В США приостановили экстрадицию Венцкене в Литву 🔊 Воспроизвести © Photo: facebook / Neringa Venckiene



Адвокаты бывшего депутата обратились в Верховный суд, указав, что американский закон об экстрадиции устарел, сообщает



Местное издание Northwest Herald сообщает, что ранее Венцкене обратилась в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение о ее экстрадиции в Литву. Ее защита указывает, что закон не пересматривался с 1800-х годов.



В связи с рассмотрением этого вопроса было решено отложить возвращение Венцкене на родину. Адвокаты бывшего депутата обратились в Верховный суд, указав, что американский закон об экстрадиции устарел, сообщает Sputnik Литва . Экстрадицию из США экс-депутата Сейма Литвы Неринги Венцкене приостановили на 30 дней. Об этом на своей странице в Facebook написал ее сын Каролис Венцкус.Местное издание Northwest Herald сообщает, что ранее Венцкене обратилась в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение о ее экстрадиции в Литву. Ее защита указывает, что закон не пересматривался с 1800-х годов.В связи с рассмотрением этого вопроса было решено отложить возвращение Венцкене на родину. Сейчас экс-депутат и бывшая судья находится в Чикагской федеральной тюрьме. Ранее Венцкене попросила предоставить ей политическое убежище, однако суд перенес слушание по этому вопросу с 2019 на 2022 год и не остановил экстрадицию.



Сама Венцкене и ее близкие не раз подчеркивали, что опасаются за ее жизнь, так как на родине ее может ждать расправа.



В поддержку Венцкене в Facebook была создана группа Free Neringa, на которой публикуются подробности хода дела.



Дело Венцкене



Неринга Венцкене является тетей несовершеннолетней Дейманте Кедите, которая стала жертвой педофилов. Литовские власти обвиняют экс-депутата в том, что она якобы не выполнила решение суда о передаче дочери своего брата матери девочки, а также оказывала сопротивление полиции.



Брат Венцкене Драсюс Кедис начал борьбу с чиновниками, которые подвергли насилию его дочь, однако сам погиб при странных обстоятельствах. После этого Дейманте жила у тети, но суд решил, что девочку следует вернуть матери, которая подозревалась в том, что собственноручно отдала ребенка в сексуальную эксплуатацию.



В 2012 году вооруженные полицейские ворвались в дом родителей Венцкене и силой забрали Дейманте. В настоящий момент местонахождение девочки неизвестно.



Сама Венцкене из-за угроз вынуждена была вместе с сыном Каролисом уехать в США в 2013 году.



Госдеп США одобрил экстрадицию Венцкене в Литву в апреле прошлого года. Апелляция бывшего литовского депутата была отклонена, и запущен процесс официальной выдачи в балтийскую республику.



Как отмечал сын подсудимой Каролис, одна из основных причин — ложные "доказательства", представленные правительством Литвы, а также устаревший закон США об экстрадиции, который не позволяет Венцкене представить противоположные доказательства или доказать политическую подоплеку дела, которое заведено на его мать на родине. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: США, суд, педофилия, экстрадиция, Венцкене География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии