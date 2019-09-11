Загрузка... Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании 🔊 Воспроизвести



Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, получивший зимой 2013 года серьезную травму головы, находится в сознании, пишет



Ранее СМИ сообщили о том, что 50-летнего спортсмена тайно доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Теперь его здоровьем будет заниматься специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше.



"Да, он находится в моем отделении. Могу заверить вас, что он в сознании", — приводит издание слова одного из сотрудников медучреждения.



Шумахер серьезно пострадал почти шесть лет назад при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и несколько лет находился в коме.



Зимой прошлого года СМИ сообщали, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.



Позже стало известно, что Шумахер и его семья покинули виллу в Женеве и отправились на Мальорку, где провели зимние каникулы, а также отметили Рождество, Новый год и день рождения чемпиона. Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, получивший зимой 2013 года серьезную травму головы, находится в сознании, пишет РИА Новости со ссылкой на Le Parisien.Ранее СМИ сообщили о том, что 50-летнего спортсмена тайно доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Теперь его здоровьем будет заниматься специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше."Да, он находится в моем отделении. Могу заверить вас, что он в сознании", — приводит издание слова одного из сотрудников медучреждения.Шумахер серьезно пострадал почти шесть лет назад при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и несколько лет находился в коме.Зимой прошлого года СМИ сообщали, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.Позже стало известно, что Шумахер и его семья покинули виллу в Женеве и отправились на Мальорку, где провели зимние каникулы, а также отметили Рождество, Новый год и день рождения чемпиона. Загрузка... rsport.ria.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: врачи, травма, Шумахер, сознание — статья прочитана 105 раз Комментарии