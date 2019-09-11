По-семейному

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В начале нынешней недели на одном из постаментов Зелёного моста появится новая инсталляция – «Семья», которая, по задумке её автора, должна заставить оказавшихся рядом горожан задуматься об отношениях семьи с городом.



Произведение Донатаса Норушиса будет украшать Зелёный мост до середины марта 2020 года.



Эта инсталляция сменит стоящие с апреля четыре флюгера, являющихся художественной инсталляцией



Как флюгеры, так и новая инсталляция, - это временные творения, созданные художниками, победившими в объявленном муниципалитетом конкурсе, подчёркивает пресс-служба Вильнюсского самоуправленеия в своём сообщении.



Автор новой инсталляции Д.Норушис для своего произведения выбрал тему семьи в качестве способа начать разговор о социальной единице и среде, в которой самовыражение человека проявляется ярче всего. В начале нынешней недели на одном из постаментов Зелёного моста появится новая инсталляция – «Семья», которая, по задумке её автора, должна заставить оказавшихся рядом горожан задуматься об отношениях семьи с городом.Произведение Донатаса Норушиса будет украшать Зелёный мост до середины марта 2020 года.Эта инсталляция сменит стоящие с апреля четыре флюгера, являющихся художественной инсталляцией «Активатор доброты мегареальности». Как флюгеры, так и новая инсталляция, - это временные творения, созданные художниками, победившими в объявленном муниципалитетом конкурсе, подчёркивает пресс-служба Вильнюсского самоуправленеия в своём сообщении.Автор новой инсталляции Д.Норушис для своего произведения выбрал тему семьи в качестве способа начать разговор о социальной единице и среде, в которой самовыражение человека проявляется ярче всего.



«Эта инсталляция выполнена из металла, бетона, пластика и дерева – эти материалы были выбраны, чтобы повторить урбанистическую среду, что находится вокруг каждого из нас. Образ человека среди этих элементов создает рассказы, которые зависят от того, как каждый смотрит на это произведение, какой опыт у смотрящего. Тем самым я призываю задуматься над ситуацией, когда на относительно маленьком пространстве может существовать совершенно разный опыт той же среды, которая может отделять лишь железнодорожная линия, лестница или другая деталь инфраструктуры», – такими словами автор разъясняет суть своего творения «Семья».











Расположенная на левом берегу реки Нярис инсталляция включает в себя и солнечные батареи, которые вместе с другими артефактами будут символизировать городскую среду, её влияние на семью как в физиологическом, так и в философском смысле.



Высота инсталляции – порядка 3 метров, солнечные батареи, которые станут частью инсталляции, будут прикреплены к старому советскому гранитному постаменту и использованы для освещения скульптуры. Если потребуется дополнительная электроэнергия, то она будет обеспечена из системы городского освещения.



«Процесс ознакомления с инсталляцией будет зависеть от каждого человека лично. Я старался ясно изложить свою позицию, но оставил в самом произведении и несколько неизвестных, которые позволили бы зрителю искать свои точки соприкосновения», – сказал Д.Норушис.



В 2019 году на временные инсталляции для Зелёного моста городские власти выделили больше 28 000 евро. Автор анализирует отношения семьи с городом, используя характеристику термина «семья» со своеобразными крепкими традициями.«Эта инсталляция выполнена из металла, бетона, пластика и дерева – эти материалы были выбраны, чтобы повторить урбанистическую среду, что находится вокруг каждого из нас. Образ человека среди этих элементов создает рассказы, которые зависят от того, как каждый смотрит на это произведение, какой опыт у смотрящего. Тем самым я призываю задуматься над ситуацией, когда на относительно маленьком пространстве может существовать совершенно разный опыт той же среды, которая может отделять лишь железнодорожная линия, лестница или другая деталь инфраструктуры», – такими словами автор разъясняет суть своего творения «Семья».Расположенная на левом берегу реки Нярис инсталляция включает в себя и солнечные батареи, которые вместе с другими артефактами будут символизировать городскую среду, её влияние на семью как в физиологическом, так и в философском смысле.Высота инсталляции – порядка 3 метров, солнечные батареи, которые станут частью инсталляции, будут прикреплены к старому советскому гранитному постаменту и использованы для освещения скульптуры. Если потребуется дополнительная электроэнергия, то она будет обеспечена из системы городского освещения.«Процесс ознакомления с инсталляцией будет зависеть от каждого человека лично. Я старался ясно изложить свою позицию, но оставил в самом произведении и несколько неизвестных, которые позволили бы зрителю искать свои точки соприкосновения», – сказал Д.Норушис.В 2019 году на временные инсталляции для Зелёного моста городские власти выделили больше 28 000 евро. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Зелёный мост, Донатас Норушис, «Семья», «Активатор доброты мегареальности» — статья прочитана 134 раза Комментарии