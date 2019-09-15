Театральный фестиваль «Sirenos» вступает в зону связи 🔊 Воспроизвести



«Ryšio klaida» – «Ошибка связи», таким девизом встречает любителей театра 16-й Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos» («Сирены»), который начнётся 25 сентября и продлится до 13 октября.



Как считают организаторы, такой девиз фестиваля не случаен, фестиваль задаётся вопросами, какова же сегодня связь поколений и почему каждое поколение остаётся непонятым и как яростно оно разрушает прошлое, чтобы из тех же самых элементов создать своё настоящее и будущее. «Сирены» предлагают подискутировать и о детях в нашем обществе, о том, как мы их учим или заставляем стать частью созданного нами общества, каковы нынешние авторитеты или учителя для молодого поколения и какова ныне роль учителя, как учить молодёжь жить в мире будущего, которое мы даже ещё не можем и вообразить. Как считают организаторы, такой девиз фестиваля не случаен, фестиваль задаётся вопросами, какова же сегодня связь поколений и почему каждое поколение остаётся непонятым и как яростно оно разрушает прошлое, чтобы из тех же самых элементов создать своё настоящее и будущее. «Сирены» предлагают подискутировать и о детях в нашем обществе, о том, как мы их учим или заставляем стать частью созданного нами общества, каковы нынешние авторитеты или учителя для молодого поколения и какова ныне роль учителя, как учить молодёжь жить в мире будущего, которое мы даже ещё не можем и вообразить. На фестивале публику по традиции ждут работы признанных мастеров сцены. Так, в рамках международной программы в Литву впервые приезжает одна из самых знаменитых трупп современного британского театра - «Forced Entertainment», в 2016 г. удостоенная престижной Премии Ибсена. Труппа представит пьесу режиссёра Тима Этчеллса для шестнадцати молодых людей – «Ночь следует за днём» («Naktis seka dieną»), в ней будут играть дети и подростки из Литвы.



Также в международной программе у любителей документального театра будет возможность увидеть работу одного из интереснейших театральных режиссёров Аргентины, постоянно прославляющей свою страну Лолы Ариас - спектакль «Минное поле» («Minų laukas»).



Всего в международной программе будет представлено 6 работ. В том числе два моноспектакля – это работа индийского режиссёра и актрисы Малики Танея «Будь осторожна» («Būk atsargi») и поэтическая сага «Таха. Жизнь поэта» («Taha. Poeto gyvenimas»), которую в соавторстве создали палестинец Амер Хлехель и Амир Низар. Стать частью творческого действа в своей «Мастерской» («Dirbtuvė») зрителей пригласит живущая в Бельгии новозеландская художница Кейт Макинтош.



В литовской программе, представляемой уже в 16-й раз, - как известные литовские режиссёры, так и новые имена. Это работы Яны Росс, Оскараса Коршуноваса и Йо Стрёмгрена, а также спектакли учеников Эймунтаса Някрошюса: Паулюса Маркявичюса и Адомаса Юшки. Также впервые в литовской витрине «Сирен» будет представлена продукция драматического театра им. Юозаса Мильтиниса.



Билеты на спектакли фестиваля «Сирены» можно купить в кассах «Tiketа» и по интернету, на сайте www.sirenos.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль «Sirenos» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 91 раз Комментарии