Памятник великому князю литовскому в белорусской Лиде

Как уже сообщал "Обзор", в белорусском городе Лида в конце прошлой недели в течение трёх дней праздновали Дни города, собравшейся в своей программе множество интересных событий.
Открытие памятника великому князю Гедимину стало одним из подарков городу, который отметил свое 696-летие. Ее установили напротив древнего Лидского замка. Выбор места был неслучайным - начало строительства замка связывают с именем Гедимина. Вес бронзовой конной статуи около 3 т, ее высота - 6 м. Авторами работы выступили скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, который, к слову, родился в Лиде.
"Я некоторое время жил здесь, постоянно приезжал на каникулы. Теперь я счастлив, что у меня появилась возможность что-то сделать для родного и любимого города. Можно сказать, что таким образом я поблагодарил Лиду за заботу обо мне. От работы получил удовольствие", - цитирует скульптора информагентство БелТА.
В реконструированном замке открылась тематическая выставка, а внутренний двор стал ареной для боев: традиционно в День города в Лиде проводится рыцарский турнир. Его участники стали частью театрализованного действа по случаю открытия памятника.
Праздничные мероприятия прошли при поддержке Лидского райисполкома.
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
Праздничные мероприятия прошли при поддержке Лидского райисполкома.
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: в Беларуси