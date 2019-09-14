В восьмой раз в литовскую столицу с польского побережья возвращается проект культурного обмена породнённых городов – Вильнюса и Гданьска.
Начинающийся в польском городе проект «Вильнюс в Гданьске» через неделю по традиции перемещается в столицу Литвы уже как «Гданьск в Вильнюсе».
В этом году фестиваль в Вильнюсе пройдёт в ближайшие три дня.
13 сентября (пятница)
Сцена на пр. Гядимино
16.00 - открытие «Ярмарки народов», концерт «Гданьск в Вильнюсе», группа «Zagan Acoustic»; 17.00 - концертная программа «Я и ты в Вильнюсе - II»; 18.30 - мировые хиты «От ретро до рок-н-ролла»; 20.00-23.00 - выступления участников Международного фестиваля уличных театров «Мозаика».
Старый город
17.30 - театрализованные акции Международного фестиваля уличных театров «Мозаика»; 18.00 - шествие от Ратушной площади до пр. Гядимино.
Лукишкская площадь
18.00 - акция «Танцует вся Литва»; 20.00-23.00 - выступления участников Международного фестиваля уличного театра «Мозаика»
14 сентября (суббота)
Сцена на пр. Гядимино
11.30 - праздник искусств «Цветок дружбы»; 13.00 - концерт «Гданьск в Вильнюсе», группа «Zagan Acoustic»; 20.00 - группа восточных танцев «Shakti», концерт «Гданьск в Вильнюсе», кино под открытым небом.
День жямайтийцев в Вильнюсе
12.00-18.00 - галерея «Титаникас» (ул. Майроне, 3), выставка работ преподавателей Тяльшяйского факультета Государственной художественной академии; 14.00 - сквер Одминю, угощения жямайтийцев; 14.00-20.00 - сцена на пр. Гядимино, концертная программа; 14.30 - презентация памятной монеты номиналом 2 евро Банка Литвы, посвящённой Жямайтии; 13.45 - Лукишкская площадь, торжественное открытие Дня жямайтийицев в Вильнюсе, спектакли.
15 сентября (воскресенье)
Сцена на пр. Гядимино
12.00 - Праздник искусств «Цветок дружбы»
Пл. С.Дауканто
13.00 - парад участников Международного ралли старинных автомобилей на Кубок президента ЛР «Вокруг Литвы»
Лукишкская площадь
11.00 - День без автомобиля; 13.00, Международный семейный баскетбольный турнир «Ярмарки народов» 3x3; 15.00 - велосипедные гонки «Герои на весёлых колёсах».
18.00 - акция «Танцует вся Литва»; 20.00-23.00 - выступления участников Международного фестиваля уличного театра «Мозаика»
14 сентября (суббота)
Сцена на пр. Гядимино
11.30 - праздник искусств «Цветок дружбы»; 13.00 - концерт «Гданьск в Вильнюсе», группа «Zagan Acoustic»; 20.00 - группа восточных танцев «Shakti», концерт «Гданьск в Вильнюсе», кино под открытым небом.
День жямайтийцев в Вильнюсе
12.00-18.00 - галерея «Титаникас» (ул. Майроне, 3), выставка работ преподавателей Тяльшяйского факультета Государственной художественной академии; 14.00 - сквер Одминю, угощения жямайтийцев; 14.00-20.00 - сцена на пр. Гядимино, концертная программа; 14.30 - презентация памятной монеты номиналом 2 евро Банка Литвы, посвящённой Жямайтии; 13.45 - Лукишкская площадь, торжественное открытие Дня жямайтийицев в Вильнюсе, спектакли.
15 сентября (воскресенье)
Сцена на пр. Гядимино
12.00 - Праздник искусств «Цветок дружбы»
Пл. С.Дауканто
13.00 - парад участников Международного ралли старинных автомобилей на Кубок президента ЛР «Вокруг Литвы»
Лукишкская площадь
11.00 - День без автомобиля; 13.00, Международный семейный баскетбольный турнир «Ярмарки народов» 3x3; 15.00 - велосипедные гонки «Герои на весёлых колёсах».