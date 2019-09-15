Жизнь становится лучше 🔊 Воспроизвести Советы для тех, кто хочет взять кредит: когда это стоит делать?







Статистика показывает, что зарплаты в Литве растут, жизнь становится лучше, однако на крупные покупки или проекты всё ещё требуется откладывать деньги. Поэтому часть жителей берёт кредиты на покупки необходимых вещей. Портал DELFI интересовался, на какие покупки стоит брать деньги в кредит и на какие вопросы надо ответить перед тем, как принять такое решение.



Жительница Вильнюса Вайва купила в кредит автомобиль, который нужен ей для работы, поэтому она рассматривает эту покупку как инвестицию.



«Конечно, сначала я оценила, могу ли я себе это позволить, но я также подумала, что такую сумму, какая нужна на автомобиль, я быстро не накоплю», – заметила она. Жительница Вильнюса Вайва купила в кредит автомобиль, который нужен ей для работы, поэтому она рассматривает эту покупку как инвестицию.«Конечно, сначала я оценила, могу ли я себе это позволить, но я также подумала, что такую сумму, какая нужна на автомобиль, я быстро не накоплю», – заметила она. Несмотря на то, что после долгих раздумий она взяла кредит на машину, Вайва всё же считает, что не на всё надо брать кредиты.



«Я думаю, если есть необходимость или это инвестиция в будущее, то можно брать кредит. Но если просто вот загорелось - нет», – сказала собеседница.



Вильнюсец Игнас, работавший в сфере ИТ, затем перешёл в кредитное ведомство. Получив знания и опыт в этой сфере, он решил открыть свой бизнес.



Поскольку оба родителя Игнаса занимаются своим бизнесом, он решил, что сам может быть себе хозяином.



В 2010 г., когда Литва стала восстанавливаться после последнего кризиса, Игнас решил заняться недвижимостью.



«Я познакомился с людьми, которые уже работали в сфере недвижимости. Я узнал, что есть несколько слоев рынка, который меня интересует. В одном из них продают дешёвое жильё. Например, то, которое переняли банки или которое принадлежит государству, и его продают с аукциона. Я понял, что за небольшие деньги можно хорошо заработать», – сказал он.



Игнас, особо не раздумывая, взял в кредит 60 000 евро (200 000 литов) и стал осуществлять свою мечту: он покупал дешёвое жильё, приводил его в порядок и продавал дороже. За 2,5 года он осуществил ряд проектов.



Потом он решил заняться строительством. Он нашёл подрядчика и стал строить квартал индивидуальных домов. Сейчас у него в планах новые проекты.



Что выяснить, перед тем, как брать кредит?



Эксперты по финансам могут дать немало советов на эту тему. Одни говорят, что можно брать кредит на жильё, тем более что со временем оно становится дороже.



Центробанк Литвы рекомендует перед тем, как брать кредит, ответить на несколько вопросов. Первый вопрос: какова цель. Точно ли вам нужна эта покупка, может, на неё можно накопить деньги?



По данным ЦБ, брать кредит стоит тогда, когда намереваетесь приобрести то, что со временем приобретёт ценность, например, жильё, учёба, идея для бизнеса. А если речь идёт о мобильном телефоне, бытовой технике, то тут стоит подумать, может, лучше поэкономить и отложить необходимую сумму.



Финансовый консультант Нериюс Мураускас сказал, что все ситуации индивидуальны, поэтому сложно сказать, на что стоит брать кредит, а на что нет. Но он прибавил, что кредиты могут быть плохими или хорошими.



«Хорошие - это такие, которые пополняют кошелёк, а плохие вытягивают из него деньги», – сказал он. Мураускас также советует подумать, важна ли цель, которую поможет достичь кредит. Если да, то можно брать.



Но даже после того, как вы определились, Мураускас рекомендует ответить на вопрос - удастся ли вернуть кредит, не будет ли он для вас большим бременем. Надо учитывать возможное сокращение доходов в будущем, на случай, если вы останетесь без работы или придёт кризис. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: зарплаты, рост Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 131 раз Комментарии