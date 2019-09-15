О праве на жизнь

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник отклонил просьбу о пересмотре решения о том, что советские репрессии против литовских партизан могут быть признаны геноцидом, сообщает BNS.



Коллегия пяти судей постановила, что это решение должно вступить в силу, а оснований для передачи его на рассмотрение Большой коллегии нет.



Просьбу о пересмотре реше­ния подал Кястутис Ракаускас, адвокат экс-сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса, участвовавшего в операции по задержанию партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.



Литовские суды признали С.Дрелингаса виновным в том, что он участвовал в 1956 году в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью. Коллегия пяти судей постановила, что это решение должно вступить в силу, а оснований для передачи его на рассмотрение Большой коллегии нет.Просьбу о пересмотре реше­ния подал Кястутис Ракаускас, адвокат экс-сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса, участвовавшего в операции по задержанию партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.Литовские суды признали С.Дрелингаса виновным в том, что он участвовал в 1956 году в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью. В марте коллегия семи судей ЕСПЧ объявила, что это решение не нарушило прав С. Дрелингаса.



ЕСПЧ согласился с пояснениями Верховного суда Литвы о том, что осуществлявшееся советскими оккупантами системное уничтожение литовских партизан может считаться геноцидом литовского народа.



Судьи признали, что советские репрессии имели цель воздействовать на демографическое положение литовского народа (выделено «Обзором»), а партизаны и их связные «выполняли существенную роль в сохранении национальной идентичности, культуры и национального самосознания».



Ответ же на вопрос, под какой юридический термин подпадает убийство соратниками Ванагаса свыше 25 тысяч мирных граждан в послевоенной Литве, никого из нынешних юристов, похоже, не интересует.



Страсбургский суд подчеркнул, что, хотя С.Дрелингас сам не принимал решения об осуществлении экзекуции А.Раманаускаса-Ванагаса, «но даже рядовой военный не может полностью, слепо выполнять законы, которые грубо нарушают признанные на международном уровне права человека, особенно право на жизнь».



За такое решение проголосовали пять судей ЕСПЧ, два судьи были против.



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Геноцид (от греч. γένος – род, племя и лат. caedo – убиваю) – форма коллективного насилия, действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как таковую путём убийства членов этой группы; причинения тяжкого вреда их здоровью; мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; изъятия детей из семьи; предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика Ключевые слова: геноцид Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 152 раза Комментарии