Чтобы водители не заблуждались 🔊 Воспроизвести



Уже больше года некоторые литовские водители могут не возить с собой документы: страховку, талон техосмотра и водительское удостоверение. К сожалению, водители заблуждаются, думая, что после вступления поправки к закону в силу, во всех случаях достаточно предъявить полиции только удостоверяющий личность документ. Лишь немногие обращают внимание на исключения в законе, например, если автомобиль не принадлежит водителю, то обязательно необходимо иметь при себе свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт), сообщает ru.delfi.lt



«Из-за такой неверной интерпретации закона некоторые наши клиенты попали в неприятную ситуацию. Поэтому мы хотим напомнить, что водители всех зарегистрированных в Литве транспортных средств, независимо от того, кому принадлежит автомобиль, могут не возить с собой страховку, кроме того, вместо водительского удостоверения они могут предъявить паспорт или идентификационную карту. Однако, если водитель едет за рулём чужого автомобиля, он обязан иметь при себе свидетельство о регистрации автомобиля», – напоминает представитель страховой компании «Gjensidige» Андрюс Дамбраускас. «Из-за такой неверной интерпретации закона некоторые наши клиенты попали в неприятную ситуацию. Поэтому мы хотим напомнить, что водители всех зарегистрированных в Литве транспортных средств, независимо от того, кому принадлежит автомобиль, могут не возить с собой страховку, кроме того, вместо водительского удостоверения они могут предъявить паспорт или идентификационную карту. Однако, если водитель едет за рулём чужого автомобиля, он обязан иметь при себе свидетельство о регистрации автомобиля», – напоминает представитель страховой компании «Gjensidige» Андрюс Дамбраускас. Правда, он напомнил, что в ноябре 2018 года компания «Gjensidige» провела опрос, результат которого показал, что 80% литовских водителей по привычке всегда возят с собой все документы. Вероятно, они это делают, чтобы избежать возможных накладок.



Дамбраускас также обратил внимание, что эти поправки действуют только на территории Литвы, за её пределами полиция может потребовать и страховку, и техпаспорт, и другие документы. В разных странах действуют разные законы. Поэтому, если вы едете за границу, то надо иметь при себе все документы.



По словам Дамбраускаса, в случае ДТП при заполнении декларации водитель, как и прежде, должен указать номер свидетельства страхования. Если документа с собой нет, то его можно найти в базе данных страховщиков или возить с собой в виде фотографии на телефоне.



Соседние страны тоже вводят упрощённый порядок. В Польше с 1 октября 2018 г. водители зарегистрированных на её территории машин могут не возить с собой страховку и техпаспорт. Однако на иностранцев это правило не распространяется. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 140 раз Комментарии