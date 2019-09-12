Доброта мира /добавлено видео/

Экспозиция подготовлена ​​Объединением белорусских общественных организаций Литвы совместно с Обществом белорусской культуры в Литве.Первая часть выставки под названием «Волны доброты», как уже рассказывал «Обзор», была организована сотрудниками детского хосписа из города Гродно с помощью генеральных консульств Литвы и Польши в городе Гродно по итогам благотворительного пленэра в мае этого года. Цель пленэра, как рассказал «Обзору» председатель совета Объединения белорусских общественных организаций Литвы, почётный консул Республики Беларусь в городе Клайпеда Николай Логвин, - помощь больным детям.

На выставке представлены 10 картин художников из Гродно.Вторая часть – это полотна, отобранные по итогам двух международных пленэров, организованных Обществом белорусской культуры в Литве при поддержке Вильнюсского городского самоуправления, - «Art and Vilnius» (2018 год) и «Вильнюс в глазах белорусских художников» (2019 год), в которых приняли участие литовские, белорусские и польские художники.А завтра, 13 августа, в литовской столице, на пятом этаже гостиницы «Europa City» (ул. Ясинскё, 14), как рассказал «Обзору» организатор белорусско-литовских экспозиций Валерий Серёгин, открывается ещё одна «белорусская» выставка. В этой экспозиции представлено творчество семьи широко известных художников Лукьян.