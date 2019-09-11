Украинская полиция открыла уголовное дело за натравливание СБУ на УПЦ МП 🔊 Воспроизвести



По данным издания



Бывший чиновник подозревается в фальсификации дела, которое СБУ завело против православного священника Виктора Земляного.



5 августа СБУ вручило служителю Ровенской епархии УПЦ протоиерею Виктору Земляному подозрение в разжигании религиозной вражды, в том числе путём распространения соответствующей литературы.



«В подозрении написано, что литературу я распространял с группой лиц, а вот группа этих лиц не установлена, на мой взгляд, ситуация просто комическая, – комментирует о. Виктор. – Основанием для возбуждения стали мои интервью российским каналам. Абсурд: российские журналисты аккредитуются для работы в Украине, они спокойно ездят по территории, снимают и берут комментарии, но почему-то именно я, дав комментарий, разжег межконфессиональный конфликт». По данным издания ФСК со ссылкой на «Вести», Государственное бюро расследований Украины начало расследование деятельности бывшего главы департамента Минкультуры по делам религий Андрея Юраша.Бывший чиновник подозревается в фальсификации дела, которое СБУ завело против православного священника Виктора Земляного.5 августа СБУ вручило служителю Ровенской епархии УПЦ протоиерею Виктору Земляному подозрение в разжигании религиозной вражды, в том числе путём распространения соответствующей литературы.«В подозрении написано, что литературу я распространял с группой лиц, а вот группа этих лиц не установлена, на мой взгляд, ситуация просто комическая, – комментирует о. Виктор. – Основанием для возбуждения стали мои интервью российским каналам. Абсурд: российские журналисты аккредитуются для работы в Украине, они спокойно ездят по территории, снимают и берут комментарии, но почему-то именно я, дав комментарий, разжег межконфессиональный конфликт». Из обвинений, прозвучавших в адрес отца Виктора, также использование определения «раскольники» в адрес представителей неканонических церковных структур.



СБУ изъята брошюра авторства… «митрополита СЦУ» Олэксандра Драбынко времён иподиаконства в УПЦ (МП).



Протоиерея пытаются обвинить также по ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена» из-за интервью, которое он дал российским СМИ.



«Я никогда не разжигал никакую вражду, всегда действовал в рамках канонического права, называя раскольников раскольниками», – пояснил о. Виктор.



По информации «Вестей», поводом для преследований православного священника послужило «религиоведческое заключение» униата Юраша.



И теперь уже полиция Киева открыла дело против высокопоставленного чиновника. В фабуле дела говорится: «...должностное лицо Минкультуры Украины умышленно, с целью предоставления органу досудебного расследования возможности искусственного создания доказательств обвинения использовал свое служебное положение вопреки интересам службы, нарушив свои непосредственные обязанности, действуя с целью создания негативного имиджа религиозной организации "Киевская митрополия УПЦ" путем дискредитации ее ведущих служителей, составил документ под названием «Религиоведческие выводы», чем навредил… Земляному В. А.».



Подлог вскрылся ещё весной 2019 года, когда в ГБР решили изучить вопрос правомочности уголовного преследования о. Виктора. «В итоге уголовное дело было открыто уже против прокурора и следователя, которые вели дело священника, и те заговорили. Оба признались: «Мы — исполнители, а команда пришла из Киева». А именно – от Андрея Юраша и тогдашнего замглавы СБУ Виктора Кононенко».



Вдумаемся: чиновник Минкультуры отдаёт команду областному СБУ. Такое вот правовое европейское государство.



Обратим внимание ещё и на то, что ГБР расследует сейчас деятельность Порошенко. Не исключено, что тех же Юраша и Кононенко прижимают к стенке, чтобы они указали на истинного заказчика репрессий против канонической церкви на Украине. fondsk.ru Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: церковь, православие, Украина, патриархи География: Украина — статья прочитана 155 раз Комментарии