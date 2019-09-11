Загрузка... Роналду обыграл Литву, присутствие президента не помогло 🔊 Воспроизвести © PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Матч сборной Литвы и Португалии



Сборная Литвы достойно выглядела на протяжении часа против действующих чемпионов Европы португальцев, однако главная звезда гостей Криштиану Роналду сделал счет и игру, сообщает



Этот матч любители футбола в Литве ждали давно. Все-таки к ним в гости приехала звезда мирового футбола Криштиану Роналду. Билеты все раскупили еще в мае, а в день игры в соцсетях их предлагали по 400-500 евро.



Сборная Литвы достойно выглядела на протяжении часа против действующих чемпионов Европы португальцев, однако главная звезда гостей Криштиану Роналду сделал счет и игру, сообщает Sputnik Литва Этот матч любители футбола в Литве ждали давно. Все-таки к ним в гости приехала звезда мирового футбола Криштиану Роналду. Билеты все раскупили еще в мае, а в день игры в соцсетях их предлагали по 400-500 евро.



Почтил матч на стадионе LFF своим присутствием и президент Литвы Гитанас Науседа, оказавшийся давним поклонником португальцев. Впрочем, и глава страны, и его жена на стадионе появились в майках национальной сборной.



© PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Президент Литвы Гитанас Науседа на матче Литва Португалия



Игра началась довольно неожиданно: первый момент создали хозяева поля, когда на третьей минуте Саулюс Миколюнас нашел пасом Викинтаса Сливку, однако у последнего удар получился не лучшим образом.



Ответ португальцев не заставил ждать. Шла шестая минута игры, в штрафную хозяев последовала передача Жуана Феликса, которую рукой прервал Маркус Палионис. Арбитр из Нидерландов сразу указал на 11 метров, которые безукоризненно исполнил Роналду – 0:1.



Забив, португальцы продолжали владеть территориальным перевесом и вскоре, пытаясь прервать прострел соперника, мяч в свои ворота срезал Эдвинас Гирдвайнис. К счастью, отличную реакцию проявил голкипер Эрнестас Шеткус.



Начиная с середины тайма, литовская команда все чаще стала задерживаться на чужой половине поля. В течение короткого времени подопечные Вальдаса Урбонаса подали два угловых и второй из них к радости пяти тысяч болельщиков завершился взятием ворот. Точный удар головой в самый угол нанес защитник Витаутас Андрюшкявичюс – 1:1.







Вряд ли даже в самых смелых мечтах пусть и игравший одно время в команде с Уэйном Руни Андрюшкявичюс мог себе представить: что впервые забьет за сборную чемпионам Европы.



Не ожидавшие такого поворота событий гости на некоторое время приуныли, а затем с новыми силами взялись плести кружева своих атак. Роналду до перерыва был не сильно заметен, наверное, приспосабливался к специфическому вильнюсскому газону. Но моменты гости создавали и в одном из них Шеткус вытащил мяч из девятки после выстрела Феликса.



При этом литовские футболисты отнюдь не выглядели мальчиками для битья. Ребята Урбонаса старались противопоставить контригру и при случае искали возможность укусить, как на 40-й минуте Овидиюс Вербицкас. Жаль, только удар его пришелся аккурат туда, где находился Руй Патрисиу.



Буквально перед перерывом португальцы создали еще один момент, но Бруну Фернандеш отправил мяч рядом со штангой.



© PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Матч сборной Литвы и Португалии



Едва начался второй тайм литовцы снова попытались ошеломить грозного соперника, но очень быстро португальцы прибрали мяч к своим ногам и практически его не отпускали. Очередной момент у них после изящной атаки упустил Феликс.



Хозяева попытались ответить забросом на настырного Каролиса Лаукжемиса. И надо отметить, что девятка литовской сборной сумел пробиться на ударную позицию, только его выстрел заблокировала оборона гостей.



На исходе часа преимущество чемпионов Европы-2016 стало уже ощутимым. До поры до времени оборона команды Урбонаса справлялась, пока на 62-й минуте крайне неудачно сыграл до этого не раз выручавший Шеткус. У Роналду удар толком не получился, мяч ударился о газон перед бросившимся Шеткусом, подскочил вверх и от плеча вратаря сборной Литвы запрыгал в сетку. Очень обидный гол, ставший, как выяснилось, победным – 1:2.



Прошло еще три минуты, Роналду оказался на грани офсайда, чем прекрасно воспользовался после передачи Бернарду Силвы – 1:3.



© PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Матч сборной Литвы и Португалии



Играть оставалось чуть меньше получаса и тут Шеткус исправился, когда его воротам угрожал главный невезунчик этой игры Феликс. А забил вскоре снова Роналду, завершив красивую атаку своих партнеров тонким ударом в дальний угол – 1:4.



Игра была сделана и звезда попросила замены. Фернанду Сантуш не стал мучить своего джокера и выполнил просьбу. Когда обладатель пяти «"Золотых мячей" покидал поле, к нему прорвался болельщик в футболке мадридского "Реала" с надписью Ronaldo и стал просить кумира сфотографироваться вместе с ним. На удивление Криштиану даже согласился, однако охранники сделать этого не позволили и утащили-таки горе-фаната в подтрибунное помещение. Роналду только развел руками и пошел на скамейку.



Оставшиеся десять с небольшим минут игры португальцы продолжали доминировать на поле и уже в добавленное арбитром время забили еще один мяч. Его автором стал Вильям Карвалью – 1:5.



© PHOTO: FACEBOOK / LIETUVOS FUTBOLAS Президент Литвы Гитанас Науседа на матче Литва Португалия



Несмотря на крупное поражение, игра самих литовцев смотрелась и в целом матч получился интересным и богатым на события. Болельщики точно не скучали. Одержав вторую победу подряд, сборная Португалии существенно улучшила свое положение в турнирной таблице после не очень впечатляющего старта, а литовская команда по-прежнему замыкает группу В.



Следующий матч подопечные Урбонаса проведут 11 октября в гостях со сборной Украины – как раз лидером подгруппы. Не знаю, нашлись ли отчаянные любители Роналду, согласившиеся отдать такие деньги, чтобы посмотреть его игру. Но если кто-то это все-таки сделал, то точно не пожалел. Кумир оправдал все надежды.Почтил матч на стадионе LFF своим присутствием и президент Литвы Гитанас Науседа, оказавшийся давним поклонником португальцев. Впрочем, и глава страны, и его жена на стадионе появились в майках национальной сборной.Игра началась довольно неожиданно: первый момент создали хозяева поля, когда на третьей минуте Саулюс Миколюнас нашел пасом Викинтаса Сливку, однако у последнего удар получился не лучшим образом.Ответ португальцев не заставил ждать. Шла шестая минута игры, в штрафную хозяев последовала передача Жуана Феликса, которую рукой прервал Маркус Палионис. Арбитр из Нидерландов сразу указал на 11 метров, которые безукоризненно исполнил Роналду – 0:1.Забив, португальцы продолжали владеть территориальным перевесом и вскоре, пытаясь прервать прострел соперника, мяч в свои ворота срезал Эдвинас Гирдвайнис. К счастью, отличную реакцию проявил голкипер Эрнестас Шеткус.Начиная с середины тайма, литовская команда все чаще стала задерживаться на чужой половине поля. В течение короткого времени подопечные Вальдаса Урбонаса подали два угловых и второй из них к радости пяти тысяч болельщиков завершился взятием ворот. Точный удар головой в самый угол нанес защитник Витаутас Андрюшкявичюс – 1:1.Вряд ли даже в самых смелых мечтах пусть и игравший одно время в команде с Уэйном Руни Андрюшкявичюс мог себе представить: что впервые забьет за сборную чемпионам Европы.Не ожидавшие такого поворота событий гости на некоторое время приуныли, а затем с новыми силами взялись плести кружева своих атак. Роналду до перерыва был не сильно заметен, наверное, приспосабливался к специфическому вильнюсскому газону. Но моменты гости создавали и в одном из них Шеткус вытащил мяч из девятки после выстрела Феликса.При этом литовские футболисты отнюдь не выглядели мальчиками для битья. Ребята Урбонаса старались противопоставить контригру и при случае искали возможность укусить, как на 40-й минуте Овидиюс Вербицкас. Жаль, только удар его пришелся аккурат туда, где находился Руй Патрисиу.Буквально перед перерывом португальцы создали еще один момент, но Бруну Фернандеш отправил мяч рядом со штангой.Едва начался второй тайм литовцы снова попытались ошеломить грозного соперника, но очень быстро португальцы прибрали мяч к своим ногам и практически его не отпускали. Очередной момент у них после изящной атаки упустил Феликс.Хозяева попытались ответить забросом на настырного Каролиса Лаукжемиса. И надо отметить, что девятка литовской сборной сумел пробиться на ударную позицию, только его выстрел заблокировала оборона гостей.На исходе часа преимущество чемпионов Европы-2016 стало уже ощутимым. До поры до времени оборона команды Урбонаса справлялась, пока на 62-й минуте крайне неудачно сыграл до этого не раз выручавший Шеткус. У Роналду удар толком не получился, мяч ударился о газон перед бросившимся Шеткусом, подскочил вверх и от плеча вратаря сборной Литвы запрыгал в сетку. Очень обидный гол, ставший, как выяснилось, победным – 1:2.Прошло еще три минуты, Роналду оказался на грани офсайда, чем прекрасно воспользовался после передачи Бернарду Силвы – 1:3.Играть оставалось чуть меньше получаса и тут Шеткус исправился, когда его воротам угрожал главный невезунчик этой игры Феликс. А забил вскоре снова Роналду, завершив красивую атаку своих партнеров тонким ударом в дальний угол – 1:4.Игра была сделана и звезда попросила замены. Фернанду Сантуш не стал мучить своего джокера и выполнил просьбу. Когда обладатель пяти «"Золотых мячей" покидал поле, к нему прорвался болельщик в футболке мадридского "Реала" с надписью Ronaldo и стал просить кумира сфотографироваться вместе с ним. На удивление Криштиану даже согласился, однако охранники сделать этого не позволили и утащили-таки горе-фаната в подтрибунное помещение. Роналду только развел руками и пошел на скамейку.Оставшиеся десять с небольшим минут игры португальцы продолжали доминировать на поле и уже в добавленное арбитром время забили еще один мяч. Его автором стал Вильям Карвалью – 1:5.Несмотря на крупное поражение, игра самих литовцев смотрелась и в целом матч получился интересным и богатым на события. Болельщики точно не скучали. Одержав вторую победу подряд, сборная Португалии существенно улучшила свое положение в турнирной таблице после не очень впечатляющего старта, а литовская команда по-прежнему замыкает группу В.Следующий матч подопечные Урбонаса проведут 11 октября в гостях со сборной Украины – как раз лидером подгруппы. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: в Европе, спорт Ключевые слова: президент, футбол, матч, Португалия, Науседа, ЧЕ-2020 География: Литва — статья прочитана 188 раз Комментарии