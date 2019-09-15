Вожак соколиной стаи 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает цикл рассказов об участниках Великой Отечественной войны. Это не коммерческий проект. Это напоминание читателям о цене мирной жизни, которую заплатил советский народ за победу 1945 года.



«Вожак соколиной стаи» - вторая публикация лётчика Максима Максимовича Николаева (первая – «Побратимы»). Он сам фронтовик, воевал стрелком-радистом на пикирующем бомбардировщике Пе-2. Первый бой принял на Курской дуге, завершил войну в Праге. Дважды был ранен, награждён боевыми орденами и медалями.



…Бой закружил пилота сложным узором своих комбинаций. Он то атаковал врага, то уклонялся от него, то защищал товарища. По его машине прошлась вражеская очередь. Обожжённая пулей нога ослабила педаль. Двигатель предупредительно чихнул и затих. Кабина наполнилась дымом. Лётчик покинул падающую машину. Навстречу двинулась занятая врагом кубанская земля. Казалось, это конец… «Вожак соколиной стаи» - вторая публикация лётчика Максима Максимовича Николаева (первая – «Побратимы»). Он сам фронтовик, воевал стрелком-радистом на пикирующем бомбардировщике Пе-2. Первый бой принял на Курской дуге, завершил войну в Праге. Дважды был ранен, награждён боевыми орденами и медалями.…Бой закружил пилота сложным узором своих комбинаций. Он то атаковал врага, то уклонялся от него, то защищал товарища. По его машине прошлась вражеская очередь. Обожжённая пулей нога ослабила педаль. Двигатель предупредительно чихнул и затих. Кабина наполнилась дымом. Лётчик покинул падающую машину. Навстречу двинулась занятая врагом кубанская земля. Казалось, это конец…



Василий умел точно схватывать обстановку в целом и во всех деталях. Он, как правило, атаковал ведущего вражеской группы, выбивал его, выламывал таким образом главное звено в системе боя врага и облегчал действие своим товарищам.



На опустевшей самолётной стоянке собрались его друзья. Каждый давал молчаливую клятву - отомстить. И с деловым ожесточением повели они счёт сбитым самолётам врага за гибель друга. Герои Советского Союза Вильямсон и Лиховид уничтожили по семь штук каждый. А тут из госпиталя пришло письмо от Дрыгина: чудом он остался жив.



Празднично отметили это известие в полку. «Это как раз тот случай, - напирали на интенданта лётчики, - когда продукт номер шестьдесят один (речь шла о фронтовых ста граммах водки) полагается, как минимум, в двойном размере».



Госпиталь располагался недалеко, и раненого друга навестили Вильямсон с Лиховидом. Много радости друзьям доставила эта встреча, и закончилась она тем, что Вильямсон и Лиховид самовольно повезли Дрыгина из госпиталя в полк. Но командир части Герой Советского Союза Иван Андреевич Тараненко решил иначе: Дрыгина вернуть в госпиталь, а Вильямсона и Лиховида строго наказать. Только через полмесяца, примерно, Василий пришёл к командиру и доложил о своём выздоровлении. Или, как он выразился, тогда «отремонтировался капитально, могу летать».



Групповое фото: Герои Советского Союза Василий Михайлович Дрыгин (в центре) и Александр Александрович Вильямсон (справа) в центре Москвы в одном строю с боевыми товарищами.



В один из дней авиаторы прибыли на аэродром раньше обычного. Командир ставил задачу: «Будем прикрывать наземные части. Пойдём группами. Первую поведёт старший лейтенант Дрыгин. Район действий...».



Самолёты уходили в розовую муть рассвета с крутым набором высоты. Василий сильнее обычного ощущал приятную возрастающую скорость взлетающей машины. Он первым заметил вражеские бомбардировщики. Прикрытия их пока не было видно. Удобный случай, решает Дрыгин, и поднимает своих истребителей ещё выше. Потом он даёт команду на атаку. С соколиной стремительностью падают на врага краснозвёздные ястребки. Первым к цели рвётся Дрыгин. Своей жертвой он выбрал ведущего. Даёт по нему очередь, потом вторую. На плоскости «юнкерса» выскакивает рыжее пламя. Василий переламывает истребитель через крыло и наводит его на вторую вражескую машину. Бьёт - и та чертит копотью параболу к земле. Вражеский строй разваливается.



Налетают немецкие «мессершмитты». Дрыгин увлекает своих истребителей вверх, чтобы оттуда, с воздушной кручи, рубануть по врагу. Он опять выбирает ведущего. Но и тот, чувствуется, не юнец в лётном деле. Он тоже начинает подниматься. Их самолёты какое-то время идут параллельно. Василий принимает неожиданное решение. Он отстаёт, поворачивает машину в сторону врага и прямо на вертикали расстреливает его. Тот вначале как- то приостанавливается, переворачивается и кувырком идёт вниз.



Дрыгина тоже атакуют два «мессера». Его истребитель вздрагивает, дым застилает глаза, огонь жжёт лицо и руки. Пилот направляет машину к линии фронта…



К вечеру, когда накал боёв спадает, лётчики собираются на опустевших стоянках. Несколько человек пришли и на то место, где должен стоять самолёт Дрыгина. Среди них Вильямсон и Лиховид. Их скорбные фигуры узнал Василий, вылезая из автомашины, доставившей его на аэродром.



«Опять хороните?» - проговорил он хрипло и устало, прихрамывая больше, чем обычно.



«Жив! - обрадовались друзья. - Даже с новым орденом!»



«Точно. Невского сработал. Дали. Сказали, что храбро дрался, грамотно, - он помолчал немного и добавил. - Если бы грамотно - не сбили бы».



И Дрыгин коротко рассказал о случившемся. Как только дотянул до линии фронта, прыгнул. Думал, что и парашют загорится. Обошлось. Привели на НП командующего фронтом. Там был и Маршал авиации Новиков. Похвалил и дал орден.



На второй день в полку был зачитан приказ командующего ВВС. В нём специальным пунктом значилось: «Командиру звена ... старшему лейтенанту



Дрыгину В.М. за проявленные в воздушном бою мужество и отвагу присвоить звание «капитан». Кроме того, Дрыгин В.М. мною награждён орденом Александра Невского». Подпись: Новиков.



Основной мерой подвига лётчика-истребителя в войне, его боевой аттестацией являлась цифра сбитых самолётов. Дрыгин постоянно сражался в ответственной роли ведущего, самоотверженно вкладывая в это дело свой ум и труд. Осуществление командирского замысла лётчик всегда ставил выше единолично сбитой вражеской машины. Однако только в небе Северного Кавказа и Кубани Дрыгин уничтожил около двух десятков фашистских стервятников. Счёт этот он значительно увеличил, сражаясь в небе Украины, Польши, Восточной Пруссии. Последние самолёты врага от метких атак Дрыгина падали в горящий Берлин.



Немало лет назад военная газета «Красная Звезда» опубликовала статью «Соколы слетаются в Москву». В ней шла речь о ветеранах гвардейского авиационного соединения, которым в годы войны командовал прославленный советский ас, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Гвардейцы собирались у здания Центрального музея Советской Армии. Не видела ещё эта площадь такого яркого созвездия, таких трогательных встреч, не видела столько героев вместе.



Вот обнимаются кавалеры «Золотых звёзд» полковники Василий Михайлович Дрыгин и Александр Александрович Вильямсон. Выражение радости на их лицах сменяется грустью. Скорбным молчанием чтят они память своего юного друга Миши Лиховида и других боевых товарищей, которым война не отвела счастья дожить до победы.



Торжества гвардейских соколов Покрышкина были впечатляющими. А на память о них в моём личном архиве остались фотографии, которыми с удовольствием делюсь с читателями. С этого боевого задания не вернулся на свой аэродром Герой Советского Союза Василий Дрыгин. Глубокой скорбью встретили однополчане трагическую достоверность воздушного боя. В полку не стало человека, к которому тянулись, угадывая в нём качества, отличающие в стае вожака. С ним любили летать. Василий умел зажечь ведомых азартом боя, своевременно прийти на помощь. Не раз выручал он друзей, перехватывая меткой очередью самолёт врага, нависшего на хвосте летательного аппарата с красной звездой.Василий умел точно схватывать обстановку в целом и во всех деталях. Он, как правило, атаковал ведущего вражеской группы, выбивал его, выламывал таким образом главное звено в системе боя врага и облегчал действие своим товарищам.На опустевшей самолётной стоянке собрались его друзья. Каждый давал молчаливую клятву - отомстить. И с деловым ожесточением повели они счёт сбитым самолётам врага за гибель друга. Герои Советского Союза Вильямсон и Лиховид уничтожили по семь штук каждый. А тут из госпиталя пришло письмо от Дрыгина: чудом он остался жив.Празднично отметили это известие в полку. «Это как раз тот случай, - напирали на интенданта лётчики, - когда продукт номер шестьдесят один (речь шла о фронтовых ста граммах водки) полагается, как минимум, в двойном размере».Госпиталь располагался недалеко, и раненого друга навестили Вильямсон с Лиховидом. Много радости друзьям доставила эта встреча, и закончилась она тем, что Вильямсон и Лиховид самовольно повезли Дрыгина из госпиталя в полк. Но командир части Герой Советского Союза Иван Андреевич Тараненко решил иначе: Дрыгина вернуть в госпиталь, а Вильямсона и Лиховида строго наказать. Только через полмесяца, примерно, Василий пришёл к командиру и доложил о своём выздоровлении. Или, как он выразился, тогда «отремонтировался капитально, могу летать».Битва за Кубань к тому времени вышла на пик. В начале 1943 года войска Северо-Кавказского фронта прорвали оборону противника. Работы у лётчиков прибавилось.В один из дней авиаторы прибыли на аэродром раньше обычного. Командир ставил задачу: «Будем прикрывать наземные части. Пойдём группами. Первую поведёт старший лейтенант Дрыгин. Район действий...».Самолёты уходили в розовую муть рассвета с крутым набором высоты. Василий сильнее обычного ощущал приятную возрастающую скорость взлетающей машины. Он первым заметил вражеские бомбардировщики. Прикрытия их пока не было видно. Удобный случай, решает Дрыгин, и поднимает своих истребителей ещё выше. Потом он даёт команду на атаку. С соколиной стремительностью падают на врага краснозвёздные ястребки. Первым к цели рвётся Дрыгин. Своей жертвой он выбрал ведущего. Даёт по нему очередь, потом вторую. На плоскости «юнкерса» выскакивает рыжее пламя. Василий переламывает истребитель через крыло и наводит его на вторую вражескую машину. Бьёт - и та чертит копотью параболу к земле. Вражеский строй разваливается.Налетают немецкие «мессершмитты». Дрыгин увлекает своих истребителей вверх, чтобы оттуда, с воздушной кручи, рубануть по врагу. Он опять выбирает ведущего. Но и тот, чувствуется, не юнец в лётном деле. Он тоже начинает подниматься. Их самолёты какое-то время идут параллельно. Василий принимает неожиданное решение. Он отстаёт, поворачивает машину в сторону врага и прямо на вертикали расстреливает его. Тот вначале как- то приостанавливается, переворачивается и кувырком идёт вниз.Дрыгина тоже атакуют два «мессера». Его истребитель вздрагивает, дым застилает глаза, огонь жжёт лицо и руки. Пилот направляет машину к линии фронта…К вечеру, когда накал боёв спадает, лётчики собираются на опустевших стоянках. Несколько человек пришли и на то место, где должен стоять самолёт Дрыгина. Среди них Вильямсон и Лиховид. Их скорбные фигуры узнал Василий, вылезая из автомашины, доставившей его на аэродром.«Опять хороните?» - проговорил он хрипло и устало, прихрамывая больше, чем обычно.«Жив! - обрадовались друзья. - Даже с новым орденом!»«Точно. Невского сработал. Дали. Сказали, что храбро дрался, грамотно, - он помолчал немного и добавил. - Если бы грамотно - не сбили бы».И Дрыгин коротко рассказал о случившемся. Как только дотянул до линии фронта, прыгнул. Думал, что и парашют загорится. Обошлось. Привели на НП командующего фронтом. Там был и Маршал авиации Новиков. Похвалил и дал орден.На второй день в полку был зачитан приказ командующего ВВС. В нём специальным пунктом значилось: «Командиру звена ... старшему лейтенантуДрыгину В.М. за проявленные в воздушном бою мужество и отвагу присвоить звание «капитан». Кроме того, Дрыгин В.М. мною награждён орденом Александра Невского». Подпись: Новиков.Основной мерой подвига лётчика-истребителя в войне, его боевой аттестацией являлась цифра сбитых самолётов. Дрыгин постоянно сражался в ответственной роли ведущего, самоотверженно вкладывая в это дело свой ум и труд. Осуществление командирского замысла лётчик всегда ставил выше единолично сбитой вражеской машины. Однако только в небе Северного Кавказа и Кубани Дрыгин уничтожил около двух десятков фашистских стервятников. Счёт этот он значительно увеличил, сражаясь в небе Украины, Польши, Восточной Пруссии. Последние самолёты врага от метких атак Дрыгина падали в горящий Берлин.Немало лет назад военная газета «Красная Звезда» опубликовала статью «Соколы слетаются в Москву». В ней шла речь о ветеранах гвардейского авиационного соединения, которым в годы войны командовал прославленный советский ас, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Гвардейцы собирались у здания Центрального музея Советской Армии. Не видела ещё эта площадь такого яркого созвездия, таких трогательных встреч, не видела столько героев вместе.Вот обнимаются кавалеры «Золотых звёзд» полковники Василий Михайлович Дрыгин и Александр Александрович Вильямсон. Выражение радости на их лицах сменяется грустью. Скорбным молчанием чтят они память своего юного друга Миши Лиховида и других боевых товарищей, которым война не отвела счастья дожить до победы.Торжества гвардейских соколов Покрышкина были впечатляющими. А на память о них в моём личном архиве остались фотографии, которыми с удовольствием делюсь с читателями. Максим НИКОЛАЕВ, фронтовик , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 108 раз Комментарии