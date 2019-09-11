В Литве, как дома 🔊 Воспроизвести Фото: lff.lt







В субботу футболисты сборной Украины проводили матч пятого тура квалификационного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 г. практически в домашнем антураже, хотя играли в Вильнюсе.



Сборная Литвы в последние годы в своей форме предпочитает жёлтый цвет (ранее использовался также преимущественно зелёный), как и сборная Украины. Но в этот раз на трибунах преобладал «украинский» жёлтый цвет.



По-хозяйски вели себя на поле и подопечные Андрея Шевченко, довольно быстро открывшие счёт и на протяжении всего матча не позволявшие усомниться в том, каким будет исход встречи.



Во вторник, когда Литва играла с Португалией, на вильнюсских трибунах гостей было гораздо меньше, но на поле португальцы хозяйничали гораздо больше, чем до этого украинцы. Сборная Литвы в последние годы в своей форме предпочитает жёлтый цвет (ранее использовался также преимущественно зелёный), как и сборная Украины. Но в этот раз на трибунах преобладал «украинский» жёлтый цвет.По-хозяйски вели себя на поле и подопечные Андрея Шевченко, довольно быстро открывшие счёт и на протяжении всего матча не позволявшие усомниться в том, каким будет исход встречи.Во вторник, когда Литва играла с Португалией, на вильнюсских трибунах гостей было гораздо меньше, но на поле португальцы хозяйничали гораздо больше, чем до этого украинцы. Чемпионат Европы по футболу–2020



Отборочный турнир



Группа «А»



Косово – Чехия – 2:1, Англия - Болгария – 4:0, Черногория - Чехия – 0:3, Англия - Косово – 5:3.



Турнирное положение: 1. Англия - 12 очков, 2. Чехия – 9, 3. Косово – 8, 4. Черногория - 2, 5. Болгария – 2.







Группа «В»



Литва – Украина – 0:3, Сербия – Португалия – 2:4, Люксембург - Сербия – 1:3, Литва – Португалия – 1:5 (голы: В.Андрюшкявичюс, 28 – К.Роналду, 7 – с пен., 61, 65, 76, В.Карвалью, 90+2).



Турнирное положение: 1. Украина - 13, 2. Португалия - 8, 3. Сербия – 7, 4. Люксембург - 4, 5. Литва – 1.







Группа «С»



Германия – Нидерланды – 2:4, Эстония – Белоруссия – 1:2, Северная Ирландия – Германия - 0:2, Эстония – Нидерланды - 0:4.



Турнирное положение: 1. Германия – 12, 2. Северная Ирландия – 12, 3. Нидерланды – 9, 4. Белоруссия – 3, 5. Эстония – 0.



Группа «D»



Ирландия – Швейцария – 1:1, Гибралтар – Дания – 0:6, Швейцария – Гибралтар – 4:0, Грузия – Дания – 0:0.



Турнирное положение: 1. Ирландия - 11, 2. Дания – 9, 3. Швейцария – 8, 4. Грузия – 4, 5. Гибралтар – 0.



Группа «Е»



Уэльс – Азербайджан – 2:1, Словакия - Хорватия – 0:4, Азербайджан – Хорватия – 1:1, Венгрия - Словакия - 1:2.



Турнирное положение: 1. Хорватия - 10, 2. Словакия - 9, 3. Венгрия - 9, 3. Уэльс – 6, 5. Азербайджан – 1.



Группа «F»



Румыния – Испания – 1:2, Норвегия – Мальта – 2:0, Фарерские острова – Швеция – 0:4, Румыния – Мальта – 1:0, Испания – Фарерские острова – 4:0, Швеция – Норвегия – 1:1.



Турнирное положение: 1. Испания – 18, 2. Швеция – 11, 3. Румыния – 10, 4. Норвегия – 9, 5. Мальта – 3, 6. Фарерские острова – 0.



Группа «G»



Израиль - Северная Македония – 1:1, Словения – Польша – 2:0, Австрия - Латвия – 6:0, Польша – Австрия - 0:0, Словения – Израиль - 3:2, Латвия - Северная Македония - 0:2.



Турнирное положение: 1. Польша – 13, 2. Словения - 11, 3. Австрия – 10, 4. Северная Македония – 8, 5. Израиль – 8, 6. Латвия – 0.







Группа «Н»



Исландия – Молдавия – 3:0, Турция - Андорра – 1:0, Франция – Албания – 4:1, Молдавия – – Турция – 0:4, Франция – Андорра - 3:0, Албания – Исландия – 4:2.



Турнирное положение: 1. Франция - 15, 2. Турция - 15, 3. Исландия - 12, 4. Албания - 9, 5. Молдавия - 3, 6. Андорра - 0.



Группа «I»



Кипр - Казахстан – 1:1, Шотландия – Россия – 1:2 (Дж.Макгинн, 10 – А.Дзюба, 40, С.О’Доннелл, 59, Шотландия – в свои ворота), Сан-Марино – Бельгия – 0:4, Шотландия – Бельгия – 0:4, Сан-Марино – Кипр – 0:4, Россия – Казахстан – 1:0 (М.Фернандес, 89).



Турнирное положение: 1. Бельгия – 18, 2. Россия – 15, 3. Казахстан – 7, 4. Кипр – 7, 5. Шотландия - 6, 6. Сан-Марино – 0.



Группа «J»



Армения – Италия – 1:3, Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0, Финляндия - Греция – 1:0, Армения - Босния и Герцеговина - 4:2, Финляндия – Италия - 1:2, Греция – Лихтенштейн - 1:1.



Турнирное положение: 1. Италия – 18, 2. Финляндия – 12, 3. Армения – 9, 4. Босния и Герцеговина – 7, 5. Греция – 5, 6. Лихтенштейн – 1.



Косово – Чехия – 2:1, Англия - Болгария – 4:0, Черногория - Чехия – 0:3, Англия - Косово – 5:3.1. Англия - 12 очков, 2. Чехия – 9, 3. Косово – 8, 4. Черногория - 2, 5. Болгария – 2.Литва – Украина – 0:3, Сербия – Португалия – 2:4, Люксембург - Сербия – 1:3, Литва – Португалия – 1:5 (голы: В.Андрюшкявичюс, 28 – К.Роналду, 7 – с пен., 61, 65, 76, В.Карвалью, 90+2).1. Украина - 13, 2. Португалия - 8, 3. Сербия – 7, 4. Люксембург - 4, 5. Литва – 1.Германия – Нидерланды – 2:4, Эстония – Белоруссия – 1:2, Северная Ирландия – Германия - 0:2, Эстония – Нидерланды - 0:4.1. Германия – 12, 2. Северная Ирландия – 12, 3. Нидерланды – 9, 4. Белоруссия – 3, 5. Эстония – 0.Ирландия – Швейцария – 1:1, Гибралтар – Дания – 0:6, Швейцария – Гибралтар – 4:0, Грузия – Дания – 0:0.1. Ирландия - 11, 2. Дания – 9, 3. Швейцария – 8, 4. Грузия – 4, 5. Гибралтар – 0.Уэльс – Азербайджан – 2:1, Словакия - Хорватия – 0:4, Азербайджан – Хорватия – 1:1, Венгрия - Словакия - 1:2.1. Хорватия - 10, 2. Словакия - 9, 3. Венгрия - 9, 3. Уэльс – 6, 5. Азербайджан – 1.Румыния – Испания – 1:2, Норвегия – Мальта – 2:0, Фарерские острова – Швеция – 0:4, Румыния – Мальта – 1:0, Испания – Фарерские острова – 4:0, Швеция – Норвегия – 1:1.1. Испания – 18, 2. Швеция – 11, 3. Румыния – 10, 4. Норвегия – 9, 5. Мальта – 3, 6. Фарерские острова – 0.Израиль - Северная Македония – 1:1, Словения – Польша – 2:0, Австрия - Латвия – 6:0, Польша – Австрия - 0:0, Словения – Израиль - 3:2, Латвия - Северная Македония - 0:2.1. Польша – 13, 2. Словения - 11, 3. Австрия – 10, 4. Северная Македония – 8, 5. Израиль – 8, 6. Латвия – 0.Исландия – Молдавия – 3:0, Турция - Андорра – 1:0, Франция – Албания – 4:1, Молдавия – – Турция – 0:4, Франция – Андорра - 3:0, Албания – Исландия – 4:2.1. Франция - 15, 2. Турция - 15, 3. Исландия - 12, 4. Албания - 9, 5. Молдавия - 3, 6. Андорра - 0.Кипр - Казахстан – 1:1, Шотландия – Россия – 1:2 (Дж.Макгинн, 10 – А.Дзюба, 40, С.О’Доннелл, 59, Шотландия – в свои ворота), Сан-Марино – Бельгия – 0:4, Шотландия – Бельгия – 0:4, Сан-Марино – Кипр – 0:4, Россия – Казахстан – 1:0 (М.Фернандес, 89).1. Бельгия – 18, 2. Россия – 15, 3. Казахстан – 7, 4. Кипр – 7, 5. Шотландия - 6, 6. Сан-Марино – 0.Армения – Италия – 1:3, Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0, Финляндия - Греция – 1:0, Армения - Босния и Герцеговина - 4:2, Финляндия – Италия - 1:2, Греция – Лихтенштейн - 1:1.1. Италия – 18, 2. Финляндия – 12, 3. Армения – 9, 4. Босния и Герцеговина – 7, 5. Греция – 5, 6. Лихтенштейн – 1. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: результаты матчей, квалификационный, отборочный турнир, Чемпионат Европы по футболу–2020 — статья прочитана 132 раза Комментарии