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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Крым прибыла делегация американских общественников
В Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей американской организации Центр гражданских инициатив. Об этом заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачёв.
«Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации — четыре человека», — приводит его слова RT со ссылкой на РИА Новости.
Он добавил, что целью визита общественников из США является ознакомление с ситуацией на полуострове изнутри. Также они намерены увидеть, чего достиг Крым за последние пять лет.
10 сентября делегация из США также посетит Севастополь.
В середине сентября в Крым с официальным визитом прибудет делегация из Греции.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
russian.rt.com
Ключевые слова: делегация, Крым, отзывы, американцы
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