Загрузка... Река Лиммат в Цюрихе стала зелёной 🔊 Воспроизвести Еще одно возможное объяснение: взрывообразный рост популяции определенного сорта водорослей. (Keystone)



По данным городской полиции Цюриха сегодня примерно после полудня в городском районе Kreis 1 неизвестные лица окрасили воды реки Лиммат зеленым цветом. Как сообщают власти, люди и экология опасности не находятся, сообщает По данным городской полиции Цюриха сегодня примерно после полудня в городском районе Kreis 1 неизвестные лица окрасили воды реки Лиммат зеленым цветом. Как сообщают власти, люди и экология опасности не находятся, сообщает SWI . Правоохранительные органы, включая городскую полицию на водном транспорте, сейчас пытаются понять, что происходит и кто стоит за этой акцией. Ведется следствие, при помощи, в том числе, частных детективов.



Unbekannte haben heute Mittag im Kreis 1 die #Limmat grün eingefärbt. Abklärungen dazu laufen im Moment. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass für Menschen keine Gefahr besteht. https://t.co/LFlICZcQg0 ^hö pic.twitter.com/MUHbnU5s5z — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 10 September 2019







Накануне момент пробы воды были доставлены для анализа в городское Ведомство утилизации мусора, очистки сточных вод, энергетики и мониторинга воздушного пространства на предмет его загрязнения (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft – Awel). Когда анализ будет закончен сказать нельзя. Еще одно возможное объяснение: взрывообразный рост популяции определенного сорта водорослей. По первым данным можно с большой долей вероятности исходить из того, что краска была сброшена в реку с популярного моста через реку Лиммат Gemüsebrücke («Овощной мост») в историческом центре Цюриха. Не исключено так же, что за этим кроется «гибридная» политическая акция в преддверии парламентских выборов, намеченных на 20 октября 2019 года. Впрочем, окончательные выводы пока делать рано.Накануне момент пробы воды были доставлены для анализа в городское Ведомство утилизации мусора, очистки сточных вод, энергетики и мониторинга воздушного пространства на предмет его загрязнения (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft – Awel). Когда анализ будет закончен сказать нельзя. Еще одно возможное объяснение: взрывообразный рост популяции определенного сорта водорослей. Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: река, Швейцария, водоросли, Цюрих — статья прочитана 86 раз Комментарии