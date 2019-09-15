Цены пошли в рост 🔊 Воспроизвести Лето ушло, а с ним закончился и период небольшой стабилизации цен, в скором времени рынок преподнесёт сюрпризы, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на портал Pricer.lt.



В августе 2019 г. анализ цен корзины самых дешёвых продуктов, проводимый Pricer.lt, показал, что корзина, по сравнению с июлем подорожала на 0,01 евро, и была на 3,6 евро дороже, чем в начале года.



В рейтинге цен на самые дешёвые продукты, в августе победила «Norfa», несмотря на то, что корзина в этом магазине стала дороже на 0,48 евро. На втором месте – «Maxima» - на 0,16 евро дороже, на третьем – «Lidl», на 0,16 евро меньше, а на четвёртом – «Iki», на 0,13 евро меньше.



Далее идёт ТЦ «Rimi», на 0,74 евро больше и «Barbora» - на 1,02 евро меньше.



Общий рост цен в августе составил 0,6 евро и превысил 39 евро (39,06 евро). В августе 2019 г. анализ цен корзины самых дешёвых продуктов, проводимый Pricer.lt, показал, что корзина, по сравнению с июлем подорожала на 0,01 евро, и была на 3,6 евро дороже, чем в начале года.В рейтинге цен на самые дешёвые продукты, в августе победила «Norfa», несмотря на то, что корзина в этом магазине стала дороже на 0,48 евро. На втором месте – «Maxima» - на 0,16 евро дороже, на третьем – «Lidl», на 0,16 евро меньше, а на четвёртом – «Iki», на 0,13 евро меньше.Далее идёт ТЦ «Rimi», на 0,74 евро больше и «Barbora» - на 1,02 евро меньше.Общий рост цен в августе составил 0,6 евро и превысил 39 евро (39,06 евро). «В этом рейтинге дешевле всех «Barbora», которая снизила стоимость корзины на 1,7 евро. Мы давно не видели «Barborа» на первом месте – скорее всего, перед сезоном электронный магазин хочет привлечь больше покупателей, а популярные товары тут – самый простой инструмент», – сказано в сообщении Pricer.lt.



На втором месте идёт «Ma­xima», которая подняла цены на 2,83 евро, а на третьем – «Rimi», который снизил цену на 0,95 евро.



Далее идёт сеть «Iki», где стоимость корзины самых популярных товаров снизилась на 0,28 евро, а на последнем месте – «Norfa», которая увеличила цену на 3,13 евро.



За год, по данным Pricer.lt, больше всего подорожали помидоры (на 60%), картфель (было 0,34, сейчас 0,51 евро), томатный сок «Elmenhorster» (36,7%), свиной окорок (3,45 и 4,39 евро), чёрный хлеб (27,2%), сливочное масло «Dvaro» (10%), сахар (21%), курятина (19,3%), кефир «Dvaro» (18,3%), бананы (16,7%), батоны, рис. Больше всего подешевели сыр (11%) и яблоки (27,5%).



«Стоит отметить, что количество дорожающих товаров увеличивается, а список дешевеющих становится короче», – сказано в сообщении.



Что касается того, что ждёт в будущем, по словам представителя портала Пятраса Чепкаускаса, в сентябре ждёт скачок цен.



«Обычно в июле-августе цены «стоят», а в сентябре сети начинают повышать цены. Позже, перед Рождеством, цены начинают снижаться», – сказал он. Согласно прогнозам, в этом году в Литве вырастут цены на свинину, подсолнечное масло.



Дешевле будут оливковое масло, персики, нектарины.



По традиции свою лепту в постоянный процесс роста цен вносят и природные аномалии. В этом году урожай на полях будет меньше не только в Литве, но и у соседей, а это ничего хорошего не обещает потребителям – овощи будут дорогими, пишет «Sekundė».



Директор Литовской ассоциации овощеводов Зита Циронкене сказала, что плохим был урожай ранних овощей. Сейчас ситуация немного лучше, поэтому урожай осенних овощей будет средним, но точно сказать ещё сложно, поскольку всё зависит от осадков в конкретном районе.



Например, в Пасвальском районе земля сухая. В Шяуляйском районе дождей было больше, но сейчас сухо и там, сложно убирать урожай. Кроме того, овощеводов беспокоит и тёплая погода, ведь, чтобы урожай хорошо хранился, нужна прохлада.



Сколько будут стоить литовские овощи, прогнозировать пока сложно. По словам Циронкене, если в Польше урожай хороший, то не подскакивают цены и в Литве. Но в этом году всё иначе.



«Польские фермеры сильно пострадали от засухи», – рассказала она, заметив, что если и впредь погода будет такой, то хорошего урожая не будет ни в Литве, ни у соседей.



Циронкене считает, что самая большая проблема - неравномерное распределение осадков. Дополнительные расходы на полив взвинчивают цены на продукцию хозяйств. Именно поэтому, по не зависящим от овощеводов причинам, цены в этом году вряд ли будут низкими. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 146 раз Комментарии