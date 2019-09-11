Экономика Литвы: цифры и факты

Литовское Министерство финансов не меняет прогнозы – в 2020 году экономический рост страны замедлится, хотя и будет выше среднего показателя в Евросоюзе.
"Интенсивный экономический рост экономики не будет длиться вечно, международный климат ухудшается, международные организации ухудшают прогнозы (...). Такой риск, несомненно, повлияет на литовскую экономику (...) В следующем году экономика будет расти, рост будет поддерживать внутреннее потребление, однако он замедлится и будет более хрупким. Поэтому мы все должны быть осторожнее", – заявил в среду министр финансов Вилюс Шапока, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.
Минифин повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте – 2,6%), однако в будущем рост замедлится.
Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.
По словам экспертов министерства, позитивные факторами являются улучшение тенденций в миграции, более быстрое развитие прямых зарубежных инвестиций, более крепкий внутренний и внешний спросы, поощряющие меры Европейского Центробанка.
Между тем, среди негативных факторов упоминается Brexit, развитие проявлений протекционизма, изменения в монетарной политике, геополитическое напряжение, колебания на мировых финансовых рынках.
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Нефинансовые компании Литвы в первом полугодии этого года заработали более 3 млрд евро предналоговой прибыли – на 0,6% больше, чем в январе-июне 2018 года.
Выручка компаний в этом году, по сравнению с первым полугодием 2018 года, выросла на 9,6% почти до 46 млрд евро, сообщил Департамент статистики.
Во втором квартале этого года выручка нефинансовых компаний от продаж товаров и услуг составила 24,1 млрд евро – на 10,3% больше, чем в первом квартале этого года и на 9,5% больше, чем во втором квартале прошлого года.
Предналоговая прибыль нефинансовых предприятий во втором квартале превысила 2 млрд евро, почти треть ее (32% или 650 млн евро) составила прибыль от финансовой и инвестиционной деятельности. За вычетом этой прибыли, предналоговая прибыль за квартал выросла на 38%, а за год – на 3,6%.
Во втором квартале 61,5% предприятий работали прибыльно. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доля прибыльно работающих компаний выросла на 0,1 проц. пункта, а по сравнению с первым кварталом – на 4,9 проц. пункта.
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Банк Luminor, подтвердил реструктуризацию портфеля кредитов и заверяет, что настроен активизировать кредитование бизнеса, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios, после того как часть предпринимателей упомянули изданию о пробуксовке сотрудничества с этим банком.
Руководитель департамента бизнес-банкинга Luminor в Литве Йонас Урбонас сказал, что после объединения банков Nordea и DNB внимание было сконцентрировано на внутренних реформах.
"В данный момент мы готовы к более активному участию на рынке, склоны увеличить портфель бизнес-кредитов", – сказал Й. Урбонас Verslo zinios.
По его словам, наиболее пресыщенным кредитами является сектор недвижимого имущества.
BNS напоминает, что банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года подписан договор о продаже 60% акций банка с американской инвестиционной компанией Blackstone. Сделку должны утвердить Банк Литвы и Европейский Центробанк. Ее планируется завершить во втором полугодии этого года.
Luminor – это зарегистрированный в Эстонии банк, у него есть подразделения в Литве и Латвии.
* * *
Эстонская компания почтовых отравлений Loginpost построит в Вильнюсе, рядом с магазином мебели шведской Ikea, терминал почтовых отправлений, административное здание, трудоустроит 300-400 человек.
"Пока конкретики нет, (...) предварительно в 2020-2021 году он должен быть построен", – сказал BNS глава компании недвижимости Credit Index Lietuva, которой владеет Loginpost, Миндаугас Баранаускас.
Он не раскрыл объем инвестиций в строительство.
Компания на территории в 2,6 гектара планирует построить двухэтажный терминал площадью 8,8 тыс. кв. метров, говорится в проектных предложениях, представленных Вильнюсской мэрии.
Рядом намечается возвести административные помещения, автомобильную стоянку на 100 мест.
Строительный проект по заказу Credit Index Lietuva подготовила компания MZ projektai.
По словам экспертов министерства, позитивные факторами являются улучшение тенденций в миграции, более быстрое развитие прямых зарубежных инвестиций, более крепкий внутренний и внешний спросы, поощряющие меры Европейского Центробанка.
Между тем, среди негативных факторов упоминается Brexit, развитие проявлений протекционизма, изменения в монетарной политике, геополитическое напряжение, колебания на мировых финансовых рынках.
* * *
Нефинансовые компании Литвы в первом полугодии этого года заработали более 3 млрд евро предналоговой прибыли – на 0,6% больше, чем в январе-июне 2018 года.
Выручка компаний в этом году, по сравнению с первым полугодием 2018 года, выросла на 9,6% почти до 46 млрд евро, сообщил Департамент статистики.
Во втором квартале этого года выручка нефинансовых компаний от продаж товаров и услуг составила 24,1 млрд евро – на 10,3% больше, чем в первом квартале этого года и на 9,5% больше, чем во втором квартале прошлого года.
Предналоговая прибыль нефинансовых предприятий во втором квартале превысила 2 млрд евро, почти треть ее (32% или 650 млн евро) составила прибыль от финансовой и инвестиционной деятельности. За вычетом этой прибыли, предналоговая прибыль за квартал выросла на 38%, а за год – на 3,6%.
Во втором квартале 61,5% предприятий работали прибыльно. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доля прибыльно работающих компаний выросла на 0,1 проц. пункта, а по сравнению с первым кварталом – на 4,9 проц. пункта.
* * *
Банк Luminor, подтвердил реструктуризацию портфеля кредитов и заверяет, что настроен активизировать кредитование бизнеса, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios, после того как часть предпринимателей упомянули изданию о пробуксовке сотрудничества с этим банком.
Руководитель департамента бизнес-банкинга Luminor в Литве Йонас Урбонас сказал, что после объединения банков Nordea и DNB внимание было сконцентрировано на внутренних реформах.
"В данный момент мы готовы к более активному участию на рынке, склоны увеличить портфель бизнес-кредитов", – сказал Й. Урбонас Verslo zinios.
По его словам, наиболее пресыщенным кредитами является сектор недвижимого имущества.
BNS напоминает, что банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года подписан договор о продаже 60% акций банка с американской инвестиционной компанией Blackstone. Сделку должны утвердить Банк Литвы и Европейский Центробанк. Ее планируется завершить во втором полугодии этого года.
Luminor – это зарегистрированный в Эстонии банк, у него есть подразделения в Литве и Латвии.
* * *
Эстонская компания почтовых отравлений Loginpost построит в Вильнюсе, рядом с магазином мебели шведской Ikea, терминал почтовых отправлений, административное здание, трудоустроит 300-400 человек.
"Пока конкретики нет, (...) предварительно в 2020-2021 году он должен быть построен", – сказал BNS глава компании недвижимости Credit Index Lietuva, которой владеет Loginpost, Миндаугас Баранаускас.
Он не раскрыл объем инвестиций в строительство.
Компания на территории в 2,6 гектара планирует построить двухэтажный терминал площадью 8,8 тыс. кв. метров, говорится в проектных предложениях, представленных Вильнюсской мэрии.
Рядом намечается возвести административные помещения, автомобильную стоянку на 100 мест.
Строительный проект по заказу Credit Index Lietuva подготовила компания MZ projektai.