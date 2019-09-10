Кино под звёздами 🔊 Воспроизвести







В минувшую пятницу в Вильнюсе, в Большом дворе Дворца правителей, состоялся последний в этом году сеанс 10-го сезона «Кино под звёздами».



Фильмом, закрывающим сезон, стал вышедший в этом году в кинопрокат фильм Ричарда Линклейтера «Куда ты пропала, Бернадетт?», основанный на одноимённом романе-бестселлере Марии Семпл.



Кинокартину представила актриса, ведущая телепрограмм, организатор проекта «Уже не стыдно» („Nebegėda“) Беата Тышкевич.



Она рассказала собравшимся, что сегодняшние женщины живут «фрагментарной» жизнью – дом, работа, семья, дети, соседи, друзья. А на себя, любимых, времени практически не остаётся. Таким образом, в повседневной круговерти женщина теряет важную часть себя – творческую часть. Фильмом, закрывающим сезон, стал вышедший в этом году в кинопрокат фильм Ричарда Линклейтера «Куда ты пропала, Бернадетт?», основанный на одноимённом романе-бестселлере Марии Семпл.Кинокартину представила актриса, ведущая телепрограмм, организатор проекта «Уже не стыдно» („Nebegėda“) Беата Тышкевич.Она рассказала собравшимся, что сегодняшние женщины живут «фрагментарной» жизнью – дом, работа, семья, дети, соседи, друзья. А на себя, любимых, времени практически не остаётся. Таким образом, в повседневной круговерти женщина теряет важную часть себя – творческую часть.



По словам Б.Тышкевич, не зря ведь холостячки живут дольше замужних женщин. Ведь если мужчина в браке расцветает, реализует себя, то женщину семейный быт медленно убивает, она просто чахнет, как роза в пустыне. Вот об этом и говорится в фильме «Куда ты пропала, Бернадетт?».



Фильм рассказывает историю талантливого архитектора Бернадетт Фокс (роль исполняет Кэйт Бланшетт), которая в один прекрасный день просто бесследно исчезла, оставив мужа и горячо любимую дочь. Почему? Куда исчезла Бернадетт? Ответы на все эти вопросы мы находим в фильме.







В Сиэтле у неё случились три выкидыша. Лишь четвёртая беременность удалась, однако ребёнок родился со слабым сердцем. Борясь за жизнь своей дочери, Бернадетт отказалась от честолюбивых планов и всю себя посвятила семье. Однако, талант, похороненный в самом глубоком уголке сердца, подспудно проявлял себя и требовал действия, творчества.



Бернадетт стала вести замкнутый образ жизни, переругалась не только с соседями, но и с родителями в школе дочери. И вот, когда дочь предложила поездку для всей семьи в Антарктиду, а муж решил, что Бернадетт нужна помощь специалистов-психиатров, талантливый архитектор взяла да и убежала от всех. Куда? Да, в ту же самую Антарктиду. Зачем? Чтобы найти себя и своё предназначение. И она его нашла.



Случайно встретив молодую учёную, Бернадетт узнала, что на Южном полюсе собираются построить научно-исследовательскую станцию и строителям требуются архитекторы. Она взялась за этот проект и построила замечательную научно-исследовательскую станцию. Заканчивается фильм счастливым воссоединением семьи и фрагментами того, как Бернадетт строила научно-исследовательскую станцию на Южном Полюсе.



Лейтмотивом всего фильма служит песня Синди Люпер “Time after time” («Раз за разом»), которая словно напоминает нам, женщинам, что иногда стоит пожертвовать бытом, ради того, чтобы осуществить свою мечту и заняться любимым делом.



Поэтому, дорогие мужчины, не превращайте своих жён, невест в домашних рабынь, только и проводящих время у плиты, да за мытьём полов – позвольте им время от времени как-то творчески выражать себя. Ведь мужчина, рядом с которым гордая, реализовавшая себя не в быте, а в творчестве женщина – может по праву гордиться такой женой и невестой.



Фото: Анастасия Паукштело



Художницы, писательницы, вышивальщицы, вязальщицы, да просто любительницы почитать книгу совершенно не имеют для этого времени, потому что считают, что недостойны этого, что семья, дом, работа важнее. Однако, это не так. Да, это всё важно, но надо находить время и для себя – иначе очень скоро нереализованная творческая энергия выльется в депрессию и «сожжёт» вас изнутри.По словам Б.Тышкевич, не зря ведь холостячки живут дольше замужних женщин. Ведь если мужчина в браке расцветает, реализует себя, то женщину семейный быт медленно убивает, она просто чахнет, как роза в пустыне. Вот об этом и говорится в фильме «Куда ты пропала, Бернадетт?».Фильм рассказывает историю талантливого архитектора Бернадетт Фокс (роль исполняет Кэйт Бланшетт), которая в один прекрасный день просто бесследно исчезла, оставив мужа и горячо любимую дочь. Почему? Куда исчезла Бернадетт? Ответы на все эти вопросы мы находим в фильме.Казалось бы, у Бернадетт есть всё – преуспевающий муж, талантливая дочь, она любима семьёй, у неё есть свой дом. Но... Ей всё чего-то не хватает. До встречи со своим мужем, преуспевающим аниматором, Бернадетт была невероятно талантливым, известным молодым архитектором, способным построить дом буквально из ничего. Однако, из-за того, что один шоумен разрушил её архитектурное творение, Бернадетт в отчаянии бежала из Лос-Анджелеса в Сиэтл, думая, что там найдёт успокоение и затем вернётся с триумфом. Но...В Сиэтле у неё случились три выкидыша. Лишь четвёртая беременность удалась, однако ребёнок родился со слабым сердцем. Борясь за жизнь своей дочери, Бернадетт отказалась от честолюбивых планов и всю себя посвятила семье. Однако, талант, похороненный в самом глубоком уголке сердца, подспудно проявлял себя и требовал действия, творчества.Бернадетт стала вести замкнутый образ жизни, переругалась не только с соседями, но и с родителями в школе дочери. И вот, когда дочь предложила поездку для всей семьи в Антарктиду, а муж решил, что Бернадетт нужна помощь специалистов-психиатров, талантливый архитектор взяла да и убежала от всех. Куда? Да, в ту же самую Антарктиду. Зачем? Чтобы найти себя и своё предназначение. И она его нашла.Случайно встретив молодую учёную, Бернадетт узнала, что на Южном полюсе собираются построить научно-исследовательскую станцию и строителям требуются архитекторы. Она взялась за этот проект и построила замечательную научно-исследовательскую станцию. Заканчивается фильм счастливым воссоединением семьи и фрагментами того, как Бернадетт строила научно-исследовательскую станцию на Южном Полюсе.Лейтмотивом всего фильма служит песня Синди Люпер “Time after time” («Раз за разом»), которая словно напоминает нам, женщинам, что иногда стоит пожертвовать бытом, ради того, чтобы осуществить свою мечту и заняться любимым делом.Поэтому, дорогие мужчины, не превращайте своих жён, невест в домашних рабынь, только и проводящих время у плиты, да за мытьём полов – позвольте им время от времени как-то творчески выражать себя. Ведь мужчина, рядом с которым гордая, реализовавшая себя не в быте, а в творчестве женщина – может по праву гордиться такой женой и невестой. Виолетта ГРЕЙЦЮН , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Кино под звёздами», «Куда ты пропала, Бернадетт?», Беата Тышкевич География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 149 раз Комментарии