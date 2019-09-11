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Сенцов объяснил набор веса в тюрьме подготовкой к новой голодовке

Олег Сенцов Фото: Reuters


Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов заявил, что он специально набрал вес в тюрьме для того, чтобы подготовиться к новой голодовке. Трансляцию его первой после освобождения пресс-конференции вела украинская редакция «Радио Свобода» на YouTube, сообщает ЛЕНТА.

По его словам, вторая голодовка должна была начаться уже в мае 2019 года. Отмену своих планов он объяснил сменой власти на Украине. Сенцов отметил, что, предполагая начало изменений, он решил не начинать акцию протеста, чтобы не помешать переговорам Киева и Москвы.
Ранее в рамках той же пресс-конференции Сенцов назвал Россию «болотом», а также пообещал, что вернется в Крым «только на танках».

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.

14 мая 2018 года Сенцов начал голодовку и потребовал освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных, к которым он себя причисляет. Он не ел 145 дней и прекратил акцию протеста 6 октября после угроз начать принудительное кормление. За время забастовки он похудел на 20 килограммов и подорвал здоровье: у него начались проблемы с сердцем, мозгом, желудком, печенью, почками, кишечником.
Категории: политика, общество, здоровье
Ключевые слова: Россия, Украина, обмен, интервью, заключённые, пленные, Сенцов
География: Украина
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добавлена вчера, 10 сентября, 20:50

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