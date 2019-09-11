КНБО Литвы предлагает расследовать и связи И. Розовой, и действия политиков 🔊 Воспроизвести депутат Сейма Литвы Ирина Розова



Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы предлагает расследовать и связи депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами, и действия политиков, обладавших информацией об этом.



В среду КНБО утвердил вопросы, которые будут представлены на рассмотрение сейма в качестве проекта будущего парламентского расследования возможных угроз нацбезопасности.



С одобрения парламента КНБО может быть поручено проведение парламентского расследования деятельности И. Розовой и возможной угрозы нацбезопасности. Предлагается провести это расследование до 6 ноября.



Комитет также даст оценку того, должным ли образом председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис и бывший тогда главой КНБО Витаутас Бакас реагировали на информацию Департамента госбезопасности (ДГБ), не было ли манипуляций разведывательной информацией. Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы предлагает расследовать и связи депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами, и действия политиков, обладавших информацией об этом.В среду КНБО утвердил вопросы, которые будут представлены на рассмотрение сейма в качестве проекта будущего парламентского расследования возможных угроз нацбезопасности.С одобрения парламента КНБО может быть поручено проведение парламентского расследования деятельности И. Розовой и возможной угрозы нацбезопасности. Предлагается провести это расследование до 6 ноября.Комитет также даст оценку того, должным ли образом председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис и бывший тогда главой КНБО Витаутас Бакас реагировали на информацию Департамента госбезопасности (ДГБ), не было ли манипуляций разведывательной информацией. Предлагается ответить, достаточно ли для начала импичмента факта о том, что И. Розова возможно пыталась скрыть связи с российскими дипломатами и ввести в заблуждение сотрудников ДГБ, чтобы получить разрешение на работу с секретной информацией.



Комитет бы занялся выяснением того, какие решения по информации ДГБ о И. Розовой принял В. Пранцкетис и ознакомившиеся с материалами члены сейма, были ли эти решения "своевременными и надлежащими для устранения рисков или угроз нацбезопасности".



Комитет также может расследовать, не использовалась ли упомянутая информация в достижении личных целей, если будут выявлены случаи ненадлежащего ее использования – достаточно ли данных для начала импичмента в отношении политиков, которые ознакомились или не ознакомились своевременно с материалами ДГБ, не приняв никаких решений.



Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.



В документе также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. И. Розова является членом этой партии.



По информации ДГБ, в разные периоды с российскими дипломатами обсуждались возможности объединения Альянса русских и Избирательной акции поляков Литвы в одну политическую силу.



По данным разведки, И. Розова восемь лет назад пыталась вовлечь российских дипломатов с целью оказания влияния на формирование коалиции в Вильнюсском горсовете, а также упоминается общение депутата с высланным из Литвы в 2014 году генконсулом РФ Владимиром Малыгиным.



Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: отставка, форум, депутат, расследование, Спикер, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии