Закон убытия и прибытия 🔊 Воспроизвести



Многие ещё помнят волну публикаций в местных СМИ, в которых говорилось о всевозможных поблажках, предоставляемых литовскими властями банкам, когда последним приходила пора платить налог на прибыль. Во времена последнего экономического кризиса им в порядке исключения предоставляли возможность платить не общепринятые 15% от прибыли, а фактически 2,2-2,3%. Им же тяжело было! Наверное, всем остальным в Литве в ту пору было гораздо легче…



Недавно Европейский центральный банк (ЕЦБ, центральный банк зоны евро) сообщил, что, по данным за июнь, применяемая работающими в Литве коммерческими банками фиксированная ставка жилищных кредитов (ипотеки) значительно превышает среднестатистический показатель по зоне евро. Работающие в Литве банки вряд ли могут пожаловаться на отсутствие внимания к себе со стороны общества. Вот только внимание это не всегда радует руководителей этих финансовых учреждений.Многие ещё помнят волну публикаций в местных СМИ, в которых говорилось о всевозможных поблажках, предоставляемых литовскими властями банкам, когда последним приходила пора платить налог на прибыль. Во времена последнего экономического кризиса им в порядке исключения предоставляли возможность платить не общепринятые 15% от прибыли, а фактически 2,2-2,3%. Им же тяжело было! Наверное, всем остальным в Литве в ту пору было гораздо легче…Недавно Европейский центральный банк (ЕЦБ, центральный банк зоны евро) сообщил, что, по данным за июнь, применяемая работающими в Литве коммерческими банками фиксированная ставка жилищных кредитов (ипотеки) значительно превышает среднестатистический показатель по зоне евро. У нас эта норма в процентах составляет 2,36 (больше только у Греции, Ирландии, Латвии, Мальты и Эстонии), тогда как средний показатель по еврозоне был равен 1,65%. К слову, за год этот показатель в еврозоне уменьшился в среднем на 0,18%, а в Литве, наоборот, возрос – на 0,12%.



Руководитель Ассоциации банков Литвы Мантас Залаторюс, комментируя этот факт газете «Vakaro žinios», заметил, что не стоит искать причину в том, что у нас в Литве мало банков и, соответственно, – мало конкуренции.



Предоставляя кредит на покупку жилья, банк берёт на себя определённый риск: а вдруг человек не сможет выплатить потом всё до центика?



Честно говоря, для простого человека, каким автор этих слов считает и себя, данный аргумент выглядит сомнительным. А как же та недвижимость, которую клиент купит на деньги банка? Разве она не позволит вернуть банку все данные взаймы денежки?



Как по мне, так клиент рискует гораздо больше: а если вдруг в его жизни наступит тяжёлая полоса?



Уже никто и не вспоминает, что банк берёт деньги у вкладчиков под нулевые проценты, а выдаёт собранные у себя средства в качестве кредитов населению и предприятиям под несколько другие проценты, не такие близкие к нулю.



М.Залаторюс также заметил, что не стоит так уж прямолинейно сравнивать показатели банков в разных странах, поскольку они работают в разных условиях.



А вот экономист Повилас Гилис видит проблему несколько иначе. Он считает, что ситуация в Литве была бы иной, если бы в своё время, когда литовские власти проводили процедуру банкротства банка «Снорас», на его базе создали бы государственный Банк Литвы в качестве полноправного участника финансового сектора с правом проводить коммерческие операции. Тогда у государства было бы больше рычагов воздействия на банковский сектор страны.



Но, как замечает П.Гилис, бывшие тогда у власти президент Даля Грибаускайте, министр финансов Ингрида Шимоните и руководитель Банка Литвы Витас Василяускас – либералы…



Впрочем, и представители других политических сил не склонны покушаться на прибыль чужеземных банков, верховодящих в банковском секторе Литвы. Разве что Избирательная акция поляков то и дело обращает внимание на банки как на один из возможных рычагов социальной политики.



Нет, Вальдемар Томашевски и его единомышленники не ждут, что банки вдруг озаботятся улучшением социальной ситуации в нашей стране и сами вдруг начнут делиться прибылями с самыми бедными. Партия предлагает ввести годовую ставку по банковским активам в размере 0,4%, считая, что государственный бюджет вследствие этого может получить дополнительно около 100 млн евро, а собранные средства могут быть использованы на социальные нужды.



Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей уже несколько лет поднимает вопрос о налогообложении банковских активов, её представители говорили об этом ещё до того, как партия этим летом стала членом правящей коалиции.



По утверждению ИАПЛ-СХС, собранные деньги могут быть использованы, например, для повышения так называемых «детских денег».



Представители банков, естественно, назвали это предложением вредным. Не для себя, конечно, а в целом для литовской экономики.



Мнение малоимущих в данном случае почему-то опять никого не заинтересовало. А сами малоимущие на сей счёт не спешат высказываться. Может быть, предполагая, что если где-то в банке убудет, то где-то в том же банке обязательно прибудет. В отличие от кармана малоимущих… Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1183 — статья прочитана 63 раза Комментарии