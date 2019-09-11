|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, получивший зимой 2013 года серьезную травму головы, находится в сознании, пишет РИА Новости со ссылкой на Le Parisien.
Ранее СМИ сообщили о том, что 50-летнего спортсмена тайно доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Теперь его здоровьем будет заниматься специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше.
"Да, он находится в моем отделении. Могу заверить вас, что он в сознании", — приводит издание слова одного из сотрудников медучреждения.
Шумахер серьезно пострадал почти шесть лет назад при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и несколько лет находился в коме.
Зимой прошлого года СМИ сообщали, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.
Позже стало известно, что Шумахер и его семья покинули виллу в Женеве и отправились на Мальорку, где провели зимние каникулы, а также отметили Рождество, Новый год и день рождения чемпиона.
Загрузка...
rsport.ria.ru
Категории: спорт, в мире, чп и криминал, здоровье
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|