В Крым прибыла делегация американских общественников 🔊 Воспроизвести РИА Новости



В Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей американской организации Центр гражданских инициатив. Об этом заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачёв.



«Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации — четыре человека», — приводит его слова



Он добавил, что целью визита общественников из США является ознакомление с ситуацией на полуострове изнутри. Также они намерены увидеть, чего достиг Крым за последние пять лет.



10 сентября делегация из США также посетит Севастополь.



В середине сентября в Крым с официальным визитом прибудет делегация из Греции.



Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей американской организации Центр гражданских инициатив. Об этом заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачёв.«Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации — четыре человека», — приводит его слова RT со ссылкой на РИА Новости.Он добавил, что целью визита общественников из США является ознакомление с ситуацией на полуострове изнутри. Также они намерены увидеть, чего достиг Крым за последние пять лет.10 сентября делегация из США также посетит Севастополь.В середине сентября в Крым с официальным визитом прибудет делегация из Греции.Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: делегация, Крым, отзывы, американцы — статья прочитана 177 раз Комментарии