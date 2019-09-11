Историческое дело: ЕСПЧ подтвердил решение о советском геноциде в Литве 🔊 Воспроизвести



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник отклонил просьбу о пересмотре исторического решения о том, что советские репрессии против литовских партизан могут быть признаны геноцидом.



Коллегия пяти судей постановила, что это решение должно вступить в силу, а оснований для передачи его на рассмотрение Большой коллегии нет.



Просьбу о пересмотре решения подал защитник участвовавшего в операции по задержанию партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса экс-сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса Кестутис Ракаускас.



Литовские суды признали С. Дрелингаса виновным в том, что он участвовал в 1956 году в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью – А. Раманаускаса-Ванагаса. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник отклонил просьбу о пересмотре исторического решения о том, что советские репрессии против литовских партизан могут быть признаны геноцидом.Коллегия пяти судей постановила, что это решение должно вступить в силу, а оснований для передачи его на рассмотрение Большой коллегии нет.Просьбу о пересмотре решения подал защитник участвовавшего в операции по задержанию партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса экс-сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса Кестутис Ракаускас.Литовские суды признали С. Дрелингаса виновным в том, что он участвовал в 1956 году в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью – А. Раманаускаса-Ванагаса. В марте коллегия семи судей ЕСПЧ объявила, что это решение не нарушило прав С. Дрелингаса.



ЕСПЧ согласился с пояснениями Верховного суда Литвы о том, что осуществлявшееся советскими оккупантами системное уничтожение литовских партизан может считаться геноцидом литовского народа.



Судьи признали, что советские репрессии имели цель воздействовать на демографическое положение литовского народа, а партизаны и их связные "выполняли существенную роль в сохранении национальной идентичности, культуры и национального самосознания".



Страсбургский суд подчеркнул, что, хотя С. Дрелингас сам не принимал решения об осуществлении экзекуции А. Раманаускаса-Ванагаса, "но даже рядовой военный не может полностью, слепо выполнять законы, которые грубо нарушают признанные на международном уровне права человека, особенно право на жизнь".



За такое решение проголосовали пять судей ЕСПЧ, два судьи были против. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: партизаны, суд, ЕСПЧ География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии