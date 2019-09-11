Китай выразил протест ФРГ после встречи Мааса с гонконгским активистом 🔊 Воспроизвести



Китай сделал Германии представление в связи с тем, что немецкая сторона позволила гонконгскому политическому активисту Джошуа Вонгу въехать в страну и организовала его встречу с главой МИД Хайко Маасом.



«Китайская сторона выразила ФРГ сильное недовольство и решительный протест», — цитирует



Китайская сторона подчеркнула, что гонконгские события являются внутренним делом Китая и что внешние игроки не имеют права вмешиваться в них.



Также в Китае призвали Германию не посылать ложные сигналы радикалам в Гонконге. Китай сделал Германии представление в связи с тем, что немецкая сторона позволила гонконгскому политическому активисту Джошуа Вонгу въехать в страну и организовала его встречу с главой МИД Хайко Маасом.«Китайская сторона выразила ФРГ сильное недовольство и решительный протест», — цитирует RT со ссылкой на РИА Новости официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.Китайская сторона подчеркнула, что гонконгские события являются внутренним делом Китая и что внешние игроки не имеют права вмешиваться в них.Также в Китае призвали Германию не посылать ложные сигналы радикалам в Гонконге.



In Berlin I spoke to Foreign Minister @HeikoMaas on protests situation and our cause to free election and democracy in HK. Anticipating further discussion with members of German Bundestag in coming days. pic.twitter.com/y8VCUZrE6s — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) 10 September 2019







«Ожидаю дальнейшего обсуждения с членами бундестага в ближайшие дни», — написал активист.



Ранее участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали американского президента Дональда Трампа «защитить их». На своей странице в Twitter Джошуа Вонг прокомментировал свою встречу с Маасом, отметив, что обсудил с министром ситуацию с протестами в Гонконге.«Ожидаю дальнейшего обсуждения с членами бундестага в ближайшие дни», — написал активист.Ранее участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали американского президента Дональда Трампа «защитить их». russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: протест, встреча, оппозиция, Китай, ФРГ, МИД, протесты, Гонконг — статья прочитана 152 раза Комментарии