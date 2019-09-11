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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Litgrid разработает сценарии развития энергетики на 2020-2050 годы
После утверждения сеймом в прошлом году Национальной стратегии энергетической независимости компания электропередачи Litgrid намерена создать сценарии развития энергетики Литвы на 2020-2050 годы.
Компания хочет выяснить, какие меры требуются, чтобы добиться целей стратегии. Ligrid утверждает, что хочет подготовиться к изменениям, сокращая зависимость энергетического сектора от ископаемого топлива, в ситуации интеграции рынков, повышения эффективности потребления электроэнергии, роста производства электроэнергии из возобновляющихся ресурсов.
Компания намерена заказать исследование, в котором будут указаны сценарии развития до 2050 года, будет оценена адекватность системы (генерирующих мощностей, рынка электроэнергии, передающей сети) и будут представлены технические, экономические и правые меры для каждого из сценариев.
Litgrid опубликовала технические спецификации конкурса авторов будущего исследования и приглашает участников рынка участвовать в консультациях.
Ключевые слова: энергетика, стратегия, Litgrid
География: Литва
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