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«Гданьск в Вильнюсе»



В восьмой раз в литовскую столицу с польского побережья возвращается проект культурного обмена породнённых городов – Вильнюса и Гданьска.

Начинающийся в польском городе проект «Вильнюс в Гданьске» через неделю по традиции перемещается в столицу Литвы уже как «Гданьск в Вильнюсе».

В этом году фестиваль в Вильнюсе пройдёт в ближайшие три дня.

13 сентября (пятница)

Сцена на пр. Гядимино

16.00 - открытие «Ярмарки народов», концерт «Гданьск в Вильнюсе», группа «Zagan Acoustic»; 17.00 - концертная программа «Я и ты в Вильнюсе - II»; 18.30 - мировые хиты «От ретро до рок-н-ролла»; 20.00-23.00 - выступления участников Международного фестиваля уличных театров «Мозаика».

Старый город

17.30 - театрализованные акции Международного фестиваля уличных театров «Мозаика»; 18.00 - шествие от Ратушной площади до пр. Гядимино.
Лукишкская площадь

18.00 - акция «Танцует вся Литва»; 20.00-23.00 - выступления участников Международного фестиваля уличного театра «Мозаика»

14 сентября (суббота)

Сцена на пр. Гядимино

11.30 - праздник искусств «Цветок дружбы»; 13.00 - концерт «Гданьск в Вильнюсе», группа «Zagan Acoustic»; 20.00 - группа восточных танцев «Shakti», концерт «Гданьск в Вильнюсе», кино под открытым небом.

День жямайтийцев в Вильнюсе

12.00-18.00 - галерея «Титаникас» (ул. Майроне, 3), выставка работ преподавателей Тяльшяйского факультета Государственной художественной академии; 14.00 - сквер Одминю, угощения жямайтийцев; 14.00-20.00 - сцена на пр. Гядимино, концертная программа; 14.30 - презентация памятной монеты номиналом 2 евро Банка Литвы, посвящённой Жямайтии; 13.45 - Лукишкская площадь, торжественное открытие Дня жямайтийицев в Вильнюсе, спектакли.

15 сентября (воскресенье)

Сцена на пр. Гядимино

12.00 - Праздник искусств «Цветок дружбы»

Пл. С.Дауканто

13.00 - парад участников Международного ралли старинных автомобилей на Кубок президента ЛР «Вокруг Литвы»

Лукишкская площадь

11.00 - День без автомобиля; 13.00, Международный семейный баскетбольный турнир «Ярмарки народов» 3x3; 15.00 - велосипедные гонки «Герои на весёлых колёсах».
"Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, Гданьск
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183
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добавлена сегодня, 14 сентября, 10:50

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