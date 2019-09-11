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Китай выразил протест ФРГ после встречи Мааса с гонконгским активистом



Китай сделал Германии представление в связи с тем, что немецкая сторона позволила гонконгскому политическому активисту Джошуа Вонгу въехать в страну и организовала его встречу с главой МИД Хайко Маасом.

«Китайская сторона выразила ФРГ сильное недовольство и решительный протест», — цитирует RT со ссылкой на РИА Новости официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

Китайская сторона подчеркнула, что гонконгские события являются внутренним делом Китая и что внешние игроки не имеют права вмешиваться в них.

Также в Китае призвали Германию не посылать ложные сигналы радикалам в Гонконге.
На своей странице в Twitter Джошуа Вонг прокомментировал свою встречу с Маасом, отметив, что обсудил с министром ситуацию с протестами в Гонконге.





«Ожидаю дальнейшего обсуждения с членами бундестага в ближайшие дни», — написал активист.

Ранее участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали американского президента Дональда Трампа «защитить их».
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: протест, встреча, оппозиция, Китай, ФРГ, МИД, протесты, Гонконг
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добавлена сегодня, 11 сентября, 09:00

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