Прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы оправдание К. Пукаса по части домогательств 🔊 Воспроизвести



Литовская прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы (ВСЛ) решение оправдать бывшего депутата Кястутиса Пукаса по части обвинений в сексуальных домогательствах.



Суды признали К. Пукаса в сексуальных домогательства к женщине, работавшей депутатским советником-секретарем, но оправдали по обвинениям в домогательствах к трем другим женщинам, которые пытались трудоустроиться на эту должность.



Прокуратура стремится доказать, что девушки, пытавшиеся трудоустроиться у депутата, были зависимы от К. Пукаса.



Закон предусматривает применение уголовной ответственности лишь в том случае, если "имеются домогательства к лицу, зависимому по службе или иным образом".



"Зависимость девушек, стремившихся трудоустроиться, выражалась в том, что лишь от члена сейма К. Пукаса зависело, кто из них будет принят на должность", – говорится в сообщении прокуратуры.



По мнению прокуратуры, при рассмотрении дела, было установлено, что во всех случаях К. Пукас действовал по той же модели, и он их продолжал, невзирая на то, что для пострадавших такие действия были неприемлемыми, сильно тревожащими, они реагировали на них негативно.



К. Пукас ушел в отставку из сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил Конституцию, домогаясь работавших его помощниками девушек или тех, которые претендовали ими стать. Литовская прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы (ВСЛ) решение оправдать бывшего депутата Кястутиса Пукаса по части обвинений в сексуальных домогательствах.Суды признали К. Пукаса в сексуальных домогательства к женщине, работавшей депутатским советником-секретарем, но оправдали по обвинениям в домогательствах к трем другим женщинам, которые пытались трудоустроиться на эту должность.Прокуратура стремится доказать, что девушки, пытавшиеся трудоустроиться у депутата, были зависимы от К. Пукаса.Закон предусматривает применение уголовной ответственности лишь в том случае, если "имеются домогательства к лицу, зависимому по службе или иным образом"."Зависимость девушек, стремившихся трудоустроиться, выражалась в том, что лишь от члена сейма К. Пукаса зависело, кто из них будет принят на должность", – говорится в сообщении прокуратуры.По мнению прокуратуры, при рассмотрении дела, было установлено, что во всех случаях К. Пукас действовал по той же модели, и он их продолжал, невзирая на то, что для пострадавших такие действия были неприемлемыми, сильно тревожащими, они реагировали на них негативно.К. Пукас ушел в отставку из сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил Конституцию, домогаясь работавших его помощниками девушек или тех, которые претендовали ими стать. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, суд, конституция, присяга, домогательства, Пукас География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии