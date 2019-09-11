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Эстония пожаловалась на вред от украинских мигрантов

Глава МВД Эстонии Март Хельме


Глава МВД Эстонии Март Хельме и лидер партии EKRE заявил, что мигранты с Украины отбирают работу у граждан страны.

«Трудовые мигранты с Украины отбирают работу у местных и демпингуют», – сказал министр в интервью на канале ETV+, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на «ИноТВ».

Он отметил, что приезжие с Украины – «не наши люди», это экономические мигранты, которые стремятся получить более выгодные условия, чем на родине, и более высокий заработок.

«Для Эстонии эти люди – проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги. Тем самым они создают давление на местные заработки в целом», – пояснил свою позицию министр.

Он отметил, что количество мигрантов из Восточной Европы в стране исчисляется десятками тысяч людей.

«Поначалу большинство людей приезжают поработать в Эстонии временно, впоследствии многие из них предпочитают поселиться здесь надолго. Цифры говорят о том, что процент эстонцев снизился в течение пары последних лет именно по причине миграции из Восточной Европы», – сказал глава МВД.

Напомним, большинство нелегальных мигрантов, задержанных в Польше в 2018 году, оказались гражданами Украины.

Также Чехия утвердила квоты на привлечение граждан Украины и других стран для работы на предприятиях всех видов собственности.
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vz.ru
Категории: экономика, общество, в Европе
Ключевые слова: Украина, евросоюз, гастарбайтеры, недовольство
География: Эстония
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добавлена сегодня, 11 сентября, 12:00

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