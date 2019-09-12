Правительство: разносить пенсии будет только Lietuvos pastas

Литовское правительство в среду обязало разносить пенсии до конца 2026 года только одну почтовую компанию – Lietuvos pastas. Решение принято невзирая на критику со стороны Совета по конкуренции (СК, антимонопольной службы).
В настоящее время пенсии части пенсионеров разносят на дом не работники Lietuvos pastas, а победившие на конкурсе Фонда социального страхования (Sodra) 5 компаний, которые будут разносить пенсии до 2019-2021 года, поэтому Министерство социальной защиты и труда предлагает, чтобы по истечении договоров пенсии разносила только Lietuvos pastas.
"Указать в законе, что до истечения договоров с предоставляющими сейчас эту услугу предприятиями пенсии будут доставляться на основании этих договоров", – сказал на заседании кабмина министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис.
Министерство предложило поддержать по существу подготовленные некоторыми членами сейма поправки к Закону о пенсиях социального страхования, чтобы пенсии на дом разносила только Lietuvos pastas, однако рекомендовало усовершнствовать проект – установить четкое ценообразование.
Член СК, зампредседателя совета Дина Лурье призвала правительство не поддерживать предложения, потому что таким образом ограничивается конкуренция на рынке, который уже был открыт. Однако поддержки в правительстве она не получила.
Пенсии получают на дому около 200 тысяч человек. На их доставку из бюджета Sodra в прошлом году было выделено около 7,5 млн евро.
Член СК, зампредседателя совета Дина Лурье призвала правительство не поддерживать предложения, потому что таким образом ограничивается конкуренция на рынке, который уже был открыт. Однако поддержки в правительстве она не получила.
Пенсии получают на дому около 200 тысяч человек. На их доставку из бюджета Sodra в прошлом году было выделено около 7,5 млн евро.