Премьер Израиля Нетаньяху пообещал аннексировать часть Западного берега 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал аннексировать часть оккупированного Западного берега на границе с Иорданией, если его переизберут на следующей неделе, сообщает



По словам Нетаньяху, он готов распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и север Мертвого моря.



Это может обеспечить ему поддержку правых партий, которая потребуется ему для формирования правящей коалиции, но гарантирует противодействие со стороны палестинцев.



Палестинцы считают, что территория Западного берега должна войти в состав будущего независимого палестинского государства. Нетаньяху ранее заявлял, что Израиль всегда будет сохранять присутствие в Иорданской долине по соображениям безопасности. Премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал аннексировать часть оккупированного Западного берега на границе с Иорданией, если его переизберут на следующей неделе, сообщает ВВС По словам Нетаньяху, он готов распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и север Мертвого моря.Это может обеспечить ему поддержку правых партий, которая потребуется ему для формирования правящей коалиции, но гарантирует противодействие со стороны палестинцев.Палестинцы считают, что территория Западного берега должна войти в состав будущего независимого палестинского государства. Нетаньяху ранее заявлял, что Израиль всегда будет сохранять присутствие в Иорданской долине по соображениям безопасности. REUTERS Image caption Иорданская долина занимает около трети всей территории Западного берега



Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Газу и Голанские высоты в 1967 году. В 1980 году Израиль провел аннексию Восточного Иерусалима, а в 1981 году - Голанских высот, но большинство стран мира по сей день не признают эти территории израильскими.



Западный берег с тех пор является камнем преткновения в палестино-израильском конфликте. Там и в Восточном Иерусалиме Израилем построено около 140 поселений, которые, с точки зрения международного права, являются незаконными, хотя сам Израиль их таковыми не признает.



В этих поселениях сейчас проживает более 600 тыс. евреев. Палестинцы настаивают на выдворении этих поселенцев со спорных территорий.



Однако администрация президента США Дональда Трампа признала суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами.



Нетаньяху после этого заложил на Голанских высотах поселение "Высоты Трампа".



Предвыборная кампания



Нетаньяху, возглавляющий правоцентристскую партию Ликуд, участвует в предвыборной кампании, всеобщие выборы в Израиле состоятся в следующий вторник.



Опросы общественного мнения показывают, что "Ликуд" идет вровень с центристским политическим альянсом "Кахоль-лаван" (Сине-белый). Возможно, для победы Нетаньяху придется пойти на формирование правительственной коалиции.



Одним из важных шагов, предпринятых Нетаньяху, стало заключение так называемого "Соглашения века" с Дональдом Трампом - долгожданный план мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, который, вероятно, будет опубликован в течение нескольких дней после выборов.



Палестинская сторона заранее отвергает этот план, обвиняя США в заведомо произраильской позиции. Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Газу и Голанские высоты в 1967 году. В 1980 году Израиль провел аннексию Восточного Иерусалима, а в 1981 году - Голанских высот, но большинство стран мира по сей день не признают эти территории израильскими.Западный берег с тех пор является камнем преткновения в палестино-израильском конфликте. Там и в Восточном Иерусалиме Израилем построено около 140 поселений, которые, с точки зрения международного права, являются незаконными, хотя сам Израиль их таковыми не признает.В этих поселениях сейчас проживает более 600 тыс. евреев. Палестинцы настаивают на выдворении этих поселенцев со спорных территорий.Однако администрация президента США Дональда Трампа признала суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами.Нетаньяху после этого заложил на Голанских высотах поселение "Высоты Трампа".Нетаньяху, возглавляющий правоцентристскую партию Ликуд, участвует в предвыборной кампании, всеобщие выборы в Израиле состоятся в следующий вторник.Опросы общественного мнения показывают, что "Ликуд" идет вровень с центристским политическим альянсом "Кахоль-лаван" (Сине-белый). Возможно, для победы Нетаньяху придется пойти на формирование правительственной коалиции.Одним из важных шагов, предпринятых Нетаньяху, стало заключение так называемого "Соглашения века" с Дональдом Трампом - долгожданный план мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, который, вероятно, будет опубликован в течение нескольких дней после выборов.Палестинская сторона заранее отвергает этот план, обвиняя США в заведомо произраильской позиции. bbc.com Категории: чп и криминал, политика Ключевые слова: премьер, Израиль, визит, нота, посольство, Палестина, признание — статья прочитана 126 раз Комментарии