В Вильнюсе – встреча с мастером документального кино 🔊 Воспроизвести По приглашению медиаклуба «Формат А-3» в Вильнюс приедет журналист, режиссёр и сценарист документальных фильмов Александр Зиненко. 19 сентября он примет участие в публичной встрече на тему «Человек крупным планом».



Гость клуба считается мэтром российского телеэкрана - на телевидении он работает с 1990 года. Был международным обозревателем, корреспондентом-международником, аккредитованным при российском МИДе. Но показывать зрителю Россию ему в определённый момент стало интереснее и важнее: «Мою жизнь изменил один единственный звонок. В сентябре 1993 года мне позвонила Татьяна Миткова и позвала работать на первое независимое телевидение». И он перешёл в легендарную ТСН – телевизионную службу новостей и в отдел спецпроектов НТВ. Гость клуба считается мэтром российского телеэкрана - на телевидении он работает с 1990 года. Был международным обозревателем, корреспондентом-международником, аккредитованным при российском МИДе. Но показывать зрителю Россию ему в определённый момент стало интереснее и важнее: «Мою жизнь изменил один единственный звонок. В сентябре 1993 года мне позвонила Татьяна Миткова и позвала работать на первое независимое телевидение». И он перешёл в легендарную ТСН – телевизионную службу новостей и в отдел спецпроектов НТВ. Признаётся, что о том шаге до сих пор не жалеет. НТВ стало первой в России частной телекомпанией общественно-политической направленности. Слоганом нового телевидения были выбраны слова «Новости – наша профессия».



В 1997 году Александр Зиненко стал первым российским журналистом, которому под видом туриста удалось попасть в закрытую для любой иностранной прессы страну - КНДР. В 1998 году он основал на НТВ телепрограмму «Профессия – репортёр», ставшую одним из самых популярных телепроектов на российском телевидении. Название для передачи придумал известный тележурналист Леонид Парфёнов. Первым фильмом из этого документального цикла стал «Тюремный Мольер» Александра Зиненко - о художественной самодеятельности в исправительных колониях.



Сегодня Александр Зиненко - лауреат ТЭФИ, трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Автор фильмов из цикла «Профессия — репортёр», документальных циклов «Новейшая история» и «Однажды в России», проекта «Враги народа». Преподаёт журналистское мастерство и является членом экспертного совета в Школе Познера. Вёл мастер-класс на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова, посвящённый современному документальному телекино.



Работы Зиненко отличаются умением показать судьбы героев очень глубоко и пронзительно, не скрывая ни имён, ни лиц, ни драматических подробностей их жизни. Зрители, судя по рейтингу, оценивают его репортёрские работы весьма высоко.



В Вильнюсе Александр представит документальную мелодраму «Непобедимая» (2018 год). Это социальная история про 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу среди инвалидов-опорников и многодетную мать. Ольга Бунина с женихом подавали заявление в загс, но их машина попала в аварию. Очнувшись, женщина узнала, что её возлюбленный погиб, а сама она больше не сможет ходить, и к тому же беремена. Женщина решила оставить ребёнка, а потом усыновила ещё троих, двое из которых - дети её брата.



Александр Зиненко признаётся, что за всё время, что шли съёмки фильма, а это два с половиной года, его мучил страх. Страх быть неинтересным. Страх сделать обычную, похожую на многие другие, жалостливую историю о нелёгкой судьбе человека с ограниченными возможностями.



«Большинство таких историй действительно не интересны, - говорит режиссёр фильма. – Я задумывал фильм о другом. Спорт – это только метафора. Чемпионство Буниной – тоже метафора, как и её инвалидность. Если заменить инвалида на неудачника, то история окажется о каждом из нас. О том, что мы ленимся, жалеем себя, позволяем не делать, что должно, идём по накатанной колее. А посмотрев на Ольгу Бунину, уже совестно ныть и опускать руки».



Александр Зиненко родился в 1962 году в Москве. В 1986 году окончил переводческий факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза по специальности «переводчик с английского и норвежского языков».



С 2013 года под музыку «The Rolling Stones» пишет картины масляной пастелью. Мрачных красок избегает. В его картинах царит особый, воображаемый мир: красные любовники, оранжевые танцоры, синие дома и апельсины на траве. В 2015 году в Москве состоялась его первая персональная выставка.



Встреча с Александром Зиненко состоится 19 сентября, в четверг, в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.



Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 (621) 74775. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Александр Зиненко Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 127 раз Комментарии