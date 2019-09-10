Экстренное заявление Портнова. Этого ждала вся Украина 🔊 Воспроизвести



Известный юрист Андрей Портнов сообщил, что в ближайшие дни депутаты разрешат надеть на гражданина Порошенко наручники и принудительно доставить фигуранта на допрос, сообщает



Фигурант не явился на утренний допрос к 9-30 и прогнозируем его неявку на дневной к 14-30.



Об этом только что написал в ФБ известный юрист Андрей Портнов.



Предыдущие неявки объяснялись его международной занятостью, отпуском адвоката, командировками и работой в парламенте. Затем было отсутствие с брифингом его представителей, а сегодня — просто неявка без объяснений. Известный юрист Андрей Портнов сообщил, что в ближайшие дни депутаты разрешат надеть на гражданина Порошенко наручники и принудительно доставить фигуранта на допрос, сообщает ВРЕМЯ . Это станет поводом избрать фигуранту меру пресечения содержание под стражей.Фигурант не явился на утренний допрос к 9-30 и прогнозируем его неявку на дневной к 14-30.Об этом только что написал в ФБ известный юрист Андрей Портнов.Предыдущие неявки объяснялись его международной занятостью, отпуском адвоката, командировками и работой в парламенте. Затем было отсутствие с брифингом его представителей, а сегодня — просто неявка без объяснений. Вижу два аспекта.



Первый — фигурант полностью сформировал себе процессуальное поведение для первой меры пресечения и оценки судом рисков уклонения от будущих процессуальных обязанностей перед следствием и судом. Систематическая неявка — хорошее основание для будущего содержания под стражей.



Второй — показал, что постоянно лжёт, юлит, скрывается, прикрывается поводами и крутится вокруг формальностей.



Сказать, что его показания сильно нужны следствию — нет, без него остановится установление истины — тоже нет.



Ключевые доказательства в нескольких уголовных производствах уже есть без его показаний на основании санкционированных судом выемок документов.



Думаю, пора оформлять ему первое подозрение и направлять в парламент представление о даче согласия на привлечение.



Проходить в парламенте всё будет очень легко — фигурант смешон, токсичен, глуп и лжив. Не вижу, кто может за него заступиться, давайте нажимать на педаль.



Напомним, экс-президента Украины подозревают в захвате власти в составе организованной банды лиц, коррупции государственного масштаба, мародерстве, государственной измене.



Помимо этого на гражданина Порошенко готовы дать показания наши Герои-моряки, которые на днях вернулись из плена.



Адвокаты украинских моряков не на камеру говорят, что часть наших героев готова публично рассказать всю правду о том кровавом дне, когда обезумевший верховный главнокомандующий Порошенко отправил два катера против целого российского флота.



Моряки утверждают, что Порошенко предупреждали, что этот проход закончится смертью личного состава, но он истерическим тоном приказал немедленно прорываться через российский флот.



Это была безумнейшая провокация кровопролития и все это прекрасно понимали.



Показания моряков могут стать бесценными в судебном процессе против олигарха Порошенко.



Олигарху грозит пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Показания наших моряков добьют олигарха. vremya.com.ua Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко География: Украина — статья прочитана 339 раз Комментарии