|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Начало нового оперного сезона
Свой очередной сезон Литовский национальный театр оперы и балета (Вильнюс, ул. А.Венуолё, 1) начнёт премьерой оперетты «Кандид» Леонарда Бернстайна.
Спектакли состоятся: 13, 14 и 17 сентября (начало в 18.30), 15 сентября (начало в 18 час.).
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Литовский Национальный театр оперы и балета
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|