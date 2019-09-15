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Алкоголь станет ещё недоступнее

С 1 января 2020 года в Литве вступят новые правила торговли алкогольными напитками, которые существенно ограничат продажу спиртного в заведениях общепита.

Будет запрещена торговля на уличных террасах, если они находятся на расстоянии дальше 40 метров от самого общепита, запрещается торговля спиртным на пляжах, упраздняются сезонные лицензии на торговлю алкоголем в кафе, барах и ресторанах.

Нововведения вызвали протест литовской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса и литовской ассоциации самоуправлений, представители которых уже попросили центральные власти пересмотреть нововведения. Однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига уже привёл статистику, что большая часть утонувших этим летом граждан были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, литовские власти уже три года проводят политику снижения доступности алкоголя. Возрастной ценз был повышен до 21 года, время продажи алкоголя сократилось до 20.00 по будним дням и субботам и до 15.00 по воскресеньям. Был введён запрет на скидки и акции, касающиеся алкогольной продукции, полностью запрещены любые виды рекламы спиртного.
ИА «Regnum»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: алкоголь
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183
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добавлена сегодня, 15 сентября, 11:40

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