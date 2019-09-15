Наркотики собирают свои жертвы 🔊 Воспроизвести



В 2018 году в Литве от наркотиков скончались 59 человек - 4 женщины, а остальные - мужчины. Несмотря на то, что чаще запоминаются случаи смерти после вечеринок, на которых употребляют коктейли с наркотиками, статистика показывает нечто иное.



По данным Литовского института гигиены, от опиоидов в прошлом году скончались 25 человек. В основном это были лица 40 лет и старше. Другая группа риска – люди 35–39 лет.



И хотя по сравнению с 2017 г. количество смертей сократилось почти на 1/3 (с 83 до 59), статистика показывает, что растёт количество подростков, которые обращаются в больницы из-за употребления марихуаны. Специалисты говорят, что самые опасные наркотики - опиоиды, распространённые в столице. Именно они чаще приводят к смерти. По данным Литовского института гигиены, от опиоидов в прошлом году скончались 25 человек. В основном это были лица 40 лет и старше. Другая группа риска – люди 35–39 лет.И хотя по сравнению с 2017 г. количество смертей сократилось почти на 1/3 (с 83 до 59), статистика показывает, что растёт количество подростков, которые обращаются в больницы из-за употребления марихуаны. Специалисты говорят, что самые опасные наркотики - опиоиды, распространённые в столице. Именно они чаще приводят к смерти. Представитель Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем Лина Юргелайтене сказала DELFI, что количество смертей сокращается. Пик был достигнут в 2015 году, когда зафиксировали 115 смертей. Каковы причины сокращения числа смертей? «Возможно, это влияние программы налоксона (антидота при передозировках опиоидов). Это рецептурный препарат, который нейтрализует действие опиоидов», – сказала она. По её словам, в случае передозировки находящийся рядом человек может сделать инъекцию, тогда у человека появляется шанс выжить. Но и после применения налоксона надо вызывать «скорую». Юргелайтене сказала, что этот препарат будут распространять ещё шире, через специальные кабинеты помощи наркозависимым людям. До конца прошлого года это было невозможно из-за действовавшего регламента.



По данным Института гигиены, в 2018 г. было зафиксировано 104 случая отравления опиоидами: опиумом – 12, героином – 46, другими опиоидами – 42, метадоном – 4. В 2018 г. выросло число отравлений нераспознанными синтетическими наркотиками, кокаином и коноплёй. Снизилось число отравлений опиоидами и героином.



По словам Юргелайтене, на вечеринках опиоиды не используют или используют крайне редко. «Тут героина нет, ему на смену приходит карфентанил. Это сильный опиоид, предназначенный для слонов. Он может привести к смерти при передозировке», – заметила она. К опиоидам, по её словам, относятся: героин, морфин, метадон и синтетические наркотики - фентанил и карфентанил. «Конечно, список синтетических опиоидов бесконечный, поскольку это новые психоактивные вещества, – заметила Юргелайтене. – На вечеринках эти препараты не используют. На вечеринках чаще употребляют экстази, амфетамин и марихуану», – сказала она.



По данным департамента 1/4 всех случаев передозировки фиксируется в Вильнюсском цыганском таборе. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 85 раз Комментарии