Загрузка... В сейме Литвы задумались. Дискуссия по импорту электроэнергии с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



В среду Комиссия сейма Литвы по энергетике и слаженному развитию рассмотрит, будет ли эффективным решение Литвы не импортировать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).



"Островец и рынок электроэнергии – насколько эффективны наши решения не впускать электроэнергию, и насколько мы добьемся своих целей, каковы риски, что не добьемся цели, что было сделано, и что будет делаться", – комментировал BNS председатель комиссии Виргилиюс Подерис.



По его словам, члены сейма хотят оценить ситуацию с точки зрения парламентского контроля, понять, чего удалось добиться, а чего нет.



"Мы должны критически пересмотреть сделанное, и свою риторику, которая была. Если мы говорили, что не будем впускать электроэнергию, и это формулировалось как нарратив, что через остальные концы также не попадет. То сейчас, достигнуты ли эти цели, или мы этого не сделали? Это не поиск виновных", – отметил В. Подерис. В среду Комиссия сейма Литвы по энергетике и слаженному развитию рассмотрит, будет ли эффективным решение Литвы не импортировать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС)."Островец и рынок электроэнергии – насколько эффективны наши решения не впускать электроэнергию, и насколько мы добьемся своих целей, каковы риски, что не добьемся цели, что было сделано, и что будет делаться", – комментировал BNS председатель комиссии Виргилиюс Подерис.По его словам, члены сейма хотят оценить ситуацию с точки зрения парламентского контроля, понять, чего удалось добиться, а чего нет."Мы должны критически пересмотреть сделанное, и свою риторику, которая была. Если мы говорили, что не будем впускать электроэнергию, и это формулировалось как нарратив, что через остальные концы также не попадет. То сейчас, достигнуты ли эти цели, или мы этого не сделали? Это не поиск виновных", – отметил В. Подерис. Он утверждает, что стране важно иметь весомое основание для своего решения.



"Нельзя поехать в Брюссель и заявить: мы так решили и нам так нужно. Поскольку и сейчас мы торгуем с восточной страной. Нужно понять, что глазами Брюсселя, насколько я понимаю, это не Островец, это торговля с третьими странами – и с Россией, и с Белоруссией, и с другими. И здесь нужно доказать, что наше желание не впускать электроэнергию из третьих стран обосновано", – сказал глава комиссии, отвечая на вопрос о том, может ли Литва навлечь на себя критику Евросоюза в связи с ограничением импорта электроэнергии с БелАЭС.



В заседании комиссии примут участие представители МИД и Министерства энергетики.



Латвия намерена обеспечить импорт электроэнергии из России, как только Литва откажется от ее импорта из Белоруссии с запуском БелАЭС. Латыши мотивировали свой шаг возможной нехваткой электроэнергии в регионе.



Решение Риги вызывала в Литве опасения по поводу того, что таким образом для БелАЭС будет открыт путь на общий рынок. Литва стремится блокировать импорт электроэнергии с этой станции, поскольку ее строительство ведется без соблюдения всех требований безопасности. Минск эти претензии отметает. Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: правительство, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии