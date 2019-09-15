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Концерт года

Впервые в Вильнюсе выступит знаменитый Большой Stereo­фонический Оркестр во главе с его лидером - композитором, музыкантом, аранжировщиком и певцом Дмитрием Максимачёвым (Dmitry Maximachëv & Big Stereofony Orchestra), известным многим по выступлениям в составе не менее знаменитой питерской группы «Billy’s Band».

31 октября во время уникального концерта в Вильнюсе в составе оркестра можно будет услышать струнный квартет, валторну, трубу, кларнет, рояль, контрабас, глокен­шпиль и оркестровые тарелки.

В программе - песни Дмитрия и много авторской инструментальной музыки.

Дмитрий Максимачёв - петербургский композитор, саундпродюсер. Более десяти лет работает с коллективом, который называется Большой Stereoфонический Оркестр.
У него вышло три CD-диска и несколько театральных саундтреков, музыка с которых неизменно пользуется популярностью у меломанов. Критики отмечают необыкновенно светлое и позитивное звучание песен и музыки Максимачёва.

Дмитрий выступил в роли композитора в художественном фильме «Видримасгор» (Ленфильм), в нескольких короткометражных работах, в ряде мультфильмов. Его музыка звучит в спектаклях Упсала-Цирка, Большого театра кукол, Мюзик-Холла, Комик-Треста, Карлссон-Хауса. Сотрудничал он с такими режиссёрами, как Яна Тумина, Евгений Зимин, Михаил Сафронов, Лариса Афанасьева.

Как аранжировщик, музыкант и саундпродюсер работал с коллективами «Billy’s Band», Башаков, Отава Ё, «Сплин», с Женей Любич, Мариной Ланда и Сергеем Васильевым.

Музыку Дмитрия Максимачёва можно прописывать как микстуру от грусти, скепсиса и недоверия, поскольку она заражает верой в людей, искренностью, добротой.

Только один концерт! 31 октября, начало в 19.00, и только 170 счастливчиков!

Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Информация по концерту, предварительные заявки, сотрудничество – по телефонам: +370

671 76502 и +370 618 01 331.
"Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Дмитрий Максимачёв
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183
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добавлена сегодня, 15 сентября, 09:40

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