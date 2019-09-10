Президент Литвы после встречи с губернатором Пенсильвании: США реально участвует в обороне Литвы 🔊 Воспроизвести фото:lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа, встретившийся во вторник в Вильнюсе с губернатором американского штата Пенсильвания Томом Вулфом, заявил, что военные США реально участвуют в обороне Литвы.



Глава государства отметил, что США остаются стратегическим партнером страны в сфере безопасности.



"Постоянное участие военных Национальной гвардии Пенсильвании в проходящих в Литве учениях демонстрирует реальное участие американских вооруженных сил в обороне страны и дополнительные гарантии безопасности для нашего региона", – говорится в сообщении администрации президента, распространенном по итогам встречи.



"По словам президента, военные учения в Литве и США укрепляют возможности армии действовать плечом к плечу, а наши способности уже не раз проверялись во время совместных учений и международных операций в Афганистане", – говорится в нем.



Военные Пенсильвании часто бывают в Литве, участвуют в учениях и в других проектах вместе с Добровольческими силами (ополчение) литовской армии.



Г. Науседа обсудил с Т. Вулфом также вопросы сотрудничества в сферах обороны, культуры и экономики, энергетической безопасности. Литовский президент Гитанас Науседа, встретившийся во вторник в Вильнюсе с губернатором американского штата Пенсильвания Томом Вулфом, заявил, что военные США реально участвуют в обороне Литвы.Глава государства отметил, что США остаются стратегическим партнером страны в сфере безопасности."Постоянное участие военных Национальной гвардии Пенсильвании в проходящих в Литве учениях демонстрирует реальное участие американских вооруженных сил в обороне страны и дополнительные гарантии безопасности для нашего региона", – говорится в сообщении администрации президента, распространенном по итогам встречи."По словам президента, военные учения в Литве и США укрепляют возможности армии действовать плечом к плечу, а наши способности уже не раз проверялись во время совместных учений и международных операций в Афганистане", – говорится в нем.Военные Пенсильвании часто бывают в Литве, участвуют в учениях и в других проектах вместе с Добровольческими силами (ополчение) литовской армии.Г. Науседа обсудил с Т. Вулфом также вопросы сотрудничества в сферах обороны, культуры и экономики, энергетической безопасности. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: визит, губернатор, Науседа, Пенсильвания География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии