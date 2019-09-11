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MT Group в суде вновь не удалось приостановить конкурс подряда газопровода GIPL
Литовской компании прокладки газопроводов MT Group во второй раз не удалось в суде остановить конкурс подрядчика магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро.
Судья Вильнюсского окружного суда Елена Шишкина подтвердила BNS, что просьба MT Group о временных мерах защиты отклонена. Первая такая просьба была отклонена 2 сентября, однако тогда MT Group обжаловала решение о соответствии победителя конкурса – компании Alvora критериям национальной безопасности.
Однако, во вторник процедуры конкурса приостановила Литовская Служба публичных закупок (СПЗ). Она указала компании Amber Grid временно остановить конкурс до оценки СПЗ документов конкурса и решений оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid.
Это означает, что Amber Grid на этой неделе не сможет подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora, подтвердила BNS глава СПЗ Диана Вилите.
Во второй раз MT Group просила суд остановить конкурс и обязать “ Amber Grid не подписывать договор с его победителем, а если он будет подписан, то призвать его недействительным.
MT Group, участвовавшая в конкурсе с партнером, польским строителем энергообъектов Rafako, утверждает, что конкурс был непрозрачным, на нем были нарушены процедуры публичных закупок.
Победителем конкурса была избрана Alvora, действующая совместно с Siauliu dujotiekio statyba.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство
География: Литва
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