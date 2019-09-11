Памятник великому князю литовскому в белорусской Лиде 🔊 Воспроизвести



Как уже сообщал "Обзор", в белорусском городе Лида в конце прошлой недели в течение трёх дней праздновали Дни города, собравшейся в своей программе множество интересных событий.



Открытие памятника великому князю Гедимину стало одним из подарков городу, который отметил свое 696-летие. Ее установили напротив древнего Лидского замка. Выбор места был неслучайным - начало строительства замка связывают с именем Гедимина. Вес бронзовой конной статуи около 3 т, ее высота - 6 м. Авторами работы выступили скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, который, к слову, родился в Лиде.



"Я некоторое время жил здесь, постоянно приезжал на каникулы. Теперь я счастлив, что у меня появилась возможность что-то сделать для родного и любимого города. Можно сказать, что таким образом я поблагодарил Лиду за заботу обо мне. От работы получил удовольствие", - цитирует скульптора информагентство БелТА. Открытие памятника великому князю Гедимину стало одним из подарков городу, который отметил свое 696-летие. Ее установили напротив древнего Лидского замка. Выбор места был неслучайным - начало строительства замка связывают с именем Гедимина. Вес бронзовой конной статуи около 3 т, ее высота - 6 м. Авторами работы выступили скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, который, к слову, родился в Лиде."Я некоторое время жил здесь, постоянно приезжал на каникулы. Теперь я счастлив, что у меня появилась возможность что-то сделать для родного и любимого города. Можно сказать, что таким образом я поблагодарил Лиду за заботу обо мне. От работы получил удовольствие", - цитирует скульптора информагентство БелТА.







Праздничные мероприятия прошли при поддержке Лидского райисполкома.







Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"



В реконструированном замке открылась тематическая выставка, а внутренний двор стал ареной для боев: традиционно в День города в Лиде проводится рыцарский турнир. Его участники стали частью театрализованного действа по случаю открытия памятника.Праздничные мероприятия прошли при поддержке Лидского райисполкома. Инф. «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: памятник, Лида, Гядиминас, Гедимин — статья прочитана 97 раз Комментарии