitis, Achema, Imlitex, а в конце сентября в Клайпеду поступит первый груз Eesti Energia.
BNS
Категории: экономика, технологии
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География: Литва
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добавлена сегодня, 12 сентября, 12:30

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