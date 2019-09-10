Глава Еврокомиссии обнародовала новый состав организации 🔊 Воспроизвести © REUTERS / YVES HERMAN



Новой комиссии теперь нужно заручиться поддержкой Европарламента. Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала во вторник состав новой ЕК, сообщает



Еврокомиссия в новом составе должна приступить к работе 1 ноября.



"Эта команда будет отстаивать наши ценности и стандарты мирового уровня. Мне нужна комиссия, которая руководствуется решительностью, которая четко сфокусирована на рассматриваемых проблемах и дает ответы", — сказала фон дер Ляйен.



Новая комиссия включает восемь вице-президентов, в том числе Высокого представителя Союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борелля. Новой комиссии теперь нужно заручиться поддержкой Европарламента. Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала во вторник состав новой ЕК, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу европейской организации.Еврокомиссия в новом составе должна приступить к работе 1 ноября."Эта команда будет отстаивать наши ценности и стандарты мирового уровня. Мне нужна комиссия, которая руководствуется решительностью, которая четко сфокусирована на рассматриваемых проблемах и дает ответы", — сказала фон дер Ляйен.Новая комиссия включает восемь вице-президентов, в том числе Высокого представителя Союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борелля. Три исполнительных вице-президента будут выполнять двойную функцию. Это Франц Тиммерманс (Нидерланды), Маргарет Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия).



Пять других вице-президентов: нынешний министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, еврокомиссар Вера Юрова, бывший член Европейского парламента Маргаритис Схинас, замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, член Европейского парламента Дубравка Шуйца.



Еврокомиссарами предложены литовский министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс, эстонский министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, член Европарламента Януш Войцеховский.



Синкявичюсу предложили отвечать за окружающую среду и океаны.



Также на должности еврокомиссаров предложены: еврокомиссар Йоханесс Хан (Австрия), министр финансов Дидье Рейндерс (Бельгия), еврокомиссар Мария Гэбриэль (Болгария), клинический психолог Стелла Кириакидес (Кипр), министр финансов Ютта Урпилайнине (Финляндия), член Европарламента Сильви Гуляр (Франция), министр юстиции Лазло Троксаньи (Венгрия), еврокомиссар Фил Хоган (Ирландия), премьер Паоло Джентиллони (Италия), европарламентарий Николя Шмит (Люксембург), министр соцобеспечения Хелена Дали (Мальта), вице-президент нацбанка Элиза Феррейра (Португалия), член Европарламента Рована Пламб (Румыния), дипломат Янез Ленарчич (Словения), министр занятости Илва Йоханссон (Швеция).



Теперь новой команде нужно завоевать доверие Европарламента. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссары, Урсула фон дер Ляйен — статья прочитана 113 раз Комментарии