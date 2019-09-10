Литовцу В. Синкявичюсу предлагается пост еврокомиссара по окружающей среде /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс



Избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник предложила министру экономики Литвы Виргиниюсу Синкявичюсу портфель еврокомиссара, ответственно за охрану окружающей среды.



"В. Синкявичюсу 28 лет. Он демонстрирует, что Европа готова передать ответственность молодому поколению. Он будет отвечать за нашу окружающую среду и водные ресурсы", – заявила У. фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.



Кандидатуру В. Синкявичюса на этот пост еще должен будет утвердить Европейский Парламент.



Еврокомиссия нового состава приступит к работе 1 ноября.



Предложенный в еврокомиссары по окружающей среде литовский министр экономики Виргиниюс Синкявичюс говорит, что в числе приоритетов его деятельности будут круговая экономика (экономика замкнутого цикла – ред.), снижение использования пластика и загрязненности океанов. Избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник предложила министру экономики Литвы Виргиниюсу Синкявичюсу портфель еврокомиссара, ответственно за охрану окружающей среды."В. Синкявичюсу 28 лет. Он демонстрирует, что Европа готова передать ответственность молодому поколению. Он будет отвечать за нашу окружающую среду и водные ресурсы", – заявила У. фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.Кандидатуру В. Синкявичюса на этот пост еще должен будет утвердить Европейский Парламент.Еврокомиссия нового состава приступит к работе 1 ноября.Предложенный в еврокомиссары по окружающей среде литовский министр экономики Виргиниюс Синкявичюс говорит, что в числе приоритетов его деятельности будут круговая экономика (экономика замкнутого цикла – ред.), снижение использования пластика и загрязненности океанов. Он сказал, что должен будет внести свой вклад в цели Евросоюза (ЕС) остановить изменение климата.



"(В числе приоритетов – BNS) будут, без сомнения, круговая экономика, снижение использования пластика, загрязненности океанов, много вопросов", – сказал В. Синкявичюс во вторник BNS.



"Давайте пока не будем спешить говорить о работе. Комиссия (Еврокомиссия – BNS) встретится, расставит приоритеты, но очевидно, что изменение климата будет приоритетом номер один, и мой портфель должен будет ответственно внести вклад", – сказал он.



Представителю Литвы, наверное, придется много работать с вице-председателем Еврокомиссии (ЕК) Франсом Тиммермансом. Ему доверено подготовка так называемого "зеленого договора" ЕС, чтобы к 2050 году перейти к нейтральной для климата экономике и обеспечить равновесие двуокиси углерода.



28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории Сообщества. Его политический вес может зависеть от того, в какой степени европейские "зеленые" признают его представителем своей политической силы.



Литовский союз "крестьян" и "зеленых", который представляет В. Синкявичюс, не состоит в Европейской партии "зеленых", однако представители "крестьян" работают во фракции "зеленых" в Европарламенте.



"Я не "зеленый" и мы не члены (партии "зеленых" – ред.), а только партнеры. Мы встретимся, познакомимся и тогда, наверное, фракция примет те или иные решения", – сказал BNS В. Синкявичюс.



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Политологи говорят, что доверенная литовскому представителю Виргиниюсу Синкявичюсу сфера охраны окружающей среды в Евросоюзе (ЕС) в последние годы приобрела более серьезное значение, но влияние литовца в Еврокомиссии (ЕК) будет ограниченным.



Эксперты обращают внимание на то, что формирование повестки дня по изменению климата доверено влиятельному голландскому политику Франсу Тиммермансу – именно его слово во многом будет определять объем ответственности В. Синкявичюса.



"Это будет скорее технократическая, нежели политическая позиция", – сказал BNS во вторник политолог Томая Янелюнас.



По его словам, лидерство Ф. Тиммерманса может быть выгодно, если учитывать небольшой опыт В. Синкявичюса, однако вместе с тем это означает, что позиция литовского еврокомиссара будет иметь меньший политический вес, в большей степени будет посвящена проведению в жизнь конкретных обязательств ЕС и наблюдению.



Политолог Рамунас Вильпишаускас сказал, что обычно самые желанные посты связаны со сферами конкуренции, внешней торговли, денежной политики или внутреннего рынка, так как здесь у ЕС самая высокая компетентность.



По его словам, полномочия ЕС в сфере охраны окружающей среды ограничены, но актуальность изменения климата определяет то, что политически эта область ответственности становится важнее, чем раньше.



"Ответственность политически важна, но, скорее всего, эта важность будет отнесена к сфере ответственности вице-председателя ЕК Ф. Тиммерманса, а делегируемый Литвой кандидат в комиссары получит лишь часть ответственности в этой сфере. Пока можно только гадать, какой будет эта часть", – сказал BNS Р. Вильпишаускас.



Директор Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла обратил внимание на то, что портфель В. Синкявичюса "подпадает под один из важных приоритетов – "зеленую" экономику", а актуальность вопросов рыбного хозяйства повышается в связи с выходом Англии из ЕС.



"В завершающей срок полномочий комиссии у комиссара по этой сфере был немалый вес в решении вопросов, связанных с политикой в области рыбного хозяйства – это актуально и в контексте Brexit, а также вопросов, связанных с биологическим разнообразием. Скорее всего, подобного тематического спектра стоит ожидать и сейчас, но многое будет зависеть от отношений с исполнительным вице-президентом Ф. Тиммермансом", – сказал он BNS.



Руководители страны приветствовали доверенный В. Синкявичюсу портфель в распространенных заявлениях.



"Поддерживаемому Литвой кандидату в еврокомиссары предложена одна из приоритетных областей деятельности новой ЕК. Таким образом молодому политику продемонстрировано большое доверие, которое нужно будет оправдать", – сказал президент Гитанас Науседа.



"Отрадно, что В. Синкявичюсу предложен на самом деле важный и значительный портфель. Как известно, приоритетами ЕК в течение 5 ближайших лет будут изменение климата и дигитализация. Очевидно, что портфель комиссара по вопросам окружающей среды в нынешнем раскладе приоритетов становится одним из важнейших", – отметил премьер Саулюс Сквернялис. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссар, кандидат, Синкявичюс — статья прочитана 158 раз Комментарии