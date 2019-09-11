Litgrid разработает сценарии развития энергетики на 2020-2050 годы 🔊 Воспроизвести



После утверждения сеймом в прошлом году Национальной стратегии энергетической независимости компания электропередачи Litgrid намерена создать сценарии развития энергетики Литвы на 2020-2050 годы.



Компания хочет выяснить, какие меры требуются, чтобы добиться целей стратегии. Ligrid утверждает, что хочет подготовиться к изменениям, сокращая зависимость энергетического сектора от ископаемого топлива, в ситуации интеграции рынков, повышения эффективности потребления электроэнергии, роста производства электроэнергии из возобновляющихся ресурсов.



Компания намерена заказать исследование, в котором будут указаны сценарии развития до 2050 года, будет оценена адекватность системы (генерирующих мощностей, рынка электроэнергии, передающей сети) и будут представлены технические, экономические и правые меры для каждого из сценариев.



Litgrid опубликовала технические спецификации конкурса авторов будущего исследования и приглашает участников рынка участвовать в консультациях. После утверждения сеймом в прошлом году Национальной стратегии энергетической независимости компания электропередачи Litgrid намерена создать сценарии развития энергетики Литвы на 2020-2050 годы.Компания хочет выяснить, какие меры требуются, чтобы добиться целей стратегии. Ligrid утверждает, что хочет подготовиться к изменениям, сокращая зависимость энергетического сектора от ископаемого топлива, в ситуации интеграции рынков, повышения эффективности потребления электроэнергии, роста производства электроэнергии из возобновляющихся ресурсов.Компания намерена заказать исследование, в котором будут указаны сценарии развития до 2050 года, будет оценена адекватность системы (генерирующих мощностей, рынка электроэнергии, передающей сети) и будут представлены технические, экономические и правые меры для каждого из сценариев.Litgrid опубликовала технические спецификации конкурса авторов будущего исследования и приглашает участников рынка участвовать в консультациях. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: энергетика, стратегия, Litgrid География: Литва — статья прочитана 69 раз Комментарии