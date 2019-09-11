В сейме Литвы – идея предусмотреть больше предохранителей для белорусской электроэнергии 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Латвия предпринимает шаги, чтобы впустить более дешевую электроэнергию из России или Белоруссии в то время, когда Литва не будет пропускать к себе электроэнергию со строящейся поблизости Белорусской АЭС (БелАЭС), в литовском парламенте пробивает себе дорогу идея выяснить, гарантирует ли запрещающий импорт этого электричества закон, что в Литву не попадает белорусская электроэнергия.



Председатель парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подярис предлагает сейму и Министерству энергетики провести юридический анализ закона.



"Если российский портфель электроэнергии попадает в торговлю Хельсинки-Таллин-Рига, а мы четко знаем, что в этом портфеле есть и белорусское (электричество – BNS), позволяет ли наш закон нашей бирже торговать с этими биржами. Потому что по правилам Norpool (Nord Pool Spot – BNS) электроэнергия попадает к нам автоматически анонимно. Я предлагаю провести юридический анализ, чтобы мы не выстрелили себе в ногу (...) или в голову", – заявил парламентарий в среду на заседании Комиссии по энергетике и гармоничному развитию. В связи с тем, что Латвия предпринимает шаги, чтобы впустить более дешевую электроэнергию из России или Белоруссии в то время, когда Литва не будет пропускать к себе электроэнергию со строящейся поблизости Белорусской АЭС (БелАЭС), в литовском парламенте пробивает себе дорогу идея выяснить, гарантирует ли запрещающий импорт этого электричества закон, что в Литву не попадает белорусская электроэнергия.Председатель парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подярис предлагает сейму и Министерству энергетики провести юридический анализ закона."Если российский портфель электроэнергии попадает в торговлю Хельсинки-Таллин-Рига, а мы четко знаем, что в этом портфеле есть и белорусское (электричество – BNS), позволяет ли наш закон нашей бирже торговать с этими биржами. Потому что по правилам Norpool (Nord Pool Spot – BNS) электроэнергия попадает к нам автоматически анонимно. Я предлагаю провести юридический анализ, чтобы мы не выстрелили себе в ногу (...) или в голову", – заявил парламентарий в среду на заседании Комиссии по энергетике и гармоничному развитию. Советник президента Томас Лукошявичюс пообещал, что глава государства внесет поправки к закону, которые ужесточают импорт электроэнергии из третьих стран.



Вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис также не исключил возможность установления в случае необходимости дополнительных предохранителей, чтобы электроэнергия из стран с небезопасными АЭС не попадала в Литву никаким образом – даже косвенно.



По словам вице-министра иностранных дел Альбинаса Зананавичюса, дипломатические действия относительно импорта электроэнергии пока "преждевременны".



"На рынок электроэнергии кто угодно с улицы попасть не может. Есть установленный порядок, методология. Сейчас в одной из стран есть инициатива ее изменить. Для этого существует установленный порядок – нужно согласование между операторами, другой уровень – дискуссия между регуляторами, третий уровень – политический. Сейчас у нас ситуация, когда дискуссии идут между операторами. Дипломатические действия преждевременны, и у нас нет никаких просьб или сигналов от энергетиков, что пришло время что-то предпринимать на дипломатическом фронте", – сказал дипломат членам комиссии.



Правительство Латвии в августе объявило, что после прекращения Литвой торговли электроэнергией с Белоруссией она переместится на латвийскую границу. Оператор электропередающей системы Латвии AST комментировал BNS, что так хотят обеспечить возможности торговли между странами Балтии и Россией.



И все же после синхронизации энергосетей с Европой Рига не планирует торговать с третьими странами. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Литва, угроза, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии