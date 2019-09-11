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В Крым прибыла делегация американских общественников

РИА Новости


В Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей американской организации Центр гражданских инициатив. Об этом заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачёв.

«Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации — четыре человека», — приводит его слова RT со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что целью визита общественников из США является ознакомление с ситуацией на полуострове изнутри. Также они намерены увидеть, чего достиг Крым за последние пять лет.

10 сентября делегация из США также посетит Севастополь.

В середине сентября в Крым с официальным визитом прибудет делегация из Греции.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: делегация, Крым, отзывы, американцы
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добавлена сегодня, 11 сентября, 10:00

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