Апелляционный суд Литвы рассматривает дело осужденных за шпионаж в пользу России 🔊 Воспроизвести



В среду Литовский апелляционный суд (ЛАС) приступил к рассмотрению дела бывших военных, осужденных за шпионаж в пользу России.



Решение суда более низкой инстанции обжаловал один из осужденных, он просит о смягчении наказания.



В июне этого года Шяуляйский окружной суд признал двух лиц виновными в шпионаже в пользу России и наказал их реальными сроками лишения свободы в четыре года и девять месяцев.



"Мы обжалуем, поскольку не было организованной группы и соответственно наказание должно сократиться", – сказал BNS адвокат осужденного Адомас Лювинскас.



Он также сообщил, что если будет изменена квалификация преступления, то должен измениться и избранный срок заключения.



Прокурор Редас Савицкас просил отклонить жалобу. В среду Литовский апелляционный суд (ЛАС) приступил к рассмотрению дела бывших военных, осужденных за шпионаж в пользу России.Решение суда более низкой инстанции обжаловал один из осужденных, он просит о смягчении наказания.В июне этого года Шяуляйский окружной суд признал двух лиц виновными в шпионаже в пользу России и наказал их реальными сроками лишения свободы в четыре года и девять месяцев."Мы обжалуем, поскольку не было организованной группы и соответственно наказание должно сократиться", – сказал BNS адвокат осужденного Адомас Лювинскас.Он также сообщил, что если будет изменена квалификация преступления, то должен измениться и избранный срок заключения.Прокурор Редас Савицкас просил отклонить жалобу. Дело рассматривается на закрытых заседаниях.



Обвинения предъявлены двум лицам, одно из них до задержания работало на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй, другое - уже вышло в запас.



Оба осужденных признали свою вину.



Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.



Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.



Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года после того, как правоохрана получила информацию литовской разведки о зафиксированной передаче данных иностранному разведывательному ведомству и о подозрениях в шпионаже. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, суд, шпион, апелляция География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии