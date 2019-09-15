Алкоголь станет ещё недоступнее 🔊 Воспроизвести С 1 января 2020 года в Литве вступят новые правила торговли алкогольными напитками, которые существенно ограничат продажу спиртного в заведениях общепита.



Будет запрещена торговля на уличных террасах, если они находятся на расстоянии дальше 40 метров от самого общепита, запрещается торговля спиртным на пляжах, упраздняются сезонные лицензии на торговлю алкоголем в кафе, барах и ресторанах.



Нововведения вызвали протест литовской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса и литовской ассоциации самоуправлений, представители которых уже попросили центральные власти пересмотреть нововведения. Однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига уже привёл статистику, что большая часть утонувших этим летом граждан были в состоянии алкогольного опьянения.



Напомним, литовские власти уже три года проводят политику снижения доступности алкоголя. Возрастной ценз был повышен до 21 года, время продажи алкоголя сократилось до 20.00 по будним дням и субботам и до 15.00 по воскресеньям. Был введён запрет на скидки и акции, касающиеся алкогольной продукции, полностью запрещены любые виды рекламы спиртного. Будет запрещена торговля на уличных террасах, если они находятся на расстоянии дальше 40 метров от самого общепита, запрещается торговля спиртным на пляжах, упраздняются сезонные лицензии на торговлю алкоголем в кафе, барах и ресторанах.Нововведения вызвали протест литовской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса и литовской ассоциации самоуправлений, представители которых уже попросили центральные власти пересмотреть нововведения. Однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига уже привёл статистику, что большая часть утонувших этим летом граждан были в состоянии алкогольного опьянения.Напомним, литовские власти уже три года проводят политику снижения доступности алкоголя. Возрастной ценз был повышен до 21 года, время продажи алкоголя сократилось до 20.00 по будним дням и субботам и до 15.00 по воскресеньям. Был введён запрет на скидки и акции, касающиеся алкогольной продукции, полностью запрещены любые виды рекламы спиртного. ИА «Regnum» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: алкоголь Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 99 раз Комментарии