Концерт года

31 октября во время уникального концерта в Вильнюсе в составе оркестра можно будет услышать струнный квартет, валторну, трубу, кларнет, рояль, контрабас, глокеншпиль и оркестровые тарелки.
В программе - песни Дмитрия и много авторской инструментальной музыки.
Дмитрий Максимачёв - петербургский композитор, саундпродюсер. Более десяти лет работает с коллективом, который называется Большой Stereoфонический Оркестр.
У него вышло три CD-диска и несколько театральных саундтреков, музыка с которых неизменно пользуется популярностью у меломанов. Критики отмечают необыкновенно светлое и позитивное звучание песен и музыки Максимачёва.
Дмитрий выступил в роли композитора в художественном фильме «Видримасгор» (Ленфильм), в нескольких короткометражных работах, в ряде мультфильмов. Его музыка звучит в спектаклях Упсала-Цирка, Большого театра кукол, Мюзик-Холла, Комик-Треста, Карлссон-Хауса. Сотрудничал он с такими режиссёрами, как Яна Тумина, Евгений Зимин, Михаил Сафронов, Лариса Афанасьева.
Как аранжировщик, музыкант и саундпродюсер работал с коллективами «Billy’s Band», Башаков, Отава Ё, «Сплин», с Женей Любич, Мариной Ланда и Сергеем Васильевым.
Музыку Дмитрия Максимачёва можно прописывать как микстуру от грусти, скепсиса и недоверия, поскольку она заражает верой в людей, искренностью, добротой.
Только один концерт! 31 октября, начало в 19.00, и только 170 счастливчиков!
Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt.
Информация по концерту, предварительные заявки, сотрудничество – по телефонам: +370
671 76502 и +370 618 01 331.
Дмитрий выступил в роли композитора в художественном фильме «Видримасгор» (Ленфильм), в нескольких короткометражных работах, в ряде мультфильмов. Его музыка звучит в спектаклях Упсала-Цирка, Большого театра кукол, Мюзик-Холла, Комик-Треста, Карлссон-Хауса. Сотрудничал он с такими режиссёрами, как Яна Тумина, Евгений Зимин, Михаил Сафронов, Лариса Афанасьева.
Как аранжировщик, музыкант и саундпродюсер работал с коллективами «Billy’s Band», Башаков, Отава Ё, «Сплин», с Женей Любич, Мариной Ланда и Сергеем Васильевым.
Музыку Дмитрия Максимачёва можно прописывать как микстуру от грусти, скепсиса и недоверия, поскольку она заражает верой в людей, искренностью, добротой.
Только один концерт! 31 октября, начало в 19.00, и только 170 счастливчиков!
Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt.
Информация по концерту, предварительные заявки, сотрудничество – по телефонам: +370
671 76502 и +370 618 01 331.