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Памятник великому князю литовскому в белорусской Лиде



Как уже сообщал "Обзор", в белорусском городе Лида в конце прошлой недели в течение трёх дней праздновали Дни города, собравшейся в своей программе множество интересных событий.

Открытие памятника великому князю Гедимину стало одним из подарков городу, который отметил свое 696-летие. Ее установили напротив древнего Лидского замка. Выбор места был неслучайным - начало строительства замка связывают с именем Гедимина. Вес бронзовой конной статуи около 3 т, ее высота - 6 м. Авторами работы выступили скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, который, к слову, родился в Лиде.

"Я некоторое время жил здесь, постоянно приезжал на каникулы. Теперь я счастлив, что у меня появилась возможность что-то сделать для родного и любимого города. Можно сказать, что таким образом я поблагодарил Лиду за заботу обо мне. От работы получил удовольствие", - цитирует скульптора информагентство БелТА.
В реконструированном замке открылась тематическая выставка, а внутренний двор стал ареной для боев: традиционно в День города в Лиде проводится рыцарский турнир. Его участники стали частью театрализованного действа по случаю открытия памятника.



Праздничные мероприятия прошли при поддержке Лидского райисполкома.



Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: памятник, Лида, Гядиминас, Гедимин
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добавлена сегодня, 11 сентября, 13:15

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