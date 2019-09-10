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Президент Литвы после встречи с губернатором Пенсильвании: США реально участвует в обороне Литвы
Литовский президент Гитанас Науседа, встретившийся во вторник в Вильнюсе с губернатором американского штата Пенсильвания Томом Вулфом, заявил, что военные США реально участвуют в обороне Литвы.
Глава государства отметил, что США остаются стратегическим партнером страны в сфере безопасности.
"Постоянное участие военных Национальной гвардии Пенсильвании в проходящих в Литве учениях демонстрирует реальное участие американских вооруженных сил в обороне страны и дополнительные гарантии безопасности для нашего региона", – говорится в сообщении администрации президента, распространенном по итогам встречи.
"По словам президента, военные учения в Литве и США укрепляют возможности армии действовать плечом к плечу, а наши способности уже не раз проверялись во время совместных учений и международных операций в Афганистане", – говорится в нем.
Военные Пенсильвании часто бывают в Литве, участвуют в учениях и в других проектах вместе с Добровольческими силами (ополчение) литовской армии.
Г. Науседа обсудил с Т. Вулфом также вопросы сотрудничества в сферах обороны, культуры и экономики, энергетической безопасности.
Ключевые слова: визит, губернатор, Науседа, Пенсильвания
География: Литва
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