Литовцам Венесуэлы будет предоставляться помощь при переезде в Литву 🔊 Воспроизвести



Литовцы Венесуэлы, которые из-за обострения политической ситуации в этой стране пожелают переехать в Литву, получат помощь.



Литовское правительство в среду утвердило предложение МИД, которое, по данным министерства, будет актуально примерно для 50 граждан Литвы и лиц литовского происхождения, которые рассматривают возможность переезда на жительство в Литву.



Просьбы литовцев Венесуэлы о предоставлении им статуса перемещенных лиц будут приниматься до октября 2020 года.



По оценкам МИДа, на первом этапе из Венесуэлы будет перемещено около десяти человек, что в 2019-2020 гг. обойдётся стране примерно в 130 тыс. евро.



Программа перемещения будет осуществляться в соответствии с законом, вступившим в силу в этом году, который позволяет возместить расходы по переезду на вывоз и оказывать другую государственную поддержку литовцам, проживающим в странах, что находятся в зоне кризиса.



По данным правительства, в Венесуэле проживает 187 граждан Литвы. Литовская община в этой стране объединяет около 400 человек литовского происхождения.



Венесуэла уже на протяжении нескольких лет сталкивается с политическим, экономическим и гуманитарным кризисом.



Несколько лет назад Литва предприняла подобную инициативу, когда государство помогло переехать в страну литовцам из Восточной Украины, где имеет место конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Литовцы Венесуэлы, которые из-за обострения политической ситуации в этой стране пожелают переехать в Литву, получат помощь.Литовское правительство в среду утвердило предложение МИД, которое, по данным министерства, будет актуально примерно для 50 граждан Литвы и лиц литовского происхождения, которые рассматривают возможность переезда на жительство в Литву.Просьбы литовцев Венесуэлы о предоставлении им статуса перемещенных лиц будут приниматься до октября 2020 года.По оценкам МИДа, на первом этапе из Венесуэлы будет перемещено около десяти человек, что в 2019-2020 гг. обойдётся стране примерно в 130 тыс. евро.Программа перемещения будет осуществляться в соответствии с законом, вступившим в силу в этом году, который позволяет возместить расходы по переезду на вывоз и оказывать другую государственную поддержку литовцам, проживающим в странах, что находятся в зоне кризиса.По данным правительства, в Венесуэле проживает 187 граждан Литвы. Литовская община в этой стране объединяет около 400 человек литовского происхождения.Венесуэла уже на протяжении нескольких лет сталкивается с политическим, экономическим и гуманитарным кризисом.Несколько лет назад Литва предприняла подобную инициативу, когда государство помогло переехать в страну литовцам из Восточной Украины, где имеет место конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: протест, литовцы, Венесуэла, акции, Мадуро, госпереворот География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии