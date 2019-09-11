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Роналду обыграл Литву, присутствие президента не помогло

© PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Матч сборной Литвы и Португалии


Сборная Литвы достойно выглядела на протяжении часа против действующих чемпионов Европы португальцев, однако главная звезда гостей Криштиану Роналду сделал счет и игру, сообщает Sputnik Литва.

Этот матч любители футбола в Литве ждали давно. Все-таки к ним в гости приехала звезда мирового футбола Криштиану Роналду. Билеты все раскупили еще в мае, а в день игры в соцсетях их предлагали по 400-500 евро.

Не знаю, нашлись ли отчаянные любители Роналду, согласившиеся отдать такие деньги, чтобы посмотреть его игру. Но если кто-то это все-таки сделал, то точно не пожалел. Кумир оправдал все надежды.

Почтил матч на стадионе LFF своим присутствием и президент Литвы Гитанас Науседа, оказавшийся давним поклонником португальцев. Впрочем, и глава страны, и его жена на стадионе появились в майках национальной сборной.

© PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Президент Литвы Гитанас Науседа на матче Литва Португалия


Игра началась довольно неожиданно: первый момент создали хозяева поля, когда на третьей минуте Саулюс Миколюнас нашел пасом Викинтаса Сливку, однако у последнего удар получился не лучшим образом.

Ответ португальцев не заставил ждать. Шла шестая минута игры, в штрафную хозяев последовала передача Жуана Феликса, которую рукой прервал Маркус Палионис. Арбитр из Нидерландов сразу указал на 11 метров, которые безукоризненно исполнил Роналду – 0:1.

Забив, португальцы продолжали владеть территориальным перевесом и вскоре, пытаясь прервать прострел соперника, мяч в свои ворота срезал Эдвинас Гирдвайнис. К счастью, отличную реакцию проявил голкипер Эрнестас Шеткус.

Начиная с середины тайма, литовская команда все чаще стала задерживаться на чужой половине поля. В течение короткого времени подопечные Вальдаса Урбонаса подали два угловых и второй из них к радости пяти тысяч болельщиков завершился взятием ворот. Точный удар головой в самый угол нанес защитник Витаутас Андрюшкявичюс – 1:1.



Вряд ли даже в самых смелых мечтах пусть и игравший одно время в команде с Уэйном Руни Андрюшкявичюс мог себе представить: что впервые забьет за сборную чемпионам Европы.

Не ожидавшие такого поворота событий гости на некоторое время приуныли, а затем с новыми силами взялись плести кружева своих атак. Роналду до перерыва был не сильно заметен, наверное, приспосабливался к специфическому вильнюсскому газону. Но моменты гости создавали и в одном из них Шеткус вытащил мяч из девятки после выстрела Феликса.

При этом литовские футболисты отнюдь не выглядели мальчиками для битья. Ребята Урбонаса старались противопоставить контригру и при случае искали возможность укусить, как на 40-й минуте Овидиюс Вербицкас. Жаль, только удар его пришелся аккурат туда, где находился Руй Патрисиу.

Буквально перед перерывом португальцы создали еще один момент, но Бруну Фернандеш отправил мяч рядом со штангой.

© PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Матч сборной Литвы и Португалии


Едва начался второй тайм литовцы снова попытались ошеломить грозного соперника, но очень быстро португальцы прибрали мяч к своим ногам и практически его не отпускали. Очередной момент у них после изящной атаки упустил Феликс.

Хозяева попытались ответить забросом на настырного Каролиса Лаукжемиса. И надо отметить, что девятка литовской сборной сумел пробиться на ударную позицию, только его выстрел заблокировала оборона гостей.

На исходе часа преимущество чемпионов Европы-2016 стало уже ощутимым. До поры до времени оборона команды Урбонаса справлялась, пока на 62-й минуте крайне неудачно сыграл до этого не раз выручавший Шеткус. У Роналду удар толком не получился, мяч ударился о газон перед бросившимся Шеткусом, подскочил вверх и от плеча вратаря сборной Литвы запрыгал в сетку. Очень обидный гол, ставший, как выяснилось, победным – 1:2.

Прошло еще три минуты, Роналду оказался на грани офсайда, чем прекрасно воспользовался после передачи Бернарду Силвы – 1:3.

© PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Матч сборной Литвы и Португалии


Играть оставалось чуть меньше получаса и тут Шеткус исправился, когда его воротам угрожал главный невезунчик этой игры Феликс. А забил вскоре снова Роналду, завершив красивую атаку своих партнеров тонким ударом в дальний угол – 1:4.

Игра была сделана и звезда попросила замены. Фернанду Сантуш не стал мучить своего джокера и выполнил просьбу. Когда обладатель пяти «"Золотых мячей" покидал поле, к нему прорвался болельщик в футболке мадридского "Реала" с надписью Ronaldo и стал просить кумира сфотографироваться вместе с ним. На удивление Криштиану даже согласился, однако охранники сделать этого не позволили и утащили-таки горе-фаната в подтрибунное помещение. Роналду только развел руками и пошел на скамейку.

Оставшиеся десять с небольшим минут игры португальцы продолжали доминировать на поле и уже в добавленное арбитром время забили еще один мяч. Его автором стал Вильям Карвалью – 1:5.

© PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Президент Литвы Гитанас Науседа на матче Литва Португалия


Несмотря на крупное поражение, игра самих литовцев смотрелась и в целом матч получился интересным и богатым на события. Болельщики точно не скучали. Одержав вторую победу подряд, сборная Португалии существенно улучшила свое положение в турнирной таблице после не очень впечатляющего старта, а литовская команда по-прежнему замыкает группу В.

Следующий матч подопечные Урбонаса проведут 11 октября в гостях со сборной Украины – как раз лидером подгруппы.
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lt.sputniknews.ru
Категории: в Европе, спорт
Ключевые слова: президент, футбол, матч, Португалия, Науседа, ЧЕ-2020
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 сентября, 09:35

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