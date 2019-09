Загрузка... The New York Times США : осведомитель ЦРУ, вывезенный из России, десятилетиями отправлял секретную информацию в США 🔊 Воспроизвести © AP Photo, J. Scott Applewhite



В американских СМИ раскручивается тема вокруг истории со шпионом, который якобы был влиятельным российским чиновником и работал на ЦРУ. В статье рассказывается о причинах «эвакуации» информатора в США. Вывоз шпиона из России гарантировал, что он окажется в безопасности. Однако цена такого решения была очень высокой: в результате ЦРУ потеряло возможность понимать, что происходит внутри Кремля.



Несколько десятилетий назад ЦРУ завербовало и аккуратно разрабатывало одного российского чиновника среднего звена, который в какой-то момент начал быстро продвигаться вперед по карьерной лестнице. В конце концов американские шпионы сорвали большой куш: их осведомитель занял влиятельную должность и получил доступ на самую вершину Кремля. Несколько десятилетий назад ЦРУ завербовало и аккуратно разрабатывало одного российского чиновника среднего звена, который в какой-то момент начал быстро продвигаться вперед по карьерной лестнице. В конце концов американские шпионы сорвали большой куш: их осведомитель занял влиятельную должность и получил доступ на самую вершину Кремля.



В конце 2016 года чиновники ЦРУ, волновавшиеся по поводу безопасности своего информатора, приняли сложное решение вывезти его из России. Ситуация стала еще более напряженной, когда осведомитель поначалу отказался уезжать, сославшись на проблемы в семье, — и тем самым вызвал смятение в штаб-квартире ЦРУ и заставил чиновников американской контрразведки усомниться в его благонадежности. Спустя несколько месяцев ЦРУ вновь предложило своему информатору уехать из России, и на этот раз он согласился.



Это решение положило конец карьере одного из самых ценных осведомителей ЦРУ. Оно также лишило американскую разведку возможности следить за происходящим внутри Кремля, когда встал вопрос о вмешательстве России в выборы в конгресс 2018 года и в президентские выборы, которые пройдут в следующем году.



Первым о том, что информатора ЦРУ вывезли в США в 2017 году, сообщило агентство CNN в понедельник, 9 сентября. Другие детали — включая историю работы этого информатора на ЦРУ, информацию о первом предложении вывезти его в США, поступившем в 2016 году, и о каскаде сомнений, возникших после его отказа покинуть Россию, — ранее не сообщались. В основу данной статьи легли интервью с действующими и бывшими чиновниками, которые попросили сохранить их имена в тайне.



Чиновники не стали раскрывать ни имени осведомителя, ни информацию о его новом месте жительства, которые держатся в строжайшем секрете. По словам действующих и бывших чиновников, жизни этого человека угрожает опасность — это подтверждается попытками Москвы отравить Сергея Скрипаля, бывшего офицера российской разведки, который переехал в Великобританию в 2010 году в рамках обмена шпионами.



Этот информатор помог ЦРУ прийти к самому сенсационному выводу о российской кампании вмешательства в американские выборы — выводу о том, что президент России Владимир Путин лично приказал провести и спланировал эту кампанию. Будучи основным источником информации для американского правительства о позиции и приказах Путина, этот информатор также помог ЦРУ прийти к выводу о том, что Путин хотел добиться избрания Дональда Трампа и лично приказал взломать системы национального комитета Демократической партии.



По словам чиновников, этот информатор не входит в число приближенных Путина, однако он часто видел президента России и был в курсе решений Кремля, что сделало его одним из самых ценных осведомителей американского разведывательного агентства.



Взаимодействовать с информатором, находящимся в Москве, крайне сложно из-за тех защитных мер, которые предпринимает путинская контрразведка. Известно, что русские мастерски умеют портить жизнь иностранным шпионам, неустанно следуя за ними по пятам и время от времени нападая на них. Бывшие сотрудники ЦРУ называют это «московскими правилами».



Информация, предоставлявшаяся осведомителем, была настолько «деликатной», что необходимо было тщательно защищать личность этого человека, и тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан (John O. Brennan) не упоминал о полученных от информатора сведениях в своих ежедневных отчетах президенту Бараку Обаме в 2016 году. Вместо этого Бреннан отдельно отправлял в Овальный кабинет отчеты разведки, многие из которых были основаны на полученной от осведомителя информации, в запечатанных конвертах.



По словам чиновников, в 2016 году сама информация была настолько важной и потенциально спорной, что чиновники ЦРУ распорядились провести тщательную проверку ее источника. Чиновники проверили ту информацию, которую осведомитель передавал в течение многих лет, чтобы убедиться, что вся она соответствовала действительности.



Хотя осведомитель прошел эту проверку, его отказ принять первое предложение ЦРУ вывезти его из России вызвал массу подозрений у чиновников контрразведки. Они пытались выяснить, не был ли он двойным агентом, который мог тайно передавать информацию о своих американских кураторах. Это автоматически означало бы, что часть информации о российском вмешательстве в выборы или о намерениях Путина, которую этот осведомитель передал американцам, была неточной.



У некоторых чиновников разведки были и другие причины подозревать, что этот осведомитель может быть двойным агентом, о чем сообщили двое бывших чиновников, которые, однако, отказались объяснить все подробнее.



Другие действующие и бывшие чиновники, признавшие, что у них были сомнения в надежности этого источника, сказали, что они успокоились, когда ЦРУ во второй раз предложило осведомителю уехать из России, и он согласился.



Навсегда покинуть родину — это очень сложное решение, как сказал Джозеф Аугустин (Joseph Augustyn), бывший сотрудник ЦРУ, который в прошлом руководил центром по переселению перебежчиков. Часто информаторы скрывают свою шпионскую деятельность даже от ближайших членов семьи. «Принять такое решение очень трудно, и только они сами могут принять это решение, — сказал Аугустин. — Было много случаев, когда люди просто не уезжали, несмотря на наши настоятельные уговоры».



Как сообщила CNN, решение вывезти осведомителя «отчасти» объяснялось беспокойством, связанным с тем, что Трамп и его администрация могут неправильно распорядиться деликатными разведданными. Но, по словам бывших чиновников разведки, нет никаких публичных данных о том, что Трамп напрямую поставил информатора в опасное положение, а действующие чиновники утверждают, что одни только попытки СМИ найти информацию об осведомителях ЦРУ были достаточным основанием для того, чтобы вывезти этого человека из России.



Трампу впервые представили данные разведки о вмешательстве России — включая материалы, полученные от этого ценного осведомителя, — за две недели до его инаугурации. Представитель ЦРУ, прокомментировавший сообщение CNN, назвал утверждение о том, что именно обращение Трампа с данными разведки стало причиной вывоза источника из России, «ложными домыслами».



По словам некоторых бывших чиновников разведки, совещания президента США с Путиным и другими российскими чиновниками за закрытыми дверями, а также его посты в твиттере, вызвали тревогу у зарубежных информаторов.



«У нас теперь президент, который в отличие от всех других президентов в новейшей истории, готов использовать секретные данные разведки так, как ему заблагорассудится, — сказал Стивен Холл (Steven L. Hall), бывший руководитель российскими операциями в ЦРУ. — И он делает это на виду у наших противников. Он делает это своими твитами. Ситуация стала непредсказуемой».



Однако ранее правительство давало понять, что этот осведомитель начал работать на ЦРУ задолго до того, как Трамп вступил в должность президента, — сначала официально обвинив Россию во вмешательстве в выборы в октябре 2016 года, а затем когда чиновники разведки рассекретили часть своих отчетов о кампании вмешательства в январе 2017 года. Примерно в то же время новостные агентства, включая NBC, начали писать о причастности Путина к вмешательству в выборы и о возможных осведомителях ЦРУ.



В феврале 2017 года газета Washington Post сообщила, что выводы ЦРУ основаны на информации, переданной «источником внутри российского правительства». Позже издание New York Times стало публиковать статьи с подробностями об этом источнике информации.



Сообщения в новостях весной и летом 2017 года убедили чиновников американского правительства в том, что им необходимо вернуться к плану по вывозу информатора из России. Вывоз этого человека из России гарантировал, что он окажется в большей безопасности и получит возможность сделать карьеру в США. Однако цена такого решения была очень высокой: в результате ЦРУ теряло возможность понимать, что происходит внутри Кремля.



ЦРУ долгое время прикладывало массу усилий для того, чтобы завербовать информаторов из числа приближенных Путина, который в прошлом сам работал в разведке и потому опасался ЦРУ. Путин доверяет только очень узкому кругу людей, и вокруг него создана целая система обеспечения безопасности коммуникаций.



Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер (James R. Clapper), который покинул свой пост в конце эпохи администрации Обамы, сообщил, что ему ничего не известно о решении вывезти информатора из России. Однако, по его словам, публикация информации об этой операции «еще больше затруднит и без того сложный процесс вербовки информаторов в России».



