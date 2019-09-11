Апелляционный суд Литвы рассматривает дело осужденных за шпионаж в пользу России

В среду Литовский апелляционный суд (ЛАС) приступил к рассмотрению дела бывших военных, осужденных за шпионаж в пользу России.
Решение суда более низкой инстанции обжаловал один из осужденных, он просит о смягчении наказания.
В июне этого года Шяуляйский окружной суд признал двух лиц виновными в шпионаже в пользу России и наказал их реальными сроками лишения свободы в четыре года и девять месяцев.
"Мы обжалуем, поскольку не было организованной группы и соответственно наказание должно сократиться", – сказал BNS адвокат осужденного Адомас Лювинскас.
Он также сообщил, что если будет изменена квалификация преступления, то должен измениться и избранный срок заключения.
Прокурор Редас Савицкас просил отклонить жалобу.
Дело рассматривается на закрытых заседаниях.
Обвинения предъявлены двум лицам, одно из них до задержания работало на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй, другое - уже вышло в запас.
Оба осужденных признали свою вину.
Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.
Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.
Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года после того, как правоохрана получила информацию литовской разведки о зафиксированной передаче данных иностранному разведывательному ведомству и о подозрениях в шпионаже.
Обвинения предъявлены двум лицам, одно из них до задержания работало на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй, другое - уже вышло в запас.
Оба осужденных признали свою вину.
Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.
Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.
Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года после того, как правоохрана получила информацию литовской разведки о зафиксированной передаче данных иностранному разведывательному ведомству и о подозрениях в шпионаже.