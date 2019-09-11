Испанский суд отказался снять обвинения с российского олигарха Михаила Фридмана 🔊 Воспроизвести



Национальная судебная палата Испании отклонила ходатайство адвокатов Фридмана о снятии с него обвинений в связи с незаконным завладением испанской корпорацией, сообщает



Судья Национальной судебной палаты (НСП) Мануэль Гарсия Кастельон отклонил ходатайство защиты российского миллиардера Михаила Фридмана об освобождении его от судебного преследования. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило государственное радио Испании. В информации, которая опубликована также газетами ABC, El Español и другими СМИ, напоминается, что Фридман подозревается в незаконном завладении испанской корпорации ZED WorldWide, действующей в сфере высоких технологий, и преследуется сразу по нескольким статьям УК Испании. Национальная судебная палата Испании отклонила ходатайство адвокатов Фридмана о снятии с него обвинений в связи с незаконным завладением испанской корпорацией, сообщает DW Судья Национальной судебной палаты (НСП) Мануэль Гарсия Кастельон отклонил ходатайство защиты российского миллиардера Михаила Фридмана об освобождении его от судебного преследования. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило государственное радио Испании. В информации, которая опубликована также газетами ABC, El Español и другими СМИ, напоминается, что Фридман подозревается в незаконном завладении испанской корпорации ZED WorldWide, действующей в сфере высоких технологий, и преследуется сразу по нескольким статьям УК Испании. Судья также решил перенести заседание по делу Фридмана с 12 сентября на 7 октября 2019 года, учитывая просьбу россиянина: он меняет адвокатов и новым требуется время для ознакомления с делом.



Дело Фридмана



Испанская прокуратура утверждает, что, будучи с 2008 года партнером Zed WorldWide, оценивавшейся в полтора миллиарда евро, Фридман способствовал ее разорению, а затем, после банкротства в 2016 году, приобрел корпорацию всего за 20 миллионов. Россиянин, будучи также кредитором корпорации, якобы навязывал ей решения, которые и привели к банкротству. В результате испанские инвесторы Zed WorldWide понесли финансовые потери. Ущерб был нанесен и испанскому государству, поскольку корпорация пользовалась его дотациями.



Защита россиянина попыталась опровергнуть обвинения прокуратуры. В послании, направленном в НСП 16 августа, она утверждает, что Фридман не имел никакого отношения к руководству Zed WorldWide и, соответственно, не мог принимать решения, касающиеся ее судьбы. В документе говорится, что обвинения против олигарха "не правдоподобны". Одновременно в нем утверждается, что олигарх готов выступить в суде, но только в качестве свидетеля - по видеоконференции из Лондона.



Решение судьи



Судья отверг эти доводы и предложения: Фридман по-прежнему обязан лично явиться в испанский суд и дать показания в качестве обвиняемого. В своем решении Гарсия Кастельон исходил из доводов прокуратуры. В документе, отвергающем логику защиты, она утверждает, что в деле имеется достаточно доказательств того, что именно Фридман стоял за событиями вокруг Zed WorldWide. Речь идет о письмах, направленных по электронной почте, о свидетельских показаниях и других материалах.



Статьи УК Испании, в нарушении которых подозревается Фридман, предусматривают тюремное заключение и крупных денежный штраф. dw.com Категории: экономика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Испания, олигарх, обвинение, Фридман — статья прочитана 114 раз Комментарии