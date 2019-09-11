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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Критика тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA справедлива – премьер
Литовский премьер Саулюс Сквернялис приветствует критику, которую высказал тренер Литовской сборной по баскетболу Дайнюс Адомайтис в адрес Международной федерации баскетбола FIBA, заявляя, что это было смелым решением.
В транслировавшейся во вторник передаче портала Delfi "В центре внимания Delfi" С. Сквернялис сказал, что даже и нецензурная кричалка болельщиков Литовской сборной на ничего не решавшем матче FIBA с Доминиканской Республикой в понедельник "является двусмысленной", но эмоциональной.
"Даже та кричалка, которая прозвучала, она такая двусмысленная. Но выражена эмоция, на самом деле, что и было в заявлениях Адомайтиса. Один раз кто-то должен был это сказать, и это сделал наш смелый тренер", – сказал С. Сквернялис.
Премьер и сам не скупился на критику FIBA.
"Когда не судят основные судьи на мировом чемпионате, трудно ожидать качества. Осадок остался", – сказал премьер.
Литва после проигрыша в три пункта Франции в минувшие выходные выпала из дальнейшей борьбы на Мировом чемпионате по баскетболу. FIBA признала, что штрафной бросок одного из лидеров сборной Йонаса Валанчюнаса в последние секунды, который мог сравнять результат, должен был быть засчитан и отстранила судей матча от дальнейшего судейства на чемпионате.
Категории: спорт, чп и криминал
География: Литва
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