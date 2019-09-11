MT Group в суде вновь не удалось приостановить конкурс подряда газопровода GIPL 🔊 Воспроизвести



Литовской компании прокладки газопроводов MT Group во второй раз не удалось в суде остановить конкурс подрядчика магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро.



Судья Вильнюсского окружного суда Елена Шишкина подтвердила BNS, что просьба MT Group о временных мерах защиты отклонена. Первая такая просьба была отклонена 2 сентября, однако тогда MT Group обжаловала решение о соответствии победителя конкурса – компании Alvora критериям национальной безопасности.



Однако, во вторник процедуры конкурса приостановила Литовская Служба публичных закупок (СПЗ). Она указала компании Amber Grid временно остановить конкурс до оценки СПЗ документов конкурса и решений оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid.



Это означает, что Amber Grid на этой неделе не сможет подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora, подтвердила BNS глава СПЗ Диана Вилите.



Во второй раз MT Group просила суд остановить конкурс и обязать “ Amber Grid не подписывать договор с его победителем, а если он будет подписан, то призвать его недействительным.



MT Group, участвовавшая в конкурсе с партнером, польским строителем энергообъектов Rafako, утверждает, что конкурс был непрозрачным, на нем были нарушены процедуры публичных закупок.



Победителем конкурса была избрана Alvora, действующая совместно с Siauliu dujotiekio statyba. Литовской компании прокладки газопроводов MT Group во второй раз не удалось в суде остановить конкурс подрядчика магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро.Судья Вильнюсского окружного суда Елена Шишкина подтвердила BNS, что просьба MT Group о временных мерах защиты отклонена. Первая такая просьба была отклонена 2 сентября, однако тогда MT Group обжаловала решение о соответствии победителя конкурса – компании Alvora критериям национальной безопасности.Однако, во вторник процедуры конкурса приостановила Литовская Служба публичных закупок (СПЗ). Она указала компании Amber Grid временно остановить конкурс до оценки СПЗ документов конкурса и решений оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid.Это означает, что Amber Grid на этой неделе не сможет подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora, подтвердила BNS глава СПЗ Диана Вилите.Во второй раз MT Group просила суд остановить конкурс и обязать “ Amber Grid не подписывать договор с его победителем, а если он будет подписан, то призвать его недействительным.MT Group, участвовавшая в конкурсе с партнером, польским строителем энергообъектов Rafako, утверждает, что конкурс был непрозрачным, на нем были нарушены процедуры публичных закупок.Победителем конкурса была избрана Alvora, действующая совместно с Siauliu dujotiekio statyba. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии