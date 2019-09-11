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Река Лиммат в Цюрихе стала зелёной

Еще одно возможное объяснение: взрывообразный рост популяции определенного сорта водорослей. (Keystone)


По данным городской полиции Цюриха сегодня примерно после полудня в городском районе Kreis 1 неизвестные лица окрасили воды реки Лиммат зеленым цветом. Как сообщают власти, люди и экология опасности не находятся, сообщает SWI. Правоохранительные органы, включая городскую полицию на водном транспорте, сейчас пытаются понять, что происходит и кто стоит за этой акцией. Ведется следствие, при помощи, в том числе, частных детективов.
По первым данным можно с большой долей вероятности исходить из того, что краска была сброшена в реку с популярного моста через реку Лиммат Gemüsebrücke («Овощной мост») в историческом центре Цюриха. Не исключено так же, что за этим кроется «гибридная» политическая акция в преддверии парламентских выборов, намеченных на 20 октября 2019 года. Впрочем, окончательные выводы пока делать рано.





Накануне момент пробы воды были доставлены для анализа в городское Ведомство утилизации мусора, очистки сточных вод, энергетики и мониторинга воздушного пространства на предмет его загрязнения (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft – Awel). Когда анализ будет закончен сказать нельзя. Еще одно возможное объяснение: взрывообразный рост популяции определенного сорта водорослей.
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swissinfo.ch
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: река, Швейцария, водоросли, Цюрих
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добавлена сегодня, 11 сентября, 14:00

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