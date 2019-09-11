Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовское Министерство финансов не меняет прогнозы – в 2020 году экономический рост страны замедлится, хотя и будет выше среднего показателя в Евросоюзе.



"Интенсивный экономический рост экономики не будет длиться вечно, международный климат ухудшается, международные организации ухудшают прогнозы (...). Такой риск, несомненно, повлияет на литовскую экономику (...) В следующем году экономика будет расти, рост будет поддерживать внутреннее потребление, однако он замедлится и будет более хрупким. Поэтому мы все должны быть осторожнее", – заявил в среду министр финансов Вилюс Шапока, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.



Минифин повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте – 2,6%), однако в будущем рост замедлится. Литовское Министерство финансов не меняет прогнозы – в 2020 году экономический рост страны замедлится, хотя и будет выше среднего показателя в Евросоюзе."Интенсивный экономический рост экономики не будет длиться вечно, международный климат ухудшается, международные организации ухудшают прогнозы (...). Такой риск, несомненно, повлияет на литовскую экономику (...) В следующем году экономика будет расти, рост будет поддерживать внутреннее потребление, однако он замедлится и будет более хрупким. Поэтому мы все должны быть осторожнее", – заявил в среду министр финансов Вилюс Шапока, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.Минифин повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте – 2,6%), однако в будущем рост замедлится. Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.



По словам экспертов министерства, позитивные факторами являются улучшение тенденций в миграции, более быстрое развитие прямых зарубежных инвестиций, более крепкий внутренний и внешний спросы, поощряющие меры Европейского Центробанка.



Между тем, среди негативных факторов упоминается Brexit, развитие проявлений протекционизма, изменения в монетарной политике, геополитическое напряжение, колебания на мировых финансовых рынках.



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Нефинансовые компании Литвы в первом полугодии этого года заработали более 3 млрд евро предналоговой прибыли – на 0,6% больше, чем в январе-июне 2018 года.



Выручка компаний в этом году, по сравнению с первым полугодием 2018 года, выросла на 9,6% почти до 46 млрд евро, сообщил Департамент статистики.



Во втором квартале этого года выручка нефинансовых компаний от продаж товаров и услуг составила 24,1 млрд евро – на 10,3% больше, чем в первом квартале этого года и на 9,5% больше, чем во втором квартале прошлого года.



Предналоговая прибыль нефинансовых предприятий во втором квартале превысила 2 млрд евро, почти треть ее (32% или 650 млн евро) составила прибыль от финансовой и инвестиционной деятельности. За вычетом этой прибыли, предналоговая прибыль за квартал выросла на 38%, а за год – на 3,6%.



Во втором квартале 61,5% предприятий работали прибыльно. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доля прибыльно работающих компаний выросла на 0,1 проц. пункта, а по сравнению с первым кварталом – на 4,9 проц. пункта.



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Банк Luminor, подтвердил реструктуризацию портфеля кредитов и заверяет, что настроен активизировать кредитование бизнеса, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios, после того как часть предпринимателей упомянули изданию о пробуксовке сотрудничества с этим банком.



Руководитель департамента бизнес-банкинга Luminor в Литве Йонас Урбонас сказал, что после объединения банков Nordea и DNB внимание было сконцентрировано на внутренних реформах.



"В данный момент мы готовы к более активному участию на рынке, склоны увеличить портфель бизнес-кредитов", – сказал Й. Урбонас Verslo zinios.



По его словам, наиболее пресыщенным кредитами является сектор недвижимого имущества.



BNS напоминает, что банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года подписан договор о продаже 60% акций банка с американской инвестиционной компанией Blackstone. Сделку должны утвердить Банк Литвы и Европейский Центробанк. Ее планируется завершить во втором полугодии этого года.



Luminor – это зарегистрированный в Эстонии банк, у него есть подразделения в Литве и Латвии.



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Эстонская компания почтовых отравлений Loginpost построит в Вильнюсе, рядом с магазином мебели шведской Ikea, терминал почтовых отправлений, административное здание, трудоустроит 300-400 человек.



"Пока конкретики нет, (...) предварительно в 2020-2021 году он должен быть построен", – сказал BNS глава компании недвижимости Credit Index Lietuva, которой владеет Loginpost, Миндаугас Баранаускас.



Он не раскрыл объем инвестиций в строительство.



Компания на территории в 2,6 гектара планирует построить двухэтажный терминал площадью 8,8 тыс. кв. метров, говорится в проектных предложениях, представленных Вильнюсской мэрии.



Рядом намечается возвести административные помещения, автомобильную стоянку на 100 мест.



Строительный проект по заказу Credit Index Lietuva подготовила компания MZ projektai. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии