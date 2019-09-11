Консерваторов во время предвыборной подготовки будет консультировать М.Линге 🔊 Воспроизвести



Советник по внутренней политике бывших президентов Литвы Дали Грибаускайте и Валдаса Амдамкуса Миндаугас Линге будет помогать Союзу Отечества -Литовским христианским демократам (СО-ЛХД, консерваторам) во время подготовки к предстоящим в следующем году парламентским выборам, сообщила партия.



Во время работы в исполнительном секретариате ныне оппозиционного СО-ЛХД он будет консультировать по вопросам коммуникации и внутренней политики.



"Я видел вблизи, и сам участвовал в большинстве политических процессов в Литве в последнее десятилетие. Я хочу внести вклад своим опытом в укрепление политической системы Литвы, а наиболее подходящее место для этого вижу в одной из крупнейших, закаленных испытаниями партии СО-ЛХД", – отметил М. Линге.



По его словам, основная цель будущей деятельности – помочь партии в открытости более широким аудиториям, в превращении ее в политическую силу, представляющую жителей Литвы, способную слышать, реагировать и предлагать государственную политику, совмещающую стабильность и прогресс.



М. Линге почти три года работал советником в группе по вопросам внутренней политики В. Адамкуса и десятилетие – в политической команде Д. Грибаускайте.



Выборы в сейм состоятся в октябре 2020 года. Советник по внутренней политике бывших президентов Литвы Дали Грибаускайте и Валдаса Амдамкуса Миндаугас Линге будет помогать Союзу Отечества -Литовским христианским демократам (СО-ЛХД, консерваторам) во время подготовки к предстоящим в следующем году парламентским выборам, сообщила партия.Во время работы в исполнительном секретариате ныне оппозиционного СО-ЛХД он будет консультировать по вопросам коммуникации и внутренней политики."Я видел вблизи, и сам участвовал в большинстве политических процессов в Литве в последнее десятилетие. Я хочу внести вклад своим опытом в укрепление политической системы Литвы, а наиболее подходящее место для этого вижу в одной из крупнейших, закаленных испытаниями партии СО-ЛХД", – отметил М. Линге.По его словам, основная цель будущей деятельности – помочь партии в открытости более широким аудиториям, в превращении ее в политическую силу, представляющую жителей Литвы, способную слышать, реагировать и предлагать государственную политику, совмещающую стабильность и прогресс.М. Линге почти три года работал советником в группе по вопросам внутренней политики В. Адамкуса и десятилетие – в политической команде Д. Грибаускайте.Выборы в сейм состоятся в октябре 2020 года. Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, консерваторы География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии